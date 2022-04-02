Tarihte bugün (2 Nisan): Sabahattin Ali öldürüldü

1805- Masal yazarı H. Christian Andersen doğdu.

1891- Ünlü devlet adamı ve tiyatrosever Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, 68 yaşında öldü.

1948- Yazar Sabahattin Ali, Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken, kılavuzu Ali Ertekin tarafından öldürüldü. 28 Aralık'ta tutuklanan ve cezasında indirime gidilen Ertekin, aynı yıl çıkan af yasasıyla da serbest bırakıldı.

1948- Ankara'da Opera binasının açılışı, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün katıldığı törende, Adnan Saygun'un "Kerem ile Aslı" operasının sahnelenmesiyle yapıldı.

1960- Kayseri'ye giden CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün bulunduğu tren, valinin emriyle durduruldu. Zorlukla yoluna devam eden İnönü, Kayseri'de 50 bin kişi tarafından karşılandı.

1965- BM Genel Sekreteri U-Thant, Türkiye'nin, Kıbrıs özel temsilcisi Golo Plaza'nın görevine son verilmesi isteğini reddetti.

1971- Kısa adı TÜSİAD olan Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği kuruldu.

1971- Başbakan Nihat Erim, reform programını TBMM'ye sundu.

1976- İlk Türk Turizm Kurultayı İstanbul'da toplandı.

1976- Doğubayazıt ve çevresindeki 4,8 büyüklüğündeki depremde 5 kişi öldü, 80 ev yıkıldı.

1987- İstanbul'da yapılan ECO toplantısında, Türkiye, Pakistan ve İran, uzaya ortak bir haberleşme uydusu fırlatmayı kararlaştırdı.

2001- Yasa dışı İBDA/C örgütünün lideri "Salih Mirzabeyoğlu" takma adlı Salih İzzet Erdiş, "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan idam cezasına çarptırıldı.

2001- İş adamı Ayhan Şahenk vefat etti.

2005- Vatikan'da tedavi altında tutulan Katolik dünyasının ruhani lideri 84 yaşındaki Papa 2. Jean Paul öldü.

2008- İstiklal Savaşı'nın hayattaki iki gazisinden biri olan Eskişehirli Yakup Satar, 110 yaşında vefat etti.

2009- TRT'nin Ermenice radyosu yayına başladı.

2010- Şarkıcı Metin Şentürk, İngiliz görme engelli Mike Newman'a ait 284 kilometrelik "Dünya Engelliler Hız Rekoru"nu, 303,62 kilometre ile kırdı.

2015 - Kenya'nın kuzeydoğusunda Somali sınırındaki Garissa Üniversitesinin kampüsünde, Eşşebab militanlarının düzenlediği saldırıda, çoğunluğu öğrenci 147 kişi hayatını kaybetti, 4 militan öldürüldü. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

2016 - Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'daki mevzilerinden, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu, cephe hattında karşı saldırı başlattı. Azerbaycan ordusu, bazı stratejik tepeler ve yerleşim birimlerini geri aldı. Çatışmalarda, 43 Azerbaycan askeri şehit oldu, 240 Ermenistan askeri öldürüldü.

2017- Çin'in kuzeyindeki Tiencin kentinde, havadaki zararlı parçacık oranı PM 2,5'in, insan sağlığı için üst sınır kabul edilen 25 değerinin 6-8 katına çıkması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından turuncu alarm verildi.

2017- Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 62 kiloda Hurşit Atak silkme ve toplamda, Bünyamin Sezer ise koparmada altın madalya kazandı.

2018- Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu, 82 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2019- Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika istifa etti.

2020- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden, dünyaca ünlü patolog Prof. Dr. Feriha Öz, koronavirüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.