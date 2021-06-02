Tarihte bugün (2 Haziran): Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu

1475- Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Türk orduları, Kırım Yarımadası sahillerine çıktı.

1793- Fransa'da Maximillian Robespierre öncülüğünde Jakobenler iktidarı ele geçirdi.

1924- ABD Kongresi, ülkede doğan bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. 1948'e kadar kimi eyaletler, yerlilere oy hakkını yaşama geçirmedi.

1935- Türkiye'de ilk kez pazar günü resmi tatil uygulamasına başlandı.

1941- Türk Ceza Kanunu'nun 526'ncı maddesindeki değişiklikle Arapça ezan ve kamet okuyanlara ceza öngörüldü.

1960- 27 Mayıs'ın lideri Orgeneral Cemal Gürsel, 28 Nisan olaylarında ve 27 Mayıs'ta ölenlerin Anıtkabir etrafına gömüleceğini açıkladı.

1964- Demokratik, laik ve ulusal bir Filistin devleti kurmayı amaçlayan ve çeşitli ulusal örgütleri bir araya getiren Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Kudüs'te kuruldu. Yaser Arafat, 3 Şubat 1968'de örgütün başına geçti.

1966- Kıbrıs'ta Rumlar, Lefkoşa'nın Türk kesimine giriş çıkışı yasakladı.

1970- Yazar Orhan Kemal, Sofya'da 56 yaşında vefat etti.

1977- Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığına yazı göndererek, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e, İstanbul Taksim'de düzenlenen mitingde Sheraton Oteli'nin üst katındaki bir odadan uzun menzilli ve dürbünlü bir silahla ateş edileceğinin haber alındığını bildirdi ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi. 3 Haziran'da CHP'nin Taksim'de düzenlediği miting olaysız geçti.

1978- Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'in eşi Necla Kuneralp ile emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu katledildi. Suikasti bir Ermeni örgütü üstlendi.

1980- Osmanlı'dan bu yana devam eden buğday ve ekmek fiyatları üzerindeki devlet kontrolü kaldırıldı.

1980- Yahya Demirel, "mobilya davası"nda Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesince 4 yıl ağır hapse çarptırıldı.

1991- Şair Ahmed Arif, 64 yaşında Ankara'da öldü.

1997- "Susurluk Davası", İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde başladı.

1998- Merkez üssü Adana'nın Ceyhan ilçesi olan depremde 144 kişi öldü.

2008- "Banker Kastelli" olarak tanınan iş adamı Abidin Cevher Özden, İstanbul'da intihar etti.

2008- Fransız modacı Yves Saint-Laurent, 71 yaşında hayatını kaybetti.

2015 - Çin'in Hubey eyaletindeki Yangtze Nehri'nde 456 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı. Kazadan 14 kişi kurtulurken, 431 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı, 11 kişi ise kayboldu.

2015- Suudi Arabistan, uzun yıllar sonra Irak'ın başkenti Bağdat'a tekrar büyükelçi atadı.

2016- Almanya Federal Meclisi, Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarını "soykırım" olarak tanımlayan karar tasarısını kabul etti.

2016- İran ile Ermenistan hükümetleri arasında, iki ülke vatandaşları için karşılıklı vize uygulamasının kaldırılmasına yönelik anlaşma imzalandı.

2017- CENTCOM, DEAŞ'la mücadelede Ağustos 2014'ten Nisan 2016'ya kadar Irak ve Suriye'deki operasyonlarda 484 sivilin "yanlışlıkla" ölümüne neden olduğunu açıkladı.

2019- Orta Amerika ülkesi El Salvador'da şubatta yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Filistin kökenli Nayip Bukele, yemin ederek görevine başladı.

2020- Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.