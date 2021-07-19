Tarihte bugün (19 Temmuz): İstanbul'daki bütün meyhaneler yerle bir edildi

1670 - Şarap içilmesi yasaklanan İstanbul'da, bütün meyhaneler yıktırıldı.

1929 - İtalyan ressam Fausto Zonaro, 75 yaşında San Remo'da öldü.

1933 - Denizli Çivril'deki 5,7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi can verdi.

1948 - Gizli oy, açık sayım sistemini getiren yeni Seçim Kanunu kabul edildi.

1954 - Elvis Presley, ilk albümü "That's All Right Mama"yı çıkardı.

1974 - İspanya'da Franco, sağlık gerekçesiyle yönetimi Kral Juan Carlos'a devretti.

1974 - Kıbrıs'ta Türkiye ve Rum kesimlerini ayıran Yeşil Hat'ta gerginleşen hava sonrası Ankara'ya gönderilen ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın özel temsilcisi Joseph Sisco'nun Atina nezdindeki girişimlerinden sonuç alınamayınca Türk Deniz Kuvvetlerine ait bir filo, çıkarma gemileriyle Akdeniz'e açıldı.

1979 - Sandinistalar, Nikaragua'da Managua'ya girdi.

1980 - 12 Mart dönemi Başbakanı Nihat Erim, İstanbul'da öldürüldü.

1987 - Mehmet Terzi, San Francisco Maratonu'nu kazandı.

1990 - "Karun Hazinesi"nin Türkiye'ye iadesi için açılan davada, New York Federal Mahkemesi, Türkiye lehine karar verdi. Metropolitan Museum of Art yetkililerinin 363 parçalık hazineyi Türkiye'ye iade etmek istemesi üzerine anlaşmaya varıldı ve hazine Ekim 1993'te Ankara'ya getirildi.

1993 - İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürü Ergun Göknel, yolsuzluk iddiasıyla görevden alındı.

1998 - 1980'lerin ünlü bankerlerinden Yalçın Doğan, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldü.

2002 - Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Cumhuriyetçi Demokrasi Partisini (CDP) kurdu.

2009 - Kapsamı genişletilen sigara yasağı yürürlüğe girdi.

2010 - Uçaklardaki "kara kutu"nun mucidi Avustralyalı David Warren, 85 yaşında öldü.

2010 - İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, "Balyoz Eylem Planı" iddianamesini kabul etti. Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ve Emekli Oramiral Özden Örnek de şüpheliler arasında yer aldı.

2016 - ABD Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'de demokratik şekilde seçilmiş hükümeti şiddet kullanarak yıkmayı hedefleyen darbe girişimini kınadıklarını ve Türkiye'de demokrasiyi desteklediklerini ifade etti. Obama görüşmede, darbe girişimini soruşturmakta olan Türk makamlarıyla her türlü iş birliğine hazır olduklarını iletti.

2016 - Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Çankaya Köşkü'nde önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile ayrı ayrı ortak açıklama yaptı.

2016 - YÖK, bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam 1577 dekanın istifasını istedi.

2016 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), darbe girişiminde bulunan FETÖ ile iltisaklı, ilişkili ve destek içinde olduğu belirlenen tüm radyo ve televizyon kuruluşlarının bütün yayın hak ve lisanslarını oy birliğiyle iptal etti.

2017 - Sanatçı Harun Kolçak, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti.

2018 - İsrail Meclisi, tartışmalara neden olan "Yahudi ulus devlet" yasasını kabul etti.

2020- Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece ulaşılan ceset sayısı 56'ya yükseldi.