Tarihte bugün (1Nisan): BM Kudüs'ün bölünmesini onayladı

1778- Oliver Pollock doların simgesini oluşturdu.

1921- Metristepe'deki 10. Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından taarruza geçen Türk birlikleri, II. İnönü Savaşı'nı kazandı. Milli mücadele sürecinin dönüm noktalarından biri olan bu zaferin ardından; Fransa, Ankara ile anlaşmanın yollarını aramaya başladı.

1924- Topkapı Sarayı'nın mevcut eşyasıyla İstanbul Asarı Atika Müzeleri Müdürlüğüne bağlanarak müzeye dönüştürülmesi, Bakanlar Kurulunca karara bağlandı.

1926- 30 Ağustos'un "Zafer Bayramı" olarak kutlanması hakkındaki kanun kabul edildi.

1928- Ankara Borsası, Maliye Bakanı Fuat Ağralı tarafından açıldı.

1944- Şehir Tiyatrosu sanatçısı Hazım Körmükçü 46 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1948- İstanbul Fındıklı'daki Güzel Sanatlar Akademisi binası yandı.

1949- Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne katıldı.

1950- BM, Kudüs'ün ikiye bölünmesi planını kabul etti.

1950- Eski başbakanlardan Recep Peker, İstanbul'da öldü.

1957- Batı Almanya'da bilim adamları nükleer silahlar üzerine çalışmayı reddetti.

1958- Kıbrıs'ta EOKA'cılar, İngilizlere savaş ilan etti. EOKA'nın lideri Grivas, Türklere de gözdağı verdi.

1965- Türkiye, BM Genel Sekreteri U-Thant'ın özel temsilcisi Golo Plaza'nın Kıbrıs konusundaki raporunu reddetti.

1969- Münir Nurettin Selçuk'un Amerika'da verdiği konser, 525 televizyon kanalı tarafından naklen yayımlandı.

1978- Cumhuriyet döneminin ilk rektörü Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Ankara'daki evinde 92 yaşında öldü.

1979- Balıkçılar, 1 Nisan gününü Balık Bayramı ilan etti. Kumkapı'da iki saat içinde halka 1,5 ton balık dağıtıldı.

1996- 1978 yılında 7 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan "16 Mart katliamı" davası yeniden açıldı.

2005- On yıldır süren 61 sanıklı Hizbullah davasında 22 tetikçi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

2005- Cumhuriyetin Tapu Kadastrosunu kuran, "16 eski dil bilen hayattaki tek kişi" sıfatıyla "ölene kadar emekliliği yasak" olan Milli Savunma Bakanlığı uzman bilirkişisi, şair, İstiklal Madalyası sahibi Naci Tanrısever (Karamanoğlu Naci Bey) İstanbul'da 104 yaşında öldü.

2009- TRT'nin Kürtçe radyosu yayına başladı.

2010- Demiryollarının 1926-1927 yıllarında bakım istasyonu olarak kullanılan alan, Cer Modern Sanatlar Merkezi adıyla açılarak Ankara'nın kültür ve sanat yaşamındaki yerini aldı.

2012- Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ekrem Bora, İstanbul'da akciğer ödemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında vefat etti.