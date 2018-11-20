TARİHTE BUGÜN (20 Kasım): Çocuk hakları sözleşmesi kabul edildi

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Çocuk Hakları Sözleşmesi Kabul Edildi (1989)

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edildi. Türkiye’nin de dahil olduğu yaklaşık 142 ülke sözleşmeyi imzalamış ve sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İlk Koalisyon Hükümeti Kuruldu (1961)

27 Mayıs darbesinin ardından yapılan seçimlerden sonra 20 Kasım 1961'de İsmet İnönü başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi arasında Cumhuriyet tarihinin ilk koalisyon hükümeti kuruldu.

Romen Diyojen Türk Akınlarını Durdurmaya Çalışıyor (1068)

Anadolu’ya yapılan Türk akınlarını durdurmak isteyen Bizans İmparatoru Romen Diyojen büyük bir ordu hazırlayarak yola çıktı. Ancak Türk akıncılarını bir türlü yakalaması ve imha etmesi mümkün olmadı. Anadolu’da oradan oraya gitti durdu. En sonunda Halep’e kadar indi. 20 Kasım 1068’de Halep’in kuzeyindeki Membiç’i aldı ve civardaki kaleleri yağmalattı.

İranlılar Barış İstediler (1612)

Safevilerin Osmanlı devletine kaptırdığı yerleri geri almak istemesi nedeniyle Osmanlı-İran savaşları yeniden başladı. Savaş 11 yıldan fazla sürdü. Sonunda Osmanlılar ile İran arasında 1555 Amasya antlaşmasının şartları üzerine 20 Kasım 1612’de İstanbul Antlaşması imzalandı.

Macaristan’a Kral Atandı (1605)

Avusturya ile başarılı mücadeleler veren Lala Mehmet Paşa Macaristan’ı tamamen kontrol altına aldı. Erdel prensi İstvan Bocskay’a taç giydirerek kral ilan etti. (1605)

Viyana Kongresi İle Oluşturulan Düzeni Koruma Çabaları (1815)

Avusturya başbakanı Metternich’in girişimleri ile 20 Kasım 1815’te Avusturya, Rusya, Prusya ve İngiltere arasında dörtlü ittifak kuruldu. İttifakın amacı Fransız İhtilalinin getirdiği fikir akımları ile mücadele etmek, 1815 Viyana kongresi ile oluşturulan statüyü korumak ve mutlakiyeti korumak için ortak hareket etmekti.

Girit’te Yeni Düzenlemeler İçeren Halepa Fermanı İlan Edildi (1878)

Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın asi liderleri ile İngiltere gözetiminde imzaladığı Halepa Sözleşmesi ferman haline getirilerek 20 Kasım 1878’de ilan edildi. Bu ferman ile Girit’teki gayri Müslimlere yönelik birçok yeni düzenleme yapıldı. Girit’in Rum halkı bu ferman ile yönetimde geniş yetkiler elde ettiler.

Çocuk Hakları Sözleşmesi Kabul Edildi (1989)

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edildi. Türkiye’nin de dahil olduğu yaklaşık 142 ülke sözleşmeyi imzalamış ve sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İstanbul’da HSBC Bank’a ve İngiltere Başkonsolosluğuna Saldırı Düzenlendi (2003)

İstanbul Levent'teki HSBC Bankası'na 20 Kasım 2003 tarihinde bombalı saldırı düzenlendi. Meydana gelen patlamada 11 Kişi öldü. Bu olayın arkasından Tepebaşı’nda İngiliz başkonsolosluğuna da ayrı bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıda ise aralarında İngiltere başkonsolosu Roger Short’un da bulunduğu 16 kişi öldü. Her iki olayda yaklaşık 500 kişi yaralandı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1910- Meksika Devrimi başladı.

1922- Lozan Konferansı’nın açılış töreni yapıldı.

1923- Halk Fırkası ‘’Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’’ örgütünü bünyesine aldı.

1926- ABD’li yazar Jack London intihar etti.

1943- İstanbul Teknik Üniversitesi kuruldu.

1945- II. Dünya Savaşı’ndan sonra Nürnberg duruşmaları başladı.

1949- Türk Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup eleme maçlarının ilkinde Suriye’yi 7-0 yendi.

1953- Türkiye’deki ilk ‘’otomobil mukavemet yarışı’’ İstanbul- Ankara-İzmir-İstanbul güzergahında yapıldı.

1959- BM ‘’Çocuk Hakları Deklarasyonu’’nu yayınladı.

1961- Türkiye’de ilk koalisyon hükümeti, Başbakan İsmet İnönü tarafından AP ve CHP’li bakanlarla kuruldu.

1975- İspanya’da General Franco öldü.

1979- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Doğanay uğradığı saldırıda öldürüldü.

1984- Ressam Eşref Üren 87 yaşında öldü.

1985- Microsoft Windows 1.0 piyasaya sürüldü.

1989- Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edildi.

1998- İtalya, 12 Kasım’da Roma havaalanında yakalanan PKK lideri Abdullah Öcalan’ı serbest bıraktı.

2003- Teröristler, Levent ve Beyoğlu'nda bombalı saldırı düzenledi. En az 30 kişi öldü, 400'den fazla kişi yaralandı. Ölenlerin arasında tiyatrocu Kerem Yılmazer de vardı.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 07:46