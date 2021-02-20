Tarihte bugün (20 Şubat): İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başladı

1507- Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan İtalyan ressam Gentile Bellini öldü.

1622- II. Osman (Genç Osman) katledildi.

1914- İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başladı.

1919- Afganistan'da Emir Habibullah Han'ın katledilmesi üzerine yerine geçen Amanullah Han, ülkesinin bağımsızlığını ilan etti.

1928- İstanbul'da "Vatandaşları Türkçe Konuşmaya Teşvik" toplantısı yapıldı.

1930- Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kabul edildi.

1961- İlk koalisyon kabinesi, İsmet İnönü başkanlığında kuruldu.

1970- Boğaz Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından törenle atıldı. Üç yılda tamamlanan köprü, 29 Ekim 1973'te açıldı.

2009- Dünyada ekonomik kriz: İngiltere'nin son banka kurtarma operasyonlarıyla toplam borcu 2 trilyon sterline ulaştı. Almanya'da Federal Cumhuriyet tarihindeki en büyük ekonomik yardım paketi olan 50 milyar avroluk ikinci konjonktür paketi onaylandı.

2010- 60. Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülü Semih Kaplanoğlu'nun "Bal" filmine verildi.

2013- Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, hükümetin istifa dilekçesini parlamentoya sundu. Bulgaristan Parlamentosu, bir gün sonra Boyko Borisov hükümetinin istifasını onayladı.

2014- Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi tarafından Adapazarı'nda üretilen ilk yerli dizel tren seti "Anadolu", İzmir-Balıkesir-Bandırma seferlerine başladı.

2016- İtalyan yazar Umberto Eco, 84 yaşında öldü.

2017- Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a, Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.

2020- Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.