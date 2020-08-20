Tarihte bugün (20 Ağustos): Çekoslavakya'nın SSCB tarafından işgaliyle Prag Baharı sona erdi

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Çekoslavakya SSCB Tarafından İşgal Edildi ‘’Prag Baharı’’ Sona Erdi (1968)

Çekoslavak’ya da 1968 baharında hükümet değişikliği ile birlikte Prag İlkbaharı denilen yeni bir dönem başlatıldı. Ancak bu yeni durumu başta SSCB olmak üzere bir çok Varşova Paktı ülkesi hoş karşılamadı. Yapılan uyarıların dikkate alınmaması üzerine komünizmin tehlikeye düştüğünü iddia eden SSCB lideri L. Brejnev ‘in öncülüğünde müdahale kararı alındı.20-21 Ağustos gecesi SSCB öncülüğünde Varşova Paktı askeri birlikleri tarafından tüm ülke işgal edildi.Cumhurbaşkanı dışındaki bir çok hükümet üyesi tutuklandı.Bazı komünist ülke ve bazı ülkelerdeki komünist partilerin olayı protesto etmesi dikkat çekiciydi.http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=171636

GÜNÜN KİŞİSİ

Tepedelenli Ali Paşa (1744-1822)

Arnavutluğun Tepedelen Kasabasında 1744 yılında varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babasının öldürülmesi ile kaybettiği nüfuzunu bir paşanın kızı ile evlenerek geri kazandı. Yanya valiliğine gelmesi ile ismini duyurmaya başladı. Bölgede Rumların isyan hazırlıklarını sert tedbirlerle engelliyordu. Tepedelenli Ali Paşa’nın bölgede giderek nüfuzunu artırması ve başına buyruk hareketleri görevden alınmasına neden oldu. Bu kararı tanımadı ve 20 Ağustos 1821 tarihinde isyan etti. Üzerine gönderilen kuvvetler tarafından ele geçirildi ve bir süre sonra vurularak öldürüldü. Tepedelenli ailesi günümüze kadar gelmiş ve Osmanlı Devleti’nde bir çok devlet adamı çıkarmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Yermük Savaşı (634)

Yermük savaşı İslam halifesi Hz.Ebubekir döneminde Bizanslılar ile Müslümanlar arasında gerçekleşmiştir . İslam ordusu Halid bin Velid komutasında sayıca kendilerinden çok fazla olan Bizans ordusunu yendi.Savaş bir aydan fazla sürmüş kesin sonuç 20 ağustos da alınmıştır.Bu zaferden sonra Müslümanlar Suriye bölgesine hakim oldular.Tarihçiler yenilgiyi duyan imparator Heraklius’un ‘’Elveda sana Suriye,ebediyen elvada’’ diye mırıldandığını söylerler.

Nice (Nis)'in fethi (1543)

Fransızların isteği üzerine Barboros Hayrettin Paşa komutasındaki 150 parçalık Osmanlı donanması ve 40 parçalık Fransız donanması Kutsal Roma Germen İmparatorluğundan Nice şehrini aldı. Fransa kralı Fransuva sefer masraflarını üstlenmişti.

İstolni Belgrat Kuşatıldı (1543)

Macar krallarının taç giydikleri şehir olan İstolni Belgrat (Budin’in batısında) Kanuni Sultan Süleyman tarafından 20 ağustos 1543 günü kuşatıldı.15 Günlük bir kuşatma sonrası alınan şehir sancakbeyliği haline getirildi.

Mars’a inen ilk uzay aracı Viking 1’in gönderilmesi (1975)

20 Ağustos 1975 ‘te Nasa tarafından Amerikan Viking 1 uzay aracı Mars’a fırlatıldı. Viking 1 , 20 Temmuz 1976'da Mars toprağına başarıyla ulaştı ve bir başka gezegene inmeyi başaran ilk uzay aracı oldu.

Sovyetler Birliği'nden İlk Ayrılan Ülke Estonya (1991)

20 Ağustos 1991 tarihinde, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.1918’ki bağımsızlıktan sonra ikinci kez bağımsızlığını ilan eden Estonyalılar bunu Şarkı Devrimi olarak adlandırmışlardır. 20 Ağustos Estonya'nın ulusal bayramı olarak kabul edilmektedir

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1462- Cebelitarık, İspanyollar tarafından zapt edildi.

1516- Gaziantep, Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusunca fethedildi.

1630 Evliya Çelebi elli yıl sürecek seyahatlerine başladı.

1690 Osmanlı Sadrazamı Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, öldü.

1825-Osmanlı Devleti ile ilişkileri geliştirmek isteyen ABD donanmasına ait bir filo İzmir’e geldi.

1877-Süleyman Paşa Şipka Geçidini Ruslardan almak için saldırıya geçti.

1915 Şair Tevfik Fikret, öldü.

1919 Afganistan, İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.

1922- Türkiye Sosyalist İşçi Fırkası kuruldu.

1922- Büyük taarruz öncesi Hakimiyeti Milliye gazetesinde yanıltıcı bir haber yer aldı: “Mustafa Kemal Paşa, 21 Ağustos Pazartesi öğleden sonra saat dörtte, Çankaya’daki köşklerinde, şehrimiz siyasi ileri gelenlerine bir çay ziyafeti vereceklerdir.”

1936- 9 Eylül Panayırı, İzmir Enternasyonal Fuarı adını aldı.

1940- Sovyet Devrimi liderlerinden Leon Troçki, Meksika'da öldürüldü.

1952- Napoli'de yapılan Avrupa Güzellik yarışmasında Türk güzeli Günseli Başar birinci oldu.

1954 ABD'de komünist partiye yasak getirildi.

1960 Sovyetler Birliği, iki köpek, 40 fare, iki sıçan, ve bitkiler taşıyan Sputnik-5'i Ay yörüngesine oturtmayı başardı.

1965 Türkiye'de ödenen vergiler ilk kez açıklandı. Vehbi Koç vergi rekortmeni oldu.

1966 Muş Varto'da meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremde 2394 kişi hayatını kaybetti.

1968- Çekoslovakya, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ülkelerince işgal edildi. Aleksandr Dubçek ve öteki liberalleşme yanlısı komünist liderler tutuklandı. Sovyet tankları, Prag sokaklarında halkın direnişiyle karşılaştı.

1974- Magosa’ya15 kilometre uzaklıktaki Türklere ait Atlılar Köyü’nde Rumlar tarafından yapılan katliam ortaya çıkarıldı. Bir çukura gömülmüş 57 Türk’ün cesedi bulundu.

1976 Gazetelerin para ikramiyesi dağıtması yasaklandı.

1988- Irak-İran Savaşı ateşkesle sona erdi.

1990- Türk hafif müziği sanatçısı Ayla Dikmen öldü.

1991 Halk ozanı Aşık Beyani, öldü.

1991 SSCB’nin dağılma süreci başladı: Devlet başkanı Mikhail Gorbachov evinde göz hapsinde.

1991- Cumhuriyet gazetesi sahibi ve başyazarı Nadir Nadi 83 yaşında hayatını kaybetti.

1991- Estonya tam bağımsızlık ilan etti.

1998- Maliye Bakanlığı, kapatılan RP'nin mal varlığıyla ilgili incelemeleri sırasında, 1,2 trilyon lira nakit açığı buldu. Kapatılan RP'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve 78 kişi hakkında açılan dava sonucunda, 6 Mart 2002'de Erbakan ''evrakta sahtecilik'' suçundan 2 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.

2003 Hamas’a bağlı bir intihar bombacısı Kudüs’te bir otobüse saldırdı; yedisi çocuk 23 İsrailli öldü.

2008 Cezayir’de bir polis akademisine bomba yüklü araçla yapılan intihar eyleminde en az 43 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

2008 Pakistan’ın kuzeybatısındaki bir hastanenin acil girişinde bomba patladı: 23 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

2008 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erbakan’ın cezasını affetti.

2008 - İspanyol havayollarına ait bir yolcu uçağı Madrid’den Kanarya Adaları'na gitmek üzere havalanırken pist dışına çıkarak yandı ve bu olayda 153 kişi hayatını kaybetti.

2012- Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gaziantep'teki Karşıyaka Polis Merkezi yakınında terör örgütü üyeleri tarafından zaman ayarlı bomba yüklü araç patlatıldı. Olayda 3'ü çocuk 10 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.

2012- Irak'ın El-Hurra televizyonu adına görev yapan Türk kameraman Cüneyt Ünal, Suriye'de kaçırıldı. Ünal'ın görüntüsü, Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-Ahbariye'de yayımlandı.

2012- Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki gözlemci heyetinin misyonu resmen sona erdi.

2013- Bosna Hersek Devlet Mahkemesi, Bosna savaşı sırasında eski özel Sırp polis teşkilatında görev yapan ve Srebrenitsa soykırımına karışan Duşko Yeviç hakkında 32 yıl, Mendelyev Curiç hakkında ise 28 yıl hapis cezasına hükmetti.

2016- Gaziantep'te sokak düğününde meydana gelen terör saldırısında 34'ü çocuk 54 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi yaralandı.

2016- Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

2017- Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu.

2017- ABD donanmasına ait USS İndianapolis adlı savaş gemisinin enkazı 72 yıl sonra Pasifik Okyanusu'nda bulundu.

2017- Amerikalı komedyen, aktör ve yönetmen Jerry Lewis 91 yaşında hayatını kaybetti.

2018- ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla 6 el ateş edildi, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 zanlı yakalandı.

2019- Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun için mezun olduğu Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Dursun'un cenazesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.

2019- Suudi Arabistan tarihinde ilk defa, kadınların erkek vasilerinin izni olmadan yurt dışına seyahat etmesine olanak tanınmaya başlandı.