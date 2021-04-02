Tarihte bugün (2 Nisan): Doğubayazıt'ta 80 ev yıkıldı

1805- Masal yazarı H. Christian Andersen doğdu.

1891- Ünlü devlet adamı ve tiyatrosever Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, 68 yaşında öldü.

1965- BM Genel Sekreteri U-Thant, Türkiye'nin, Kıbrıs özel temsilcisi Golo Plaza'nın görevine son verilmesi isteğini reddetti.

1971- Kısa adı TÜSİAD olan Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği kuruldu.

1976- İlk Türk Turizm Kurultayı İstanbul'da toplandı.

1976- Doğubayazıt ve çevresindeki 4,8 büyüklüğündeki depremde 5 kişi öldü, 80 ev yıkıldı.

1987- İstanbul'da yapılan ECO toplantısında, Türkiye, Pakistan ve İran, uzaya ortak bir haberleşme uydusu fırlatmayı kararlaştırdı.

2001- İş adamı Ayhan Şahenk vefat etti.

2005- Vatikan'da tedavi altında tutulan Katolik dünyasının ruhani lideri 84 yaşındaki Papa 2. Jean Paul öldü.

2005- Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu, 90 yaşında vefat etti.

2007- Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu, Osmaniye'de geçirdiği trafik kazasında öldü.

2008- İstiklal Savaşı'nın hayattaki iki gazisinden biri olan Eskişehirli Yakup Satar, 110 yaşında vefat etti.

2009- TRT'nin Ermenice radyosu yayına başladı.

2010- Şarkıcı Metin Şentürk, İngiliz görme engelli Mike Newman'a ait 284 kilometrelik "Dünya Engelliler Hız Rekoru"nu, 303,62 kilometre ile kırdı.

2016- Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'daki mevzilerinden, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu, cephe hattında karşı saldırı başlattı. Azerbaycan ordusu bazı stratejik tepeler ve yerleşim birimlerini geri aldı.

2017- Çin'in kuzeyindeki Tiencin kentinde havadaki zararlı parçacık oranı PM 2,5'in, insan sağlığı için üst sınır kabul edilen 25 değerinin 6-8 katına çıkması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından turuncu alarm verildi.