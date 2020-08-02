Tarihte bugün (2 Ağustos): Saddam Kuveyt'i işgal etti

Dünya Bülteni/Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Saddam Hüseyin Kuveyt’i İşgal Etti Dünya Ayağa Kalktı (1990)

Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in emri ile Irak ordusu 2 Ağustos 1990 tarihinde Kuveyt’i işgal etti. Saddam Hüseyin’in amacı Irak-İran Savaşı sırasında zayıflayan ekonomisini kuvvetlendirmekti. Bu olay dünyayı ayağa kaldırdı. Petrol fiyatları yükseldi, ekonomik dengeler sarsıntı geçirdi. ABD, Suudi Arabistan’a asker yığdı. Bir çok devlet Basra Körfezine donanma gönderdi. BM Güvenlik konseyi Irak’tan derhal Kuveyt’i boşaltmasını istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İngilizler Hindistan’ı İngiltere’ye Bağladı (1858)

Sipahi Ayaklanmasını kanlı bir şekilde bastıran İngilizler, Babür Devleti’ne son vererek, 2 Ağustos 1858 tarihindeki yürürlüğe koydukları ‘’Hindistan Yönetilme Kanunu’’ ile Hindistan’ı İngiltere’ye bağlı bir sömürge haline getirdiler. Kraliçe Victorya Hindistan İmparatoriçesi ilan edildi.

Osmanlı-Alman Savunma Antlaşması İmzalandı (1914)

Almanya Osmanlı Devleti’nin kendi yanında yer almasını istiyordu. Osmanlı Devleti ise o tarihlerde uluslar arası alanda tam bir yalnızlık yaşıyordu. Sonunda Osmanlı Devleti ile Almanya arasında 2 Ağustos 1914 tarihinde İstanbul’da bir savunma antlaşması imzalandı. Bu antlaşma Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşına girişinde temel olacaktır. Antlaşmayı Osmanlı Devleti adına Sadrazam Sait Halim Paşa, Almanya adına ise İstanbul Büyükelçisi Baron von Wangelheim imzalamıştı.

Bozkurt-Lotus Olayı Yaşandı (1926)

Fransız Lotus adlı yolcu gemisi ile Türk Bozkurt adlı kömür yüklü gemi Midilli açıklarında 2 Ağustos 1926 tarihinde çarpıştılar. Çarpışma sonunda Türk gemisi battı ve 8 kişi öldü. Bu olaya mahkeme el koydu ve iki gemi kaptanına da ceza verdi. Türk mahkemesinin bu konuda yetkisiz olduğunu iddia eden Fransa Lahey Adalet Divanı’na başvurdu. Dava sonunda Lahey Adalet Divanı Türkiye’nin haklı olduğuna karar verdi.

Sırp General Radislav Krstiç’i Soykırımdan Suçlu Bulundu (2001)

Sırp General Radislav Krstiç Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa’daki askeri operasyonları yöneten kişi olduğu için 8 bin Müslüman Boşnak’ın ölümünden sorumlu tutularak Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi (USSM), soykırımdan suçlu bulunarak 46 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lahey mahkeme heyeti, Srebrenitsa’da Bosnalı Müslümanlara karşı soykırım yapıldığını ilk kez kabul etmiş ve böylece Krstiç, USSM tarafından Bosna soykırımından suçlu bulunan ilk sanık olmuştu.

Paris’te Bir Hastanede 351 Çocuk Ve Cenin Cesedi Bulundu (2005)

Fransız polisi Paris’te Saint Vincent de Paul Hastanesinin morgunda 20 yıldır depolandığı belirtilen 351 adet çocuk ve cenin cesedine ulaştı. Bu durum üzerine Fransız Sağlık Bakanlığı 2 Ağustos 2005 tarihinde hastane hakkında geniş bir soruşturma başlattı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

-216 Romalılar, Hanibal karşısında bozguna uğradı.

1492- İspanya’da, Museviler’e dinlerini değiştirmeleri, aksi takdirde ülkeden ayrılmaları için verilen süre sona erdi. İspanya Musevileri’nin çoğu, Kemal Reis’in kadırgalarıyla İstanbul’a geldi ve Osmanlı Devleti’nce hoşgörüyle karşılandı.

1849 Mısır hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa, öldü.

1849 Mısır ve Sudan'ın hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa, öldü.

1875 Dünyanın ilk buz pateni pisti Londra'da açıldı.

1914 Osmanlı ile Almanya arasında gizli işbirliği anlaşması imzalandı, Osmanlı'da seferberlik ilan edildi.

1922 Telefonun mucidi Graham Bell, öldü.

1934 Hitler Almanya'da Führer ilan edildi ve faşist rejim başladı.

1944- Türkiye, İngiltere ve ABD’nin önerisi üzerine, Almanya ile siyasal ve ekonomik ilişkilerini kesti.

1945- II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’sına yön vermek için Potsdam’da bir araya gelen ABD Başkanı Harry Truman, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Joseph Stalin, görüşmelerini tamamladılar. Konferansta Almanya; Amerikan, İngiliz, Fransız ve Sovyet komutanlarınca yönetilecek dört ayrı işgal bölgesine ayrıldı.

1959- Diyarbakır’da ‘’Sinan I’’ petrol kuyusu işletmeye açıldı.

1967 Trabzonspor Kulübü kuruldu.

1987 Türkiye'de bir kanserliye ilk kez kemik iliği nakli yapıldı.

1990- Irak’ın Kuveyt’i işgali üzerine, Kuveyt Emiri Şeyh Cabir es-Sabah Suudi Arabistan’a kaçtı.1990 Saddam Hüseyin, Kuveyt'i işgal etti.

1997 M. Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin başkanı oldu.

2001 Soykırım suçlusu Sırp general Krstic, Lahey'deki mahkeme tarafından 46 yıl hapse mahkum edildi.

2008 Müzisyen, yapımcı ve siyasetçi Osman Yağmurdereli, öldü.