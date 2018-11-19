TARİHTE BUGÜN( 19 Kasım ): Son halife TBMM tarafından seçildi

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Son İslam Halifesi seçildi (1922)

TBMM saltanatı kaldırmış ancak halifeliğin devamına karar vermişti. Sultan Vahdettin’in yurdu terk etmesinden iki gün sonra Osmanlı ailesinden Abdülmecit Efendi 19 Kasım 1922 tarihinde halife seçildi. Sultan Abdülaziz’in oğullarından olan Abdülmecit Efendi son İslam halifesidir. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=149557&q=abd%C3%BClmecit

GÜNÜN KİŞİSİ

Sultan Melikşah (1055-1092)

Büyük Selçuklu Devletine en parlak dönemini yaşatan Sultan Melikşah otuz sekiz yaşında iken zehirlenerek 19 Kasım 1092’de öldürüldü. Bu zehirlenme olayında eşi Terken Hatun’unda olduğu bir çok kişi şüpheliler arasında yer almıştır. Büyük Selçuklu Devleti için önce değerli devlet adamı vezir Nizamülmülk’ün arkasındanda Sultan Melikşah’ın kaybedilmesi sonun başlangıcı olmuştur. Bu olaydan sonra devlet giderek kan kaybetmiş ve eski gücünü bir daha yakalayamamıştır.

Sultan Alparslan’ın oğlu olan Sultan Melikşah zamanında Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaşmış ve en parlak dönemini yaşamıştır. Anadolu’nun fethi’de büyük oranda onun zamanında tamamlanmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Mustafa Kemal’in Padişah Vahdettin İle Görüşme Talebi (1918)

Yıldırım Orduları Grup kumandanlığındaki görevi biten Mustafa Kemal İstanbul’a geldiğinde çeşitli zamanlarda dört defa Sultan Vahdettin ile görüşmüştü. Birinci görüşme 16 Kasımda gerçekleşmişti. Padişah ile tekrar görüşmek isteyen Mustafa Kemal 19 Kasım 1918 Salı günü müracaatta bulundu. Bu talep üzerine görüşme 29 Kasım Cuma günü gerçekleşmiştir.

Meriç ve Keşan Yunan İşgalinden Kurtuldu (1922)

11 Ekim 19222de imzalanan Mudanya Ateşkesinin uygulamaya konulması ile Yunan kuvvetlerinin Doğu Trakya’dan çekilişi devam ediyordu. 19 Kasım 1922 tarihinde yunanlılar işgal altında bulundurdukları Edirne’nin Meriç ve Keşan kazalarını terk ettiler.

Enver Sedat İsrail’i Ziyaret Etti (1977)

Mısır devlet başkanı Enver Sedat İsrail ile savaş dönemini kapatıp iyi ilişkiler kurak için 19 Kasım 1977’de İsrail’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Böylece İsrail’i ziyaret eden ilk Arap devlet başkanı oldu. Ancak bu ziyaret hem kendi ülkesinde hem de diğer İslam ülkelerinde rahatsızlık oluşturdu.

ABD Deniz Piyadeleri Hadisa’da Katliam Yaptı (2005)

Amerikan deniz piyadelerinin 19 Kasım 2005’de Irak’ın Hadisa kentinde katliam yaptılar. Katliam ABD askeri konvoyuna bombalı saldırı girişiminden sonra yapılmıştı. İlk olarak yoldan geçen bir taksi durdurulmuş ve içindeki silahsız beş kişi kişinin kurşuna dizilmesiyle katliam başladı. Daha sonra çevredeki evlere baskın yapan askerler aralarında yaşlı, çocuk ve kadınların da bulunduğu bir çok kişiyi öldürülmesiyle bitti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1900- İngiltere’de, seçme ve seçilme hakkı isteyen 119 kadın, Avam Kamarası’na zorla girmekten tutuklandı.

1926- Troçki ve Zinovyev, Politburo’dan kovuldu.

1943- III. Tarih Kongresi toplandı.

1949- İstanbul Radyosu normal yayınına başladı.

1967- TBMM, hükümete ülke dışına asker gönderme yetkisi verdi. Donanma alarma geçirildi, Ankara’daki 28. Tümen İskenderun’a hareket etti.

1979- Eski milletvekillerinden Ortadoğu gazetesi yazarı İlhan Darendelioğlu, İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda öldü.

1984- BM görevlisi Enver Ergun, Viyana’da Ermeni teröristlerce katledildi.

1985- ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Cenova’da ilk kez buluştu.

1988- Pakistan’da Benazir Butto başbakan seçildi.

1994- Halil Mutlu Dünya Halter Şampiyonası’nda 7 dünya rekoru kırarak, 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu 64 kiloda 5 dünya rekoru kırarak, 3 altın madalya, Fedail Güler de 70 kiloda iki dünya rekoru kırarak 2 altın madalya elde etti.

1996- Şair Enver Gökçe 61 yaşında öldü.

1999- İstanbul’daki AGİT Zirvesi’nin son günü, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’nın (AKKA) yeni koşullara uyarlanmış şekli, tarafların liderlerince imzalandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 07:03