Tarihte bugün 2 Nisan: Atatürk'ün koruması Topal Osman öldürüldü

Tarihte bugün yani tarihte 2 Nisan günü meydana gelen önemli olaylar arasında Ali Şükrü Bey'in katili Topal Osman Ağa'nın öldürülmesi hadisesi var.

Tarihte bugün ne oldu?

Topal Osman Ağa Öldürüldü (1923)

Aslen Giresunlu olan Topal Osman Ağa Balkan savaşları sırasında dizinden aldığı bir yara ile Topal lakabı ile anılmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında özellikle Pontus Rumları ile mücadelesi ile ön plana çıktı. Daha sonra kendisi tarafından oluşturulan Giresun alayı ile Koçgiri isyanının bastırılması ve Batı cephesine özellikle Sakarya savaşına iştirak etti. Milis kuvvetleri yarbay rütbesi ile Mustafa Kemal’in muhafızlığını üstlendi. Mustafa Kemal’in muhaliflerinden Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey’in öldürülmesi olayı nedeniyle tutuklanmak istendi fakat 2 Nisan 1923’te çıkan çatışmada öldürüldü.

Memluk Ordusu Adana’yı Geri Aldı (1489)

Fatih Sultan Mehmet zamanında gerginleşen Osmanlı-Memluk ilişkileri II.Bayezit zamanında çatışmaya dönüştü. Karagöz Mehmet Paşa’nın Çukurova bölgesine girip Adana’ya kadar ele geçirmesi ile harp başladı. Bölgede ki Ramazanoğulları Beyliği Osmanlılara tabi olduğunu açıkladı. Bunun üzerine harekete geçen Memluklular ilk olarak Dulkadirli Beyliğini işgal ettiler. Arkasından da Çukurova bölgesin e meşhur komutanlardan Özbek Bey’i gönderdiler. Özbek Bey Osmanlı hakimiyetine girmiş olan Adana’yı 2 Nisan 1489’da geri aldı. Ancak bu dönem savaşları iki taraf içinde kesin bir netice vermedi.

Yeniçeriler İlk Kez İstediklerini Aldılar (1589)

Akçenin ayarının düşürülmesi üzerine yeniçeriler ilk kez Topkapı Sarayına yürüdüler. III.Murat’tan sorumluların kendilerine teslimini istediler. Padişah sonunda çok fazla kan dökülmesini istemediğinden dolayı yeniçerilerin isteğini kabul etti. Siyavuş Paşa azledilip yerine Koca Sinan Paşa getirildi. Yeniçeriler ilk kez güçlerinin farkına vardı ve bunun devamının geleceğinin de aslında bu olay ilk sinyaliydi. Beylerbeyi olayı olarak adlandırılan bu olay 2 Nisan 1589’da gerçekleşmişti. Rumeli beylerbeyi ve defterdar bu olayın kurbanı oldular.

ABD I. Dünya Savaşına Girdi (1917)

Almanya’nın ABD’ye karşı Meksika ile işbirliğine gitmesi ve ABD ticaret gemilerini denizaltıları ile batırması ABD’nin I.Dünya Savaşına girişinin önemli bahaneleri oldu. Savaşın başından beri İtilaf devletleri ile yakınlaşma içerisinde olan ABD 2 Nisan 1917’de Almanya’ya savaş ilan ederek I.Dünya savaşı içerisinde ki yerini aldı. ABD’nin taze kuvvetlerle savaşa girişi Rusya’nın oluşturduğu boşluğu kapattı ve savaşın gidişatı üzerinde bir hayli etkili oldu.

Falkland Adaları Arjantin Tarafından İşgal Edildi (1982)

Arjantin açıklarında bulunan Falkland Adaları İngiltere ile önceleri İspanyollar arasında sürekli el değiştirmiş daha sonrada İngiltere ile Arjantin arasında tartışma konusu olmuştur. Adalarda petrol bulunması tartışmayı daha da büyütmüştür. Sonunda Arjantin Devleti Falkland Adalarına 2 Nisan 1982 yılında asker çıkararak el koydu. İngiltere bu duruma göz yummadı ve hatta Arjantin’e gözdağı verecek şekilde bir müdahale ile adaları geri aldı.

Papa II.Jean Paul Öldü (2005)

Polonya doğumlu olan Papa II.Jean Paul 1978’de papa seçilmişti. Mehmet Ali Ağca’nın suikastine uğramış ve bu olaydan yaralı olarak kurtulmuştu. En çok gezen ve en çok konuşan Papa ünvanlarına sahip olan Papa II.Jean Paul 2 Nisan 2005 tarihinde öldü.

TARİHTE BUGÜN YAŞANAN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLAR

1453- Sultan II.Mehmet, İstanbul'u kuşatma harekatına başladı.

1805- Masal yazarı H. Christian Andersen doğdu.

1891- Ünlü devlet adamı ve tiyatrosever Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, 68 yaşında öldü.

1948- Yazar Sabahattin Ali, Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken, kılavuzu Ali Ertekin tarafından öldürüldü. 28 Aralık'ta tutuklanan ve cezasında indirime gidilen Ertekin, aynı yıl çıkan af yasasıyla da serbest bırakıldı.

1948- Ankara'da Opera binasının açılışı, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün katıldığı törende, Adnan Saygun'un "Kerem ile Aslı" operasının sahnelenmesiyle yapıldı.

1960- Kayseri'ye giden CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün bulunduğu tren, valinin emriyle durduruldu. Zorlukla yoluna devam eden İnönü, Kayseri'de 50 bin kişi tarafından karşılandı.

1965- BM Genel Sekreteri U-Thant, Türkiye'nin, Kıbrıs özel temsilcisi Golo Plaza'nın görevine son verilmesi isteğini reddetti.

1971- Kısa adı TÜSİAD olan Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği kuruldu.

1971- Başbakan Nihat Erim, reform programını TBMM'ye sundu.

1976- İlk Türk Turizm Kurultayı İstanbul'da toplandı.

1976- Doğubayazıt ve çevresindeki 4,8 büyüklüğündeki depremde 5 kişi öldü, 80 ev yıkıldı.

1987- İstanbul'da yapılan ECO toplantısında, Türkiye, Pakistan ve İran, uzaya ortak bir haberleşme uydusu fırlatmayı kararlaştırdı.

2001- Yasa dışı İBDA/C örgütünün lideri "Salih Mirzabeyoğlu" takma adlı Salih İzzet Erdiş, "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan idam cezasına çarptırıldı.

2001- İş adamı Ayhan Şahenk vefat etti.

2005- Vatikan'da tedavi altında tutulan Katolik dünyasının ruhani lideri 84 yaşındaki Papa 2. Jean Paul öldü.

2008- İstiklal Savaşı'nın hayattaki iki gazisinden biri olan Eskişehirli Yakup Satar, 110 yaşında vefat etti.

2009- TRT'nin Ermenice radyosu yayına başladı.

2010- Şarkıcı Metin Şentürk, İngiliz görme engelli Mike Newman'a ait 284 kilometrelik "Dünya Engelliler Hız Rekoru"nu, 303,62 kilometre ile kırdı.

2015 - Kenya'nın kuzeydoğusunda Somali sınırındaki Garissa Üniversitesinin kampüsünde, Eşşebab militanlarının düzenlediği saldırıda, çoğunluğu öğrenci 147 kişi hayatını kaybetti, 4 militan öldürüldü. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

2016 - Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'daki mevzilerinden, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu, cephe hattında karşı saldırı başlattı. Azerbaycan ordusu, bazı stratejik tepeler ve yerleşim birimlerini geri aldı. Çatışmalarda, 43 Azerbaycan askeri şehit oldu, 240 Ermenistan askeri öldürüldü.

2017- Çin'in kuzeyindeki Tiencin kentinde, havadaki zararlı parçacık oranı PM 2,5'in, insan sağlığı için üst sınır kabul edilen 25 değerinin 6-8 katına çıkması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından turuncu alarm verildi.

2017- Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 62 kiloda Hurşit Atak silkme ve toplamda, Bünyamin Sezer ise koparmada altın madalya kazandı.

2018- Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu, 82 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2019- Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika istifa etti.

2020- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden, dünyaca ünlü patolog Prof. Dr. Feriha Öz, koronavirüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında en dikkat çekeni doğal olarak Topal Osman olayıdır. Topal Osman olayıyla ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki haberlere de bakabilirsiniz.