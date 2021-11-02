Tarihte bugün (2 Kasım): Enver, Talat ve Cemal Paşalar Türkiye'den kaçtı

1870- İstanbul'da ilk mizah dergisi Diyojen'in birinci sayısı yayımlandı.

1914- Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

1918- Enver, Talat ve Cemal Paşalar, beraberindekilerle bir Alman gemisi ile yurttan ayrıldı.

1934- İçişleri Bakanı Şükrü (Kaya) Bey'in genelgesiyle radyo programlarından alaturka musiki kaldırıldı.

1936- İngiltere'de BBC, düzenli TV yayınına başladı.

1950- İrlandalı eleştirmen ve Nobel ödüllü yazar George Bernard Shaw, 94 yaşında öldü.

1964- Suudi Arabistan Kralı Suud tahttan indirildi, yerine Prens Faysal getirildi.

1970- Salvador Allende, Şili Devlet Başkanı oldu.

1990- Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos göreve başladı.

1996- Tiyatro ve sinema sanatçısı Duygu Ankara, 46 yaşında öldü.

2004- Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla eski Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanları Cumhur Ersümer ile Zeki Çakan'ı yargılamaya başladı.

2004- Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Zayid Bin Sultan El Nahayan öldü, yerine oğlu Şeyh Halifa Bin Zayid El Nahayan geçti.

2005- Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden Altan Aşar, 64 yaşında İzmir'de öldü.

2012- İsrail, 24 yıllık sır perdesini aralayarak Filistin lideri Yaser Arafat'ın yardımcısı Halil El Vezir'i 1988'de Tunus'taki bir baskın sırasında öldürdüğünü kabul etti.

2016- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturmada, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143'üncü Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği tespit edildi. Darbe girişiminin hemen ardından şüpheli bulunarak tutuklanan Batmaz'ın, Öksüz ile 11 Temmuz'da ABD'ye gittiği belirlendi.

2016- Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi, eski bakanlardan Korkut Özal, İstanbul'daki evinde, solunum ve dolaşım yetmezliği nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

2016- Ünlü tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan, İstanbul Silivri'deki evinde 85 yaşında hayata veda etti.

2016- Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a, "terör örgütü propagandası" suçundan verilen 10 aylık hapis cezasını onadı.

2016- Çin'de kömür madeninde meydana gelen patlamada 33 kişi öldü.

2018- Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk "Domino 7'li böbrek nakli" Prof. Dr. Murat Tuncer ile Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar önderliğinde gerçekleştirildi. Domino nakilde, Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli ekibinden 22 hekim ve çok sayıda uzman görev alırken, eş zamanlı olarak 7 ameliyathanede yapılan operasyonlarla 14 hayat birbirine çapraz bağlandı.