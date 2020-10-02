Tarihte bugün (2 Ekim): Selahattin Eyyubi Kudüs'ü geri aldı

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Selahattin Eyyubi hem Kudüs’ü hem de Müslümanların kalbini Fethetti (1187)

Haçlılar Hz. Ömer zamanından beri Müslümanların elinde olan Kudüs’ü 1099 yılında ele geçirdiler. Bu durum İslam dünyasında büyük üzüntüye neden olmuştu. Sonunda Selahaddin Eyyubi Hıttin Savaşında haçlıları mağlup etti. Arkasından 2 Ekim 1187’de haçlılardan Kudüs’ü teslim alarak Müslümanların da kalbini teslim almış oldu. Haçlılar şehri geri almak istedilerse de başarılı olamadılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Sırp İsyanının Önderi Kara Yorgi’nin Sonu (1813)

Bükreş anlaşmasıyla verilen imtiyazları yeterli bulmayan Kara Yorgi isyanına devam ediyordu. Bunun üzerine Sırbistan’a gönderilen Osmanlı kuvvetleri 2 Ekim 1813’te isyancıları yendi. Kara Yorgi Avusturya’ya kaçmak zorunda kaldı. Daha sonra Osmanlılar ile anlaşan vatandaşı Miloş Obranoviç tarafından öldürüldü.

Osmanlıyı Bitiren Sonu Gelmez Ayrıcalık İstekleri (1875)

Osmanlı Hükümeti Avusturya, Rusya ve Almanya’nın Hersek isyanını bahane ederek iç işlerine karışacağını anlayınca buna müsaade etmemek için 2 Ekim 1875’te bir fermanla Bosna-Hersek’e bazı yeni ayrıcalıklar verdi.

93 Harbinde Yahniler Savaşı (1877)

93 Harbi sırasında Kafkas Cephesi başkumandanı olan Gazi Ahmet Muhtar Paşa 2 Ekim 1877’de Yahniler Meydan Savaşında Rus ordusunu yenilgiye uğrattı. Ancak sürekli takviye alan Ruslar ilerlemeye devam ettiler. Bir felaketle sonuçlanan 93 harbinde bu tür bazı başarılar Türk halkının az da olsa yüzünün gülmesini sağlamıştır.

Anzavur İsyanı Bastırıldı (1919)

Balıkesir çevresinde isyan çıkaran eski jandarma subayı Anzavur 2 Ekim 1919’da Kirmastı’da( Mustafa Kemal Paşa) Çerkez Ethem kuvvetleri tarafından dağıtıldı. Anzavur kaçtı.

Delibaş Mehmet Konya’ya Vali Atadı (1920)

Bozkır ayaklanmasında yakalanamamış olan Delibaş Mehmet, çevresine topladığı 500 asker kaçağı ile 2-3 Ekim 1920'de Çumra'yı bastılar. Arkasından da Konya üzerine harekete geçtiler. Konya valisi Haydar Bey hemen önlem alma yoluna gitti ve askeri yardım istedi. Fakat yetersiz askeri kuvvetin direnmesi sonuç vermedi ve asiler Konya Vilayet Konağı'nı, Postane, Jandarma Okulu ve Askeri Lise'yi işgal ettiler. Vali ve yeni yöneticiler atadılar.

Polonya’nın Teschen Bölgesini İşgal Etmesi (1938)

1938 yılına gelindiğinde hemen hemen bütün komşuları Çekoslavakya’dan toprak talebinde bulunmaya başlamıştı. En son Münih konferansında Almanya Südet bölgesini almıştı. Bu olayın arkasından 2 Ekim 1938’de Polonya’da Çekoslavakya’nın Teschen bölgesini işgal etti.

ABD Neden Ortadoğu’dan Elini Çekmiyor (1989)

2 Ekim 1989’da ABD başkanı George Bush’un( baba) imzaladığı 26. Ulusal Güvenlik Talimatında şöyle denilmekteydi; ‘’Basra körfezindeki petrole ulaşılması ve bölgedeki dost ülkelerin güvenliği, ABD’nin ulusal güvenliği açısından hayati öneme sahiptir.’’

Muavenet Fırkateyninin Vurulması Bir Gözdağı mıydı? (1992)

2 Ekim 1992'de Akdeniz ve Ege’de yapılan NATO deniz tatbikatında gece yarısı Amerikan uçak gemisi Saratoga, attığı 2 füzeyle Türk Muavenet firkateynini vurdu. Füzelerden biri kaptan köşküne, diğeri savaş harekat merkezine isabet etti. Beş denizci şehit oldu, onsekizi ise yaralandı. Olay üzerindeki şüpheler hala tartışılmaktadır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1187- Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Frank işgaline son verdi.

1608- Modern teleskopun prototipi Jan Lippershey tarafından yapıldı.

1730- III. Ahmet’in halledilmesiyle I. Mahmut tahta çıktı.

1730- Divan şairi Nedim, 48 yaşında öldü.

1836- Darwin, Brezilya, Galapagos Adaları ve Yeni Zelanda’yı kapsayan 5 yıllık gezisinden İngiltere’ye döndü. Bu çalışmaları, 1859’da yayınlayacağı ‘’Türlerin Kökeni’’ adlı çalışmasının kaynağını oluşturdu.

1923- İstanbul’a 13 Kasım 1918’de gelen ve 16 Mart 1920’de kenti tamamen işgal eden İtilaf Devletleri’nin son birlikleri, Dolmabahçe rıhtımından gemilere binerek kenti terk ettiler.

1953- Batı Almanya, NATO’ya kabul edildi.

1957- Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin temeli atıldı.

1963- Sivas Kongresi Heyeti Temsiliye üyelerine ve Birinci TBMM üyeliklerine aylık bağlayan kanun kabul edildi.

1963- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Refet Bele öldü.

1964- Bilim adamları sigaranın kanser nedeni olabileceği yönündeki bulguları açıkladılar.

1970- Ankara’da, Merkezi Antlaşma Örgütü, CENTO binasına bomba atıldı.

1974- Eski Milli Birlik Komitesi üyesi General Cemal Madanoğlu ve arkadaşları Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi’ndeki ‘’Cunta’’ davasında beraat ettiler.

1975- ABD, Türkiye’ye konulan silaha ambargosunu kısmen kaldırdı.

1976- Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Muhammed Ali Clay İstanbul’a geldi.

1984- 12 Eylül 1980 sonrası ilk grev Tuzla’da iki tersanede başladı.

1985- Aktör Rock Hudson, AIDS'e yenik düşerek 59 yaşında Beverly Hills'teki evinde öldü.

1989- TV-3 ile GAP TV yayına başladı.

1992- Ege Denizi'ndeki tatbikatlar sırasında, ABD'ye ait uçak gemisi Saratoga'dan atılan iki füze ''Muavenet Muhribi''ne isabet etti, gemi komutanıyla beraber 5 denizci şehit oldu, 13 kişilik personel yaralandı.

1996 - Peru havayollarına ait bir Boeing 757, Lima'dan kalktıktan hemen sonra Büyük Okyanus'a düştü; 70 kişi öldü.

1999 - II.Çeçen Rus Savaşının başlangıcı, Rusya, 1997'de imzalanan barış anlaşmasını ihlal ederek, Çeçenistan'ı yeniden işgal etti.

2001 - Swissair iflas etti.

2006- Nobel Tıp Ödülü, Amerikalı Andrew Fire ile Craig Mello'ya verildi. Nobel Edebiyat Ödülü Orhan Pamuk'un, Nobel Barış Ödülü de Bangladeşli Muhammed Yunus'un ve bankası Grameen'in oldu.

2007 - Dünya "Nonviolence Şiddetten Kaçınma" Günü 15 Haziran 2007'de BM Genel Kurulu oybirliği ile 2 Ekim gününü "Dünya Şiddete Hayır Günü-İnternational Day of Non-Violence" olarak ilan etti.

2011- Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada mahkemeye sevk edilen 12 kişiden 4'ü muvazzaf asker 7 zanlı tutuklandı. Tutuklanan muvazzaf askerler arasında olay yerine ait görüntülerde helikopterden parça söktükleri iddia edilen Nusret M. ile Aydın Ö. de yer aldı.

2012- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, ölümüyle ilgili iddialar üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın cenazesi, Topkapı'daki Anıt Mezar'dan çıkarılarak Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Adli Tıp Kurumu, cenaze üzerindeki işlemlerini 4 Ekim'de tamamladı. Özal'ın cenazesi 5 Ekim'de yeniden toprağa verildi.

2012- 28 Şubat döneminin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturmasında ''mağdur'' sıfatıyla ifade verdi.

2013- Ergenekon Davası'ndan tahliye edilen CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, TBMM Genel Kurulunda yemin ederek göreve başladı.

2015- "Kafes eylem planı", "Amirallere suikast", "Gölcük'te ele geçirilen belgeler" ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin dosyaların birleştirildiği 84 sanıklı "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" davasında mahkeme heyeti 83 sanığın beraatine karar verdi.

2018- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadı. Kaşıkçı'dan haber alınamaması üzerine nişanlısı ve Türk Arap Medya Derneği yetkilileri Başkonsolosluk önünde beklemeye başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Ekim'de Kaşıkçı'nın "ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda alıkonulduğu"na dair iddiayla ilgili soruşturma başlattı.

2019- Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın kadınlar sabit ağırlık (CW) kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.