Tarihte bugün (19 Ocak): Hrant Dink öldürüldü

1945- Türkiye'de Deutsche Bank ve Deutsche Orient Bank faaliyetlerini durdurdu ve tasfiye hazırlıklarına başladı.

1950- Çin önderi Mao Zedong, Ho Şi Minh önderliğindeki Kuzey Vietnam'ı tanıdı.

1960- İsveç'in başkenti Stockholm'den Ankara'ya gelen İskandinav Hava Yollarına (SAS) ait yolcu uçağı, Esenboğa Havaalanı yakınlarında düştü, 42 kişi öldü.

1966- Hindistan'da Nehru'nun kızı İndra Gandhi başbakan oldu.

1969- Prag'da Jan Palach adlı öğrenci, Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgalini protesto için kendini yaktıktan 3 gün sonra öldü. Prag'da protesto amaçlı eylemler düzenlendi.

2005- "Türkler: Bin Yılın Yolculuğu 600-1600" sergisi, Londra'daki Royal Academy of Arts'ta (Kraliyet Sanat Akademisi) açıldı.

2007- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Zanlı Ogün Samast ertesi gün Samsun'da yakalandı.

2011- Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Demokrat Parti'den istifa etti. Mecliste temsil edilen parti sayısı 6'ya düştü.

2012- Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini ve seçimlerin 5 yılda bir yapılmasını, 11. Cumhurbaşkanının görev süresinin de 7 yıl olmasını içeren Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

2014- Adana'da jandarma ekipleri, Adana-Ceyhan istikametinde seyreden 3 tırda arama yaptı. Adana Valiliği, "Üç araçta Cumhuriyet savcılığının talimatı ile yapılan kontrollerde, Milli İstihbarat Teşkilatının rutin görevlerini ifa eden personelin bulunduğu anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu.

2015- Meclis, 10 yıl sonra Yüce Divan oylaması yaptı. Eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar ile ilgili Genel Kurul'da yapılan gizli oylamalarda, üç ismin Yüce Divan'a sevkleri kabul edilmedi.

2015- Olimpiyat şampiyonu kayakçı Lindsey Vonn, kariyerinin 63. zaferini kazanarak "Alp Disiplini Kayak Dünya Kupası tarihinin en fazla yarış kazanan kadın sporcusu" unvanını aldı.

2018- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin 57'si tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada, 23 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2021- Çin'de somatik hücre nükleer transfer yöntemiyle bir orman kedisi klonlandı. 75 gram ağırlığındaki yavru kediye, "huzur" anlamına gelen Ping'an ismi verildi.