Tarihte bugün (19 Nisan): 29 Ekim 'ulusal bayram' oldu

1775- Amerikan Devrimi başladı. Sömürgeci İngiliz birlikleri ile bağımsızlık savaşçıları, Massachusetts eyaletinin Lexington kentinde çatıştı.

1925- 29 Ekim'in "ulusal bayram" olarak kabulü hakkındaki kanun onaylandı.

1926- Türk karasularında her türlü denizcilik işlerini Türk vatandaşlarına tahsis eden ve ecnebilerin kabotaj hakkına son veren Kabotaj Kanunu kabul edildi.

1938- Kırşehir ve çevresindeki 6,6 büyüklüğündeki depremde 149 kişi öldü.

1947- Hindistan'da Kongre Partisi, ülkenin Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı devlete bölünmesini kabul etti.

1948- ABD, yeni bir atom silahını Marshall Adası'nda denedi.

1971- Sovyetler Birliği, "Salyut I" adındaki dünyanın ilk uzay istasyonunu uzaya gönderdi. 15 metre uzunluğundaki istasyon, bilimsel bir laboratuvardı.

1984- Avni Dilligil Tiyatro Ödülü, "Galileo Galilei" oyunuyla Dostlar Tiyatrosuna verildi. Yıldız Kenter "en iyi kadın oyuncu", kardeşi Müşfik Kenter "en iyi erkek oyuncu" seçildi.

1993- Şair, öykü ve oyun yazarı Sabahattin Kudret Aksal öldü.

1994- Sinema sanatçısı Turgut Boralı, 71 yaşında hayatını kaybetti.

1995- ABD'nin Oklahoma eyaletinde resmi bir binaya konulan bombanın patlaması sonucunda 100'den fazla kişi öldü. Bombayı eski bir asker olan 28 yaşındaki Timothy McVeigh'in yerleştirdiği ortaya çıkarıldı.

1999- Karikatürist Tekin Aral İstanbul'da vefat etti. 1941'de doğan Aral, ağabeyi Oğuz Aral ile Gırgır ve Fırt dergilerini mizah dünyasına kazandırdı.

2007- Çankaya Köşkü'nden önce Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak kullanılan "Atatürk Müze Köşkü", restorasyonu tamamlandıktan sonra törenle ziyarete açıldı.

2008- Eski bakanlardan Ayvaz Gökdemir, Ankara'da bir kongrede kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede vefat etti.

2010- Irak'taki El Kaide'nin lideri Ebu Eyüp El Masri öldürüldü.

2013- Diyanet İşleri Başkanlığı yanında yapılan kapalı alanda, aynı anda 6 bin kişinin ibadet edebileceği Ahmet Hamdi Akseki Camisi açıldı.

2014- Suriye'de kaçırılan Fransız gazeteciler Edouard Elias (22), Didier François (54), Pierre Torres (29) ve Nicolas Henin (38) serbest bırakıldı. Gazeteciler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden Türkiye'ye getirildi.

2016- Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği fonun 110 milyon avroluk kısmını serbest bıraktı.

2017- Musul'un batı yakasında düzenlenen saldırılarda DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı ile örgütün önde gelen altı ismi öldürüldü.

2017- Fransa'da tavuk gibi "kuluçkaya yatan" sanatçı Abraham Poincheva, üç hafta sonra sonuç aldı. Sanatçının üzerine oturduğu 10 yumurtadan birindeki civciv, dünyaya "merhaba" dedi.

2017- Yüksek Seçim Kurulu, CHP, HDP ve Vatan Partisinin 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline ilişkin taleplerini reddetti.

2017- Sinema ve tiyatro sanatçısı Bülent Kayabaş, 72 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.