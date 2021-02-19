Tarihte Bugün (19 Şubat): Fatih Sultan Mehmet ikinci kez tahta çıktı

1405- "Aksak Timur" ya da "Timurlenk'" olarak da tanınan, kendi adıyla anılan imparatorluğun kurucusu hükümdar Timur öldü.

1451- Fatih Sultan Mehmet, babası II. Murad'ın 3 Şubat'ta vefatının ardından ikinci kez tahta çıktı.

1915- İtilaf devletlerinin Çanakkale'ye denizden yaptıkları saldırı püskürtüldü.

1925- Telsiz tesisi hakkındaki kanun çıktı. Türkiye'de radyonun kurulması Meclis'te kabul edildi.

1928- Himayei Etfal Kadın Yardım Cemiyeti kuruldu.

1932- Halkevleri kuruldu.

1937- Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.

1951- Fransız yazar Andre Gide öldü.

1956- Türk Milli Futbol Takımı, Macar Milli Takımı'nı 3-1 yendi.

1957- Türk ordusunun ilk kadın doktor subayı Sema Aran göreve başladı.

1959- Londra Konferansı sona erdi. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasını öngören ve 11 Şubat'ta Zürih'te varılan anlaşmalar, İngiltere'yi de ilgilendiren bazı hükümlerin eklenmesiyle "Londra Antlaşması" adıyla imzalandı. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan, Kıbrıs'ta garantör devlet oldu.

1975- Devlet Sinema Televizyon Enstitüsü kuruldu.

1993- Tiyatro ve sinema oyuncusu Yaman Okay, 42 yaşında İstanbul'da öldü.

1994- Libya'da şeriat uygulamasına geçildi. İslami takvim uygulanmaya başlandı.

1997- İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rıza Bagheri, Sincan'da düzenlenen Kudüs gecesindeki konuşmaların ardından artan tepkiler nedeniyle ülkesine gitti.

1998- Rusya'dan Türkiye'ye boru hattı ile doğal gaz getirecek Mavi Akım Projesi için müteahhit firmalar arasında anlaşma imzalandı.

2001- Başbakan Bülent Ecevit, Milli Güvenlik Kurulunun Çankaya Köşkü'ndeki şubat ayı toplantısını, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaşadığı tartışma nedeniyle terk etti. Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

2008- Küba lideri Fidel Castro, 1959 yılında başladığı devlet başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

2010- Dünya şampiyonu milli güreşçi Zekeriya Güçlü, geçirdiği rahatsızlık sonucu 39 yaşında vefat etti.

2016- Anadolu Ajansı için de serbest habercilik yapan ve bölgede "Dareyya'nın Gözü" olarak tanınan 21 yaşındaki Mecid Dirani, Suriye'nin güneyindeki Dareyya bölgesinde rejim ordusunun saldırısında öldü. Esed güçlerinin havanın kararmasıyla başlayan saldırısını görüntülemek isteyen Dirani, tank ateşinde vücuduna şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu öldü.

2016- IMF Başkanlığına Christine Lagarde yeniden seçildi.

2017- Somali'nin başkenti Mogadişu'da halk pazarı yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 32 kişi öldü, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

2017- Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in Falcon 9 roketi, 1969'da Neil Armstrong ve arkadaşlarını Ay'a taşıyan Saturn V roketinin fırlatıldığı Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39'dan uzaya fırlatıldı.

2018- Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin Mars keşif aracı Oppurtunity, Mars yüzeyinde şerit halinde taş formasyonları keşfetti.

2020- Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, ırkçı terörist ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulundu.