Tarihte bugün (20 Mart): Amerika'nın Irak operasyonu başladı

1653- Osmanlı tarihinde ilk bütçeyi yapmasıyla tanınan Sadrazam Tarhuncu Ahmet Paşa, bundan rahatsızlık duyanların padişaha şikayeti sonucu öldürüldü.

1727- Bilim adamı Isaac Newton öldü.

1792- Fransa Milli Meclisi, giyotinle idamı onayladı. Adını, mucidi Fransız doktor Joseph Ignace Guillotin'den alan giyotin, ilk kez 25 Nisan 1792'de kullanıldı.

1918- Türk Kadını Dershanesi açıldı. Dershanede yabancı dil, Türkçe ve müzik dersleriyle konferans verildi.

1933- Nazilerin ilk toplama kampı, Münih yakınlarında açıldı.

1945- Adana-Ceyhan'da meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem 39 can aldı, 328 ev yıkıldı.

1956- Fransa, Tunus'un bağımsızlığını tanıdı. Tunus'un ilk Devlet Başkanı Habib Burgiba oldu.

1967- Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Rauf Denktaş, üç yıldır ayrı kaldığı adaya dönme kararı aldı.

1971- Atatürk'ün yakın arkadaşı, Anadolu Ajansının şirketleştiği 1 Mart 1925'te kurucuları arasında yer alan ünlü gazeteci Falih Rıfkı Atay, 77 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1976- Agatha Christie'nin "Şark Ekspresi'nde Cinayet" romanına da konu olan "Orient Express" 70 yolcusuyla İstanbul'a geldi.

1981- "Otello" ve "Hamlet" oyunlarındaki rolleriyle tanınan, Türk tiyatrosunun kurucularından, oyuncu Ertuğrul Sadi Tek öldü.

1998- Terör örgütü elebaşı Şemdin Sakık ve kardeşi, Irak'ın kuzeyinde Barzani kuvvetlerine teslim oldu.

2003- ABD'nin Irak operasyonu Bağdat'ın bombalanmasıyla başladı.

2005- Mersin'de, Metropol Miting alanında yapılan Nevruz kutlamalarının ardından Türk bayrağını yere atıp yakma girişiminde bulunuldu. Olay yurtta infiale yol açtı.

2007- Irak'ta, Saddam döneminin devlet başkanı yardımcısı Taha Yasin Ramazan, 2003'te başlayan Irak savaşının yıl dönümünde asılarak idam edildi.

2011- Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, İstanbul'da düzenlenen Voleybol Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin son maçında Azerbaycan ekibi Rabita Bakü'yü 3-0 yenerek şampiyon oldu.

2015- Yemen'in başkenti Sana'da Husi Ensarullah Hareketi taraftarlarının yoğunlukta olduğu iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırılarında 146 kişi öldü, 350 kişi yaralandı.

2015- Romanya adli makamlarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasıyla ilgili yakalanan eski emniyet müdürü Sedat Zavar ve eski polis memuru İlker Usta'nın, Türkiye'ye iadelerine hükmedildi.

2016- ABD Başkanı Barack Obama, Küba'yı ziyaret etti. Obama, 88 yıl aranın ardından Küba'ya giden ilk ABD Başkanı oldu.

2016- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü mensuplarının, bazı mahallelerde "canlı kalkan" olarak kullanmak istediği 6'sı çocuk 35 kişi, güvenlik güçlerince kurtarıldı.

2017- Kanadalı bilim heyeti, Quebec eyaletinin kuzeyinde yaptıkları çalışmalarda 4,2 milyar yıllık yer kabuğu örneği buldu. Bugüne kadar bulunan en eski yer kabuğu örneği yaklaşık 2,7 milyar yaşındaydı.

2017- Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektikleri fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" başlıklı sergi, Kanada'nın başkenti Ottawa'da açıldı.

2019- "Bosna Kasabı" olarak da bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.

2019- Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD öncülüğündeki koalisyonun Eylül 2014'teki müdahalesinden bu yana 924'ü çocuk, 656'sı kadın olmak üzere toplam 3 bin 35 sivili öldürdüğünü duyurdu.

2020- Sanatçı "Muhterem Nur" olarak bilinen Muhterem Akbaş, bir süredir böbrek yetmezliği, solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2021- "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2021- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevine son verildi ve yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi.