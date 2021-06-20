Tarihte bugün (20 Haziran): Sultan I. Murat öldü

1389 - Osmanlı ordusu ile Haçlı orduları arasında Sırpsındığı Savaşı yapıldı. Osmanlı ordusunun kazandığı savaştan sonra yaralı bir Sırp askeri, Sultan I. Murat'ı savaş alanını gezerken hançerle öldürdü.

1481 - Sultan II. Bayezid ve Şehzade Cem arasındaki Yenişehir Savaşı'nda Cem yenildi.

1837 - Kraliçe Victoria, 18 yaşında İngiltere tahtına çıktı.

1932 - Mustafa Kemal Paşa, binası yanan Fenerbahçe Kulübüne 500 lira bağışladı.

1933 - İstanbul Üniversitesi İnkılap Enstitüsü kurulması kararlaştırıldı.

1938 - 19 Mayıs, milli bayram günü oldu. "Dağ Başını Duman Almış" marşı, Gençlik ve Spor Bayramı marşı olarak kabul edildi.

1963 - Beyaz Saray ile Kremlin arasında kırmızı telefon hattı kuruldu.

1963 - İngiltere ile Fransa'yı birbirine bağlayacak "Manş Tüneli" projesi açıklandı.

1973 - 50. Yıl Marşı, marşın şairi Bekir Sıtkı Erdoğan ve bestecisi Necil Kazım Akses tarafından basına tanıtıldı.

1973 - İstanbul Kültür ve Sanat Vakfının, Cumhuriyetin 50. Yılı dolayısıyla düzenlediği İstanbul Festivali başladı.

1976 - İlk kez yapılan Kıbrıs Türk Federe Devleti seçimlerinde Rauf Denktaş "Devlet Başkanı" seçildi.

1984 - Viyana'da Çalışma Ataşesi Erdoğan Özen, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

1990 - Viyana'da açılacak "Anadolu'nun Görkemi" adlı sergi için gönderilen 7 bin 500 yıllık "Ana Tanrıça" heykeli çalındı.

2005 - Almanya'dan sınır dışı edilen İslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliği yöneticisi Metin Kaplan, "anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2012 - AB üyeleri, Türkiye ile vize muafiyeti müzakerelerinin başlamasına yeşil ışık yaktı. Brüksel'de toplanan AB Daimi Temsilciler Komitesi, vize muafiyeti müzakereleri konusunda AB Komisyonu'na yetki verdi.

2013 - 17. Akdeniz Oyunları, 20-30 Haziran tarihlerinde Mersin ve Adana'da yapıldı.

2015 - 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için 19 Haziran'da, evinin bulunduğu Güniz Sokak'taki törenin ardından TBMM'de devlet töreni düzenlendi. Demirel'in naaşı, memleketi İslamköy'deki Çalca Tepesi'nde toprağa verildi.

2016 - Suriye'den gelebilecek olası saldırılara karşı NATO tarafından gönderilen savunma sistemlerinin Kahramanmaraş'a kurulum çalışmalarına başlandı.

2017 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Kepler Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi'nin dışında yaşam ihtimali olan, Dünya büyüklüğünde 10 yeni gezegen keşfetti.