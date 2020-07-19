Tarihte Bugün (19 Temmuz): İslam ordusu İspanya topraklarına girdi

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

İslam Ordusu İspanya Topraklarına Girdi (711)

Tarık Bin Ziyad komutasındaki İslam ordusu 19 Temmuz 711 tarihinde İspanya topraklarına çıktı. Böylece Müslümanların 800 yıl sürecek olan İspanya hakimiyeti dönemi başlamış oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Çandarlı Halil Paşa İdam Edildi (1453)

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u aldıktan bir süre sonra 19 Temmuz 1453 tarihinde Sadrazam Çandarlı Halil Paşa’yı görevden aldı ve idam ettirdi. Bu olayın bir çok sebebi vardır. Çandarlı Halil Paşa bütün Hıristiyanlık aleminin ayağa kalkacağını düşünerek İstanbul’un fethine karşı çıkmıştı. İkincisi 90 yıldan beri sadrazamlık yapan Çandarlı ailesi hanedana dönüşmüştü. Fatih Sultan Mehmet bu hanedanlığın gücüne son vermek istedi.

Osmanlı Ordusu Nadir Hanı Büyük Bir Yenilgiye Uğrattı (1733)

Lale devrinde başlayan Osmanlı-İran savaşları I. Mahmut döneminde de devam ediyordu. Son olarak Nadir Han komutasındaki büyük bir Safevi ordusu Bağdat’ı kuşattı. Yardıma gelen vezir topal Osman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Nadir Han’ı 19 Temmuz 1733 tarihinde büyük bir yenilgiye uğrattı. Nadir Han yaralandı. Otuz bin askerini kaybederek çekilmek zorunda kaldı. Bu zafer İstanbul’da üç gün üç gece kutlandı. Bir süre sonra Nadir Han Safevi Devletine son vererek şahlığını ilan etti ve İran’da Avşar hanedanı dönemini başlattı.

Osmanlı Ordusu Prut’ta Çar I. Petro’yu Kuşattı (1711)

Çar I. Petro yendiği İsveç Kralını takip etme bahanesiyle Osmanlı topraklarına girdi. Osmanlı Devleti Rusya’nın hem bu davranışı için hem de Azak kalesini geri almak amacıyla Rusya’ya savaş ilan edildi. Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu 19 Temmuz 1711 tarihinde Çar I. Petro komutasındaki Rus ordusunu Prut’ta kuşatma altına aldı. Çar I. Petro düştüğü bu kötü durumdan kurtulmak için Osmanlı Devletiyle anlaşma yolları aradı.

Osmanlı Devleti Bulgaristan’a Savaş İlan Etti (1913)

İkinci Balkan Savaşı’nın patlak vermesinin arkasından Osmanlı Devleti de Bulgaristan’a savaş ilan etti. Osmanlı orduları Bulgarların elindeki Edirne’yi almak için 19 Temmuz 1913’te harekete geçti. Edirne 25 Temmuz 1913 tarihinde Bulgarlardan geri alındı.

Karun Hazinelerinin Türkiye’ye İadesine Karar Verildi (1990)

Türkiye’nin Karun Hazinelerinin iadesi için New York federal mahkemesine açtığı dava da 19 Temmuz 1990 tarihinde mahkeme iade kararı verdi. Tamamı 363 parçadan oluşan eserler bu karardan 3 yıl sonra Türkiye’ye getirildi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1670- Şarap içilmesi yasaklanan İstanbul’da bütün meyhaneler yıktırıldı.

1799 MÖ 2. yüzyıla ait Rosetta taşı keşfedildi. Bu taş hiyeroglifin çözülmesi için anahtar oldu.

1912 Yaklaşık 190 kg ağırlığında bir meteor, Arizona semalarında infilak etti ve parçalar kentin üzerine yağdı.

1929- İtalyan ressam Fausto Zonaro, 75 yaşında San Remo’da öldü.

1933- Denizli-Çivril’deki 5.7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi yaşamını yitirdi.

1948- Gizli oy, açık sayım sistemini getiren yeni Seçim Kanunu kabul edildi.

1948 Millet Partisi kuruldu.

1974- İspanya’da Franco, sağlık gerekçesiyle yönetimi Kral Juan Carlos’a devretti.

1974- Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait bir filo, çıkarma gemileriyle Akdeniz’e açıldı.

1979- Sandinistalar, Nikaragua’da Managua’ya girdi. Sandinista gerillaları, Nikaragua’daki ABD destekli Somoza hükümetini devirdi.

1980- 12 Mart dönemi başbakanı Nihat Erim, İstanbul’da öldürüldü.

1980 Olimpiyatlar Moskova'da başladı. Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini protesto eden pek çok ülke katılmadı.

1987- Mehmet Terzi, San Francisco Maratonu’nu kazandı.

1990 New York Federal Mahkemesi, Karun Hazinesinin iadesi için açılan davada Türkiye lehine karar verdi.

1991- ABD Başkanı George Bush, resmi ziyaret için Türkiye’ye geldi.

1993- İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürü Ergun Göknel, yolsuzluk iddiasıyla görevden alındı.

1993 Van'ın Bahçesaray ilçesi Sündüz Yaylası'na saldıran teröristler, 15 çocuk ile 9 kadını öldürdü.

1998- 1980’lerin ünlü bankerlerinden Yalçın Doğan, Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda öldü.

2002- Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi’ni (CDP) kurdu.

2009 Türkiye'de tüm lokanta, meyhane vb. kapalı alanlarda sigara yasağı uygulaması başladı.

2013 Suriye’de PYD Tarafından ele geçirilen yerleşim yeri, özerk bölge ilan edildi. (Adına Rojava Devrimi denildi)

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2020, 09:08