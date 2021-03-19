Tarihte Bugün (19 Mart): Osmanlı Süveyş Kanalı'nın açılmasına izin verdi

1866- Osmanlı hükümeti, Süveyş Kanalı'nın açılmasına izin verdi.

1877- Osmanlı devletinin ilk Mebusan Meclisi toplandı.

1883- Amerikalı ayakkabı ustası Jan E. Matzeliger, bir seferde tüm ayakkabıyı imal eden ilk makineyi icat ederek, ayakkabı sanayisinde devrim yaptı.

1920- Mustafa Kemal, Ankara'da bir meclis toplanması amacıyla genelge yayımladı.

1945- Sovyetler Birliği, bir nota ile 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Paktı'nı yenilemeyeceğini bildirdi.

1965- Merzifon'un Çeltek Linyit İşletmesi'ndeki grizu patlamasında 69 işçi öldü, 58 işçi yaralandı.

1971- CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Nihat Erim, partisinden istifa etti ve başbakanlığa atandı.

1975- Tarihe 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti (1. MC) olarak geçen, dört sağ partiden (AP, MSP, MHP, CGP) oluşan koalisyon işbaşına geldi.

1981- Ankara'da bir inzibat erini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erdal Eren, ölüm cezasına çarptırıldı. Eren'in infazı, 18 yaşından küçük olduğuna ilişkin kemik raporu nedeniyle de tartışmalara yol açtı.

1998- Gazeteci Metin Göktepe'nin öldürülmesi davasında, 5 polis, "Kastı aşan adam öldürme" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, 6 polis beraat etti.

1999- Ankara DGM Başsavcılığı, Fetullah Gülen hakkında, anayasal düzeni değiştirmeye çalıştığı gerekçesiyle soruşturma açtı.

2001- Türkiye'yi AB üyeliğine taşıyacak Ulusal Program, Bakanlar Kurulunca onaylandı.

2003- ABD askerleri Irak-Kuveyt sınırındaki askerden arındırılmış bölgeye girdi. ABD uçakları da Irak'ın batısını bombalamaya başladı.

2010- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşu Chatham House tarafından verilen "2010 Chatham House Ödülü"ne layık görüldü.

2011- ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Arap Baharı ile ortaya çıkan olayların yaşandığı Libya'ya yönelik operasyonu başladı. NATO, 31 Mart'ta operasyonun komutasını devraldı.

2015- Tunus'ta silahlı kişilerin parlamento binasının yanındaki Bardo Müzesi'ne girerek turistleri rehin alması üzerine çıkan çatışmada 20'si turist, biri güvenlik görevlisi, ikisi saldırgan 23 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

2016- İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

2016- FlyDubai Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Rusya'nın güneyindeki Rostov-on-Don kenti yakınlarında düştü, uçaktaki 61 kişiden kurtulan olmadı.

2018- Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, tedavi gördüğü Ankara'da 73 yaşında vefat etti.

2019- Oyuncu Ümit Yesin, tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

2020- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.