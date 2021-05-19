Tarihte bugün (19 Mayıs): Mustafa Kemal Paşa Milli Mücadele'yi başlattı

1915- Kaymakam rütbesindeki Mustafa Kemal, Arıburnu cephesinde gösterdiği cesaret ve kahramanlık dolayısıyla Miralaylığa terfi etti.

1919- Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, karargahıyla Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattı.

1924- Musul sorunuyla ilgili Türk-İngiliz heyetleri arasında, "Haliç Konferansı" diye adlandırılan görüşmeler başladı. 9 Haziran'a kadar süren görüşmelerden sonuç alınamayınca, konu Milletler Cemiyetine götürüldü.

1927- Türkçülük ve halkçılık görüşleriyle tanınan Ahmet Hikmet Müftüoğlu vefat etti.

1935- İngiliz casus Thomas Edward Lawrence (Arabistanlı Lawrence) motosiklet kazasında öldü.

1939- Anadolu Ajansı, 1 Mart 1925'te şirkete dönüştürüldüğünde ilk Yönetim Kurulu Başkanı olan düşünür ve siyasetçi Ahmet Ağaoğlu, 70 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1943- Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.

1945- Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 19 Mayıs törenindeki konuşmasında, "Harp zamanlarının ihtiyatlı tedbirlere lüzum gösteren darlıkları kalktıkça, memleketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi prensipleri daha geniş ölçüde hüküm sürecektir." sözleriyle çok partili düzene geçişin sinyalini verdi.

1975- ABD Senatosu, Türkiye'ye silah ambargosunun kaldırılmasını kararlaştırdı.

1981- Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev yeniden düzenlenerek Devlet Bakanı İlhan Öztrak tarafından hizmete açıldı. Atatürk'ün AOÇ'deki evinin benzerinin temeli, Başbakan Bülend Ulusu tarafından atıldı.

1986- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'ne değer bulunan eski NATO Genel Sekreteri Josef Luns, ödülünü törenle aldı.

1997- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü Bosna-Hersek Türk Barış Gücü'ne verdi.

2000- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a verildi.

2004- Pop müziği sanatçısı Çetin Alp, 57 yaşında İstanbul'da öldü.

2006- Osmaniye-Gaziantep karayolunda, Afganistan ve Bangladeş uyruklu kaçakları taşıyan arkası kapalı kamyonetin tıra çarpması sonucu 44 kişi öldü.

2008- Sigara içilen yerlere ilişkin yasağın kapsamını genişleten Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun yürürlüğe girdi.

2011- IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, görevinden istifa etti. Otel görevlisi bir kadına cinsel saldırı suçlamasıyla New York'ta mahkemeye çıkarılan Kahn, kefaletle serbest bırakıldı.

2015- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 17 yıl sonra ilk kez Anıtkabir'de konser verildi. TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı Orkestrası ile opera sanatçıları Feryal Türkoğlu ve Hakan Aysev, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküleri söyledi. Piyanist Gülsin Onay da İzmir Marşı, Onuncu Yıl Marşı başta olmak üzere klasik eserleri seslendirdi.

2016- Paris-Kahire seferini yapan, 3'ü çocuk 56 yolcu ve 7'si uçuş görevlisi 10 kişilik mürettebatın bulunduğu Airbus A320 tipi yolcu uçağı radardan kaybolmasının ardından Yunanistan'ın Kerpe Adası açıklarında denize düştü. Kazadan kurtulan olmadı.

2016- Prof. Dr. Aziz Sancar, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nün madalya ve sertifikasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Anıtkabir Komutanlığına takdim etti.

2016- UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İngiltere'nin Liverpool takımını 3-1 yenen İspanyol temsilcisi Sevilla üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

2017- İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimini, oyların yüzde 57'sini alan Hasan Ruhani kazandı.

2018- Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 99. yılı dolayısıyla kentte düzenlenen "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"nde 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

2018- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ve tahtın 6. sıradaki varisi Prens Harry, Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile evlendi.

2019- Siyasi parti liderleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri için Samsun'da bir araya geldi. Tütün İskelesi'ndeki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

2020- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması altında kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu. Statlar da saat 19.19'da aydınlatıldı ve seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapıldı.

2020- Ilısu Barajı Enerji Santrali'nin 1. Türbini törenle devreye girdi.