Tarihte Bugün (20 Ekim): Kaddafi öldürüldü

Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Fransa Anadolu’dan Çekilmeyi Kabul Etti ‘’Ankara Antlaşması’’ (1921)

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra güney illerini işgal eden Fransa bölge halkının direnişi ile karşılaşmıştı. Bölge halkının direnişi karşısında tutunamayacağını anlayan Fransa antlaşma yolları aramaya başladı. TBMM kuvvetlerinin Yunanlılara karşı Sakarya Zaferini kazanmasının ardından Fransa ile başlanan görüşmeler sonunda 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara Antlaşması imzalandı. Hatay dışında bugünkü Türkiye-Suriye sınırı çizilmiş oldu. Böylece güney illerimizde ki Fransız işgali ve zulmü sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Haçlılar Antakya’yı Kuşattılar (1097)

Haçlı ordusu 20 Ekim 1097’de Antakya önlerine geldiler. Antakya hakimi Yağısıyan şehri savunmak için halkı şehirden çıkarıp hendekler kazdırtmıştı. Yağısıyan dokuz aylık müthiş bir savunmadan sonra teslim olmak zorunda kaldı. Haçlılar şehirdeki tüm Türkleri katlettiler.

Venedikliler Vergiye Bağlandı (1540)

20 Ekim 1540 yılında Venedik ile yapılan antlaşma ile Venedik Cumhuriyeti Osmanlı Devletine yıllık vergi vermeyi kabul etti.

Navarin’de Osmanlı Donanmasını Yaktılar (1827)

Yunan isyanının bastırılması Avrupa’da hoş karşılanmadı.İngiltere, Fransa ve Rusya ortak donanması dost olarak geldikleri Navarin limanındaki Osmanlı Donanmasına 20 Ekim 1827’de aniden ateşe başlayarak yaktılar.

İngiltere Denizlerde Kesin Hakimiyet Sağladı (1805)

Napolyon büyük bir donanma hazırladı. Amacı İngilizleri kendi topraklarında mağlup etmekti. Ancak Fransız donanması, Amiral Nelson komutasındaki İngiliz donanmasına 20 Ekim 1805 tarihinde Trafalgar’da yenildi. İngilizler bu zaferle denizlerde kesin bir üstünlük sağladılar.

Avusturya Bosna-Hersek’e Yerleşti (1879)

Avusturya 1877-78 savaşından yenilgi ile çıkan Osmanlı devletinin karşı çıkacak durumu olmadığını değerlendirdi ve bölge halkının direnmesine rağmen Bosna-Hersek’i işgal etti. Osmanlı Devleti 20 Ekim 1879’da Avusturya ile imzaladığı antlaşma ile bu durumu kabullendi. Antlaşmaya göre bölge Osmanlı toprağı sayılacak fakat yönetimi Avusturya’da olacaktı.

İstanbul Hükümeti Temsil Heyetini Tanıdı (1919)

Damat Ferit Paşa hükümetinin istifasından sonra kurulan yeni hükümet bahriye nazırı Salih Paşa’yı temsil heyeti ile görüşmek üzere Anadolu’ya gönderdi. Görüşme Amasya’da 20 Ekim 1919’da gerçekleşti. Görüşme sonunda Amasya Protokolü imzalandı. Böylece İstanbul hükümeti Temsil Heyetinin varlığını resmen tanımış oldu.

Çin Kuzey Hindistan Topraklarını İşgal Etti (1962)

Çin ile Hindistan arasındaki sınır anlaşmazlıkları giderek büyüdü ve 20 Ekim 1962’de Çin Kuvvetleri Hindistan’ın kuzeydoğu topraklarına ve kuzeydeki Ladakh eyaleti topraklarına girdi. Savaş Hindistan’ın yenilgisi ile sonuçlandı . Hindistan tarafsızlık ve bağlantısızlık politikasının bedelini acı bir şekilde ödemiş oldu. Bu olaydan sonra Hindistan SSCB ile ilişkilerini geliştirmeye çalışacaktır.

Yunanistan NATO’ya Tekrar Döndü (1980)

Türkiye’nin vetosunu geri çekmesi üzerine Yunanistan 20 Ekim 1980 tarihinde NATO’nun askeri kanadına geri tekrar kabul edildi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1827- İngiliz, Fransız, Rus birleşik filosu, Yunanistan açıklarında Navarin'de Osmanlı donanmasını tahrip etti.

1921- TBMM ile Fransa hükümetleri arasında ''Ankara Anlaşması'' imzalandı. Fransa adına Franklin Bouillon'un sürdürdüğü görüşmeler sonrasında Fransa, işgal ettiği Anadolu topraklarından çekildi.

1935- Çin’de Milliyetçi hükümete karşı başlatılan ve 1 yıl süren 6 bin millik Uzun Yürüyüş sona erdi. Mao önderliğindeki Birinci Öncü Ordu Yenan’a girdi.

1942- Ekmek karneye bağlandı. Karneler, dağıtılmaya başlandı.

1945- Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan, Filistin topraklarında devlet kurmak isteyen Yahudilere karşı Arap cemiyetini kurdu.

1949- ‘’Minik Vali’’ olarak tanınan Ordinaryüs Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevine başladı.

1959- III. Akdeniz Oyunları Beyrut’ta yapıldı. 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Türk Grekoromen Milli Takımı şampiyon oldu.

1977- Besteci Ferit Tüzün 48 yaşında vefat etti.

1978- Ordinaryüs Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu öldürüldü. Karafakioğlu İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekanı görevini yürütüyordu.

1980- Yunanistan, NATO askeri kanadına yeniden girdi.

1982 - Bir gün önce anayasa metnini açıklayan MGK, devlet başkanı Kenan Evren'in anayasayla ilgili konuşmalarını eleştirmeyi yasakladı.

1984 - Bilkent Üniversitesi kuruldu.

1985 - 12. Nüfus sayımı. Türkiye'nin nüfusu: 50.664.458. İstanbul'un nüfusu: 5.475.982

2002 - Sırbistan ile birlikte Yugoslavya'yı oluşturan Karadağ'da yapılan genel seçimlerde, devlet başkanı Milo Cukanoviç'in bağımsızlık yanlısı partisi meclis çoğunluğunu elde etti.

2004- Türk tiyatrosunun ''Arap Bacı''sı (Bacı Kalfa) usta sanatçı Tevfik Gelenbe 73 yaşında vefat etti.

2008- ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında haklarında dava açılan emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı İlhan Selçuk ile eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 86 sanığın yargılanmasına başlandı.

2011- Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin UGK askerleri ile kendisine bağlı birlikler arasındaki çapraz ateşte başından vurularak öldüğü açıklandı.

2013- FIM Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki son yarışını, İngiliz Sam Lowes kazanıp dünya şampiyonu olurken milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ise sezonu ikinci bitirdi.

2016- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından ByLock programına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında programın yazılımcısı olduğu belirlenen İhsan T. gözaltına alındı. Eski TÜBİTAK çalışanı İhsan T. çıkarıldığı hakimlikçe ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

2018- Duayen foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda tören düzenlendi. Tören öncesinde Beyoğlu Belediyesince bir platform kuruldu. Ara Güler'in fotoğrafları ile hayatını anlatan film platforma kurulan ekrandan gösterildi.