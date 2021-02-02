Tarihte bugün (2 Şubat): ABD I. Dünya Savaşı'na girdi

1918- ABD, I. Dünya Savaşı'na girdi.

1928- Ankara Çimento Fabrikası açıldı.

1959- Hindistan'da Kongre Partisi liderliğine İndra Gandhi seçildi. İndra Gandhi Hindistan'da parlamenter sistemin kurucusu Cavaharlal Nehru'nun kızıydı.

1981- Türkiye'nin ilk kadın rektörü Prof. Dr. Ayşe Saffet Alpar öldü.

1990- Güney Afrika Devlet Başkanı De Klerk, Afrika Ulusal Kongresine konulan 30 yıllık yasağı kaldırdı.

1996- ABD'li aktör Gene Kelly öldü.

2004- Konya'nın Selçuklu ilçesinde 11 katlı Zümrüt Apartmanı yapım hatası nedeniyle çöktü; 92 kişi öldü.

2004- Türk belgesel sinema yönetmenlerinden Süha Arın vefat etti.

2014- Oscar ödüllü Amerikalı aktör ve yönetmen Philip Seymour Hoffman, New York'taki evinde ölü bulundu.

2015- Mısır'da Kirdase'deki polis merkezine saldırmakla suçlanan darbe karşıtı 183 sanık hakkında idam kararı verildi.

2016- Türkiye'nin üçüncü çift kol nakli, Antalya'da yapıldı.

2016- Sabancı suikastı sanığı, terör örgütü DHKP-C üyesi İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman, Yunanistan'ın Sisam Adası'ndan Kuşadası kıyılarına geçtiklerinin tespit edilmesi üzerine Söke otogarında yakalandı.

2018- Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis antik kentindeki kazı çalışmaları sırasında Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, 1500 yıllık yapı bulundu.