Tarihte bugün (2 Temmuz): Yunanistan Osmanlı'ya savaş ilan etti

1556 - Fransız astrolog, fizikçi ve kahin Nostradamus öldü.

1900 - Alman Ferdinand von Zeppelin'in yaptığı hava aracı denendi ve başarılı oldu. Araca "Zeplin" adı verildi.

1917 - Yunanistan, Osmanlı devletine savaş ilan etti.

1932 - Birinci Türk Tarih Kurultayı, Atatürk'ün huzurunda Ankara Halkevi'nde toplandı.

1932 - Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi.

1937 - Uçakla ilk dünya turu için yola çıkan A. Earhart ve Fred Noonan kayboldu.

1951 - Savarona gemisi, Türk Deniz Kuvvetlerine devredildi.

1955 - "Kara Fatma" olarak bilinen Milli Mücadele'nin kadın kahramanı Üsteğmen Fatma Seher Erden İstanbul'da öldü.

1961 - ABD'li roman ve öykü yazarı Ernest Hemingway, Idaho'daki evinde av tüfeğiyle intihar etti.

1972 - Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi.

1977 - Rus asıllı Amerikalı yazar, Stanley Kubrick ve Adrian Lyne tarafından filme çekilen "Lolita" adlı romanının yazarı Vladimir Nabokov öldü.

1990 - Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı. 609'u Türk, 1426 kişi hayatını kaybetti.

1993 - Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'ta bulunan yazar ve sanatçıların kaldığı Madımak Oteli'nde çıkan olaylarda 37 kişi öldü.

1997 - Öğretim üyeleri ve yükseköğrenim öğrencilerine sınırlı siyaset yapma serbestisi getiren yasa, TBMM'de kabul edildi.

2003 - Yönetmen Ferzan Özpetek'in "Karşı Pencere" adlı filmi, İtalya'daki Yabancı Basın Merkezi'nin "Globo D'Oro" sinema ödüllerinden, "En İyi Film" dahil beşini kazandı.

2004 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü.

2004 - Van'da, Ordu Caddesi'nde Vali Hikmet Tan'ın makam aracının geçtiği sırada, bomba yüklü bir kamyonda patlama oldu. Tan, patlamadan yara almadan kurtulurken 5 kişi hayatını kaybetti.

2006 - Kırıkkale'de, yaklaşık 25 milyon yıl önce yaşadığı sanılan, "karada yaşamış en büyük memeli" olan bir gergedan türü Baluchitherium'un fosilleri bulundu. Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Çin ve Moğolistan'dan sonra Baluchitherium'un fosilleri bulunan beşinci ülke oldu.

2012 - "Futbolda şike davası"nda karar açıklandı. Özel Yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 4'ü tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı "örgüt kurmak" suçundan 2 yıl 6 ay, "şike ve teşvik primi vermek" suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

2013 - Anayasa Mahkemesi, "uzun tutukluluk ve yargılamayla" ilgili tarihi bir karar aldı ve haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle başvuruda bulunan 4 kişiyi haklı buldu.

2013 - ABD Başkanı Barack Obama, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi telefonla arayarak, göstericilerin taleplerine yanıt vermesi çağrısında bulundu.

2015 - Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Kukava kasabasında, Boko Haram militanlarının camilere düzenlediği saldırılarda 97 kişi hayatını kaybetti.

2015 - Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda, tahıl ambarı olduğu belirtilen 1900 yıllık yapılar ortaya çıkarıldı.

2017 - Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

2018 - Meksika'daki devlet başkanlığı seçiminde Andres Manuel Lopez Obrador, yüzde 48 oy alarak seçimin galibi oldu.

2020 - Türkiye'nin gentoo cinsi ilk bebek kutup pengueni, 38 günlük kuluçka döneminin ardından 100 gram ağırlığında İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.