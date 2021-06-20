Tarihte bugün (20 Haziran): Sultan I. Murat öldü
20 Haziran 1389'da, Osmanlı ordusu ile Haçlı orduları arasında Sırpsındığı Savaşı yapıldı. Osmanlı ordusunun kazandığı savaştan sonra yaralı bir Sırp askeri, Sultan I. Murat'ı savaş alanını gezerken hançerle öldürdü.
1389 - Osmanlı ordusu ile Haçlı orduları arasında Sırpsındığı Savaşı yapıldı. Osmanlı ordusunun kazandığı savaştan sonra yaralı bir Sırp askeri, Sultan I. Murat'ı savaş alanını gezerken hançerle öldürdü.
1481 - Sultan II. Bayezid ve Şehzade Cem arasındaki Yenişehir Savaşı'nda Cem yenildi.
1837 - Kraliçe Victoria, 18 yaşında İngiltere tahtına çıktı.
1932 - Mustafa Kemal Paşa, binası yanan Fenerbahçe Kulübüne 500 lira bağışladı.
1933 - İstanbul Üniversitesi İnkılap Enstitüsü kurulması kararlaştırıldı.
1938 - 19 Mayıs, milli bayram günü oldu. "Dağ Başını Duman Almış" marşı, Gençlik ve Spor Bayramı marşı olarak kabul edildi.
1963 - Beyaz Saray ile Kremlin arasında kırmızı telefon hattı kuruldu.
1963 - İngiltere ile Fransa'yı birbirine bağlayacak "Manş Tüneli" projesi açıklandı.
1973 - 50. Yıl Marşı, marşın şairi Bekir Sıtkı Erdoğan ve bestecisi Necil Kazım Akses tarafından basına tanıtıldı.
1973 - İstanbul Kültür ve Sanat Vakfının, Cumhuriyetin 50. Yılı dolayısıyla düzenlediği İstanbul Festivali başladı.
1976 - İlk kez yapılan Kıbrıs Türk Federe Devleti seçimlerinde Rauf Denktaş "Devlet Başkanı" seçildi.
1984 - Viyana'da Çalışma Ataşesi Erdoğan Özen, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.
1990 - Viyana'da açılacak "Anadolu'nun Görkemi" adlı sergi için gönderilen 7 bin 500 yıllık "Ana Tanrıça" heykeli çalındı.
2005 - Almanya'dan sınır dışı edilen İslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliği yöneticisi Metin Kaplan, "anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2012 - AB üyeleri, Türkiye ile vize muafiyeti müzakerelerinin başlamasına yeşil ışık yaktı. Brüksel'de toplanan AB Daimi Temsilciler Komitesi, vize muafiyeti müzakereleri konusunda AB Komisyonu'na yetki verdi.
2013 - 17. Akdeniz Oyunları, 20-30 Haziran tarihlerinde Mersin ve Adana'da yapıldı.
2015 - 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için 19 Haziran'da, evinin bulunduğu Güniz Sokak'taki törenin ardından TBMM'de devlet töreni düzenlendi. Demirel'in naaşı, memleketi İslamköy'deki Çalca Tepesi'nde toprağa verildi.
2016 - Suriye'den gelebilecek olası saldırılara karşı NATO tarafından gönderilen savunma sistemlerinin Kahramanmaraş'a kurulum çalışmalarına başlandı.
2017 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Kepler Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi'nin dışında yaşam ihtimali olan, Dünya büyüklüğünde 10 yeni gezegen keşfetti.