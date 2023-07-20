Tarihte bugün (20 Temmuz): Kıbrıs Barış Harekatı başladı

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

Ankara Meydan Muhaberesi yapıldı, Kıbrıs'a Türk askeri operasyon düzenledi, TİP kapatıldı.

ANKARA SAVAŞI YAPILDI



20 Temmuz 1402’de Ankara Savaşı yapıldı. Osmanlı İmparatorluğu sultanı Yıldırım Bayezid ile Büyük Timur İmparatorluğu sultanı Timur arasında, Ankara'nın Çubuk Ovası'nda yapılan savaşı Timur kazandı. Ortaçağ tarihinin en kanlı meydan savaşlarından biri olan ve Osmanlıların yenilgisiyle sonuçlanan Ankara Muharebesi, Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına ve Fetret Devri (1402-1413) olarak bilinen bir iktidar boşluğu döneminin yaşanmasına yol açtı.



OTURAN BOĞA TESLİM OLDU



20 Temmuz 1881’de Amerika Birleşik Devletleri ordularına karşı savaşan son Yerli kabile şefi olan Sioux kabilesi lideri Oturan Boğa teslim oldu. 1831 yılında doğan Oturan Boğa Kızılderililerin en ünlü liderlerindendi. Oturan Boğa dost olmak istediklerini göstermek isteyerek “ kabilemin hatırlayacağı son esir ben olmak istiyorum” dedi ve teslim oldu.



FORD İLK ARABASINI ÜRETTİ



20 Temmuz 1903’te Ford ilk arabasını üretti. Ford Otomobil Şirketi, Henry Ford tarafından Highland Park, Michigan, ABD'de 16 Haziran 1903 tarihinde kuruldu. İlk arabasını 20 Temmuz 1903’te üreten Ford, dünya otomobil sektörünün öncü firmalarından oldu.



MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ İMZALANDI



20 Temmuz 1936’da Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türk boğazlarından geçiş rejimini ve boğazlar bölgesinin güvenliği işlerini düzenlemek için imzalandı. 1923'te Lozan Antlaşması ile birlikte imzalanan Boğazlar Sözleşmesinin yerine geçti. Bu sözleşmeyle Türkiye'nin boğazlar üzerindeki genel hâkimiyeti sağlandı.





DANİMARKA BM’DEN AYRILDI



20 Temmuz 1940’ta Danimarka, Birleşmiş Milletler'den ayrıldı. 2. Dünya savaşında Almanya tarafından işgal edilen Danimarka önce BM’en ayrılsa da bir süre sonra hem BM’ye hem de NATO’ya üye oldu.



İSRAİL-SURİYE ARASINDA ANTLAŞMA İMZALANDI



20 Temmuz 1949’da İsrail ve Suriye, 19 ay süren savaşın ardından barış antlaşması imzaladı. İsrail, savaş sonunda Celile, kıyı toprakları, Necef’in tamamı ve kıyı bölgesini Kudüs’e bağlayan şeridi topraklarına kattı. İsrail ile Suriye arasında ateşkes anlaşması imzalandı, ancak düşmanlıkları devam etti.



ÜRDÜN KRALI I. ABDULLAH ÖLDÜRÜLDÜ



20 Temmuz 1951’de Ürdün Kralı I. Abdullah, Cuma namazı sırasında bir Filistinli tarafından öldürüldü. Fethedildikten sonra önce Memluk, sonra Osmanlı egemenliğine giren Ürdün, I. Dünya Savaşı sonunda Türk egemenliğinden çıktı. 1921 yılında İngiliz mandası olarak Mavera-i Ürdün Emirliği adını aldı ve başına da Şerif Hüseyin'in oğlu I. Abdullah geçti. I. Abdullah, İngilizlerden bağımsız hareket etmek isteyince20 Temmuz 1951’de öldürüldü ve yerine oğlu Tallal geçti. Ürdün II. Dünya Savaşı'nın ardından bağımsız bir krallık oldu.



APOLLO 11 AY’A ULAŞTI



20 Temmuz 1969’da tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı olan Apollo 11 Ay'a ulaştı ve Ay yüzeyine indi. Astronot Neil Armstrong Ay'a ilk ayak basan insan oldu. ABD, bu uçuşla Uzay Yarışı'nın başlıca hedefini rakibi Sovyetler'den önce gerçekleştirmiş oldu. Bu seyahat hakkındaki iddialar ise gündemi uzun süre meşgul etti.



TİP KAPATILDI



20 Temmuz 1971’de Anayasa Mahkemesi Türkiye İşçi Partisi'ni (TİP) kapattı. 13 Şubat 1961'de, 1961 Anayasasının getirdiği demokratik ortamda, 12 sendikacı'nın İstanbul Valiliğine verdikleri bildirimle kuruldu. Mehmet Ali Aybar’ın genel başkanlığı döneminde Türkiye Sosyalist Partisi’de TİP'e katıldı. 12 Eylül 1980 darbesiyle TİP kapatıldı. 1987 yılında TİP, TKP ile birleşerek Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) adını aldı. Bu parti daha sonra kendini feshetti. Bu partinin kadrolarının bir kısmı daha sonra ÖDP ve TKP'ye katıldı.



KIBRIS BARIŞ HAREKATI YAPILDI



20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı başladı. Türkiye Zürih ve Londra Antlaşması'nın IV. maddesine istinaden gerçekleştirdiği harekat sırasında diğer ülkelerden büyük tazyik altında kaldı. İç siyasette harekat emrinin Bülent Ecevit tarafından mı, yoksa Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından mı verildiği uzun süre tartışma konusu oldu.

