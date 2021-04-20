Tarihte bugün (20 Nisan): Hitler dünyaya geldi

1841- İlk dedektif romanı Morgue Sokağı Cinayeti, yayımlandı. Edgar Allen Poe'nun Graham's Lady's and Gentleman's dergisinde yayımlanan eserinde Parisli Bay C. Auguste Dupin'in seri cinayetleri ortaya çıkarmadaki çözümleyici zekası betimleniyordu.

1889- Adolf Hitler doğdu.

1902- Marie ve Pierre Curie, Paris'teki laboratuvarlarında radyoaktif radyum tuzlarını ayrıştırmayı başardı.

1924- 1924 Anayasası kabul edildi.

1942- İzmir Ticaret Gazetesi yayımlanmaya başladı.

1944- Türkiye, Almanya'ya krom ihracatını durdurdu.

1953- Yedi Türk askeri Kore'deki esir değişimiyle geri alındı.

1962- Dolandırıcılığıyla ünlü "Sülün Osman" cezaevinde "Alınteri ile Yaşamak" konulu konferans verdi.

1990- Ressam Şefik Bursalı 87 yaşında hayata veda etti.

2008- Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Gazanfer Bilge 85 yaşında vefat etti.

2010- Şili Katolik Kilisesi, tacizde bulunmakla suçlanan papazların kurbanlarından özür diledi.

2011- Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin davada tutuklu yargılanırken tahliye edilen, sonrasında 13 yıl boyunca firarda olan ve bu sebeple dosyası ayrılan Bülent Düvenci'yi "müebbet hapis cezasına" çarptırdı.

2012- Mısır'ın başkenti Kahire'de yüz binlerce kişi Tahrir meydanında, ordunun yönetimi sivillere devretmesi için gösteri düzenledi.

2013- Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in de avukatlığını yapan Burhan Apaydın, 89 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2016- Müzisyen, besteci ve aranjör Attila Özdemiroğlu, İstanbul'da akciğer kanserine bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti.

2017- MİT'e ait tırları Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen, itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu Ankara'da tutuklandı.

2017- Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde Türkiye'nin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin önünde düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetti. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırının faili, olay sırasında öldürüldü.

2018- Kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının daha hızlı yapılması amacıyla üretilen barkod ve karekod okuyucu sistem ilk kez kullanıldı.