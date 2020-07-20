Tarihte Bugün (20 Temmuz): Kıbrıs Barış Harekatı başladı

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Türkiye Kıbrıs Barış Harekatını Başlattı (1974)

Kıbrıs’ta gerçekleştirilen darbeyi kabul etmeyen Türkiye bu konuda ki diplomatik girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine 20 Temmuz 1974 tarihinde garantörlük hakkına dayanarak Kıbrıs Barış Harekatını başlattı. Türkiye’nin amacı Kıbrıs’ta anayasa düzenini tekrar kurarak barış ortamını tesis etmekti. Aynı gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Taraflara ateşkes çağrısında bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Birinci Plevne Zaferi Kazanıldı (1877)

Rusların Alman asıllı Generali Schuldner Gazi Osman Paşa’yı gafil avlamak istedi. Ancak 20 Temmuz 1877 tarihinde yenilerek geri çekilmek zorunda kaldı. Böylece I. Plevne zaferi Gazi Osman Paşa tarafından kazanıldı. Ağır kayıp veren Ruslar takviye istediler.

Montreux Boğazlar Sözleşmesi İmzalandı (1936)

II.Dünya Savaşı öncesi Avrupa’da ki gelişmeleri değerlendiren Türk Hükümeti Lozan Antlaşması ile Boğazlarda Türkiye’nin aleyhine yapılan düzenlemelerin gözden geçirilmesini istedi. Bu istek üzerine boğazların yeni statüsünü belirleyen Montreux Boğazlar Sözleşmesi 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalandı. Boğazların hakimiyeti büyük oranda Türkiye’ye geçmiş oldu. Lozan ile oluşturulan Uluslar arası Boğazlar Komisyonu’nun görevine son verdiler.

Millet Partisi Kuruldu (1948)

Mareşal Fevzi Çakmak liderliğinde 20 Temmuz 1948 tarihinde Millet Partisi kuruldu. Millet Partisi CHP ve DP’den farklı olduğunu iddia etmiştir. MP dini esasa dayandığı ve asıl amacını gizlediği iddiası ile 1954 yılında kapatıldı.

Ürdün Kralı Hüseyin Öldürüldü (1951)

Ürdün Kralı Hüseyin 20 Temmuz 1951 tarihinde El Aksa Camii’ne girerken bir terzi tarafından vurularak öldürüldü. Kral Hüseyin’in en büyük amacı Filistin ve Suriye’yi de içine alacak olan Büyük Haşimi Devletini kurmaktı.

Saadet Partisi Kuruldu (2001)

Anayasa Mahkemesi tarafından hakkında kapatma kararı verilen Fazilet Partisinin yerine 20 Temmuz 2001 tarihinde Saadet Partisi kuruldu. Kurucular partinin gelenekçi kanadını temsil eden kişilerden oluşuyordu. Saadet Partisi’nin ilk genel başkanı Recai Kutan oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1402 Yıldırım Bayezid ile Timur arasında, Ankara'nın Çubuk Ovası'nda yapılan savaşta Yıldırım Bayezid yenildi.

1881 ABD ordularına karşı savaşan son yerli kabile şefi olan Sioux kabilesi lideri Oturan Boğa teslim oldu.

1919- Mustafa Kemal Paşa, daha Milli Mücadele’nin başında ‘’cumhuriyet’’ kavramını dile getirdi. Mazhar Müfit (Kansu) Bey’in, Erzurum’da iken, ‘’Başarı takdirinde hükümet şekli ne olacak?’’ sorusuna, ‘’Açıkça söyleyeyim: Hükümet şekli, zamanı gelince cumhuriyet olacaktır’’ cevabını verdi.

1922- Mustafa Kemal’in Başkomutanlığı, süresiz olarak uzatıldı. (Bu dördüncü ve son uzatma oldu.)

1923- Meksika’da devrimci Panço Villa, bir intikamcı tarafından öldürüldü.

1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın günümüzdeki hukuki statüsü belirlendi.

1944 Hitler'e başarısız bir suikast girişimi yapıldı. Hitler dokuz ay sonra intihar etti. Bu dokuz ayda verdiği emirlenrle beş milyon insan hayatını kaybetti.

1949 İsrail ve Suriye, 19 ay süren savaşa son verdiler.

1959- Oyun yazarı Müsahipzade Celal, 91 yaşında öldü.

1960 Seylan'da, Sirimavo Bandaranaike, dünyanın seçimle iş başına gelen ilk kadın başbakanı oldu.

1965- AP’nin yeni amblemi ‘’kırat’’ oldu.

1967- Ressam Fikret Mualla, 64 yaşında Paris’te öldü.

1969 İlk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Neil Armstrong Ay'a ilk ayak basan insan oldu.

1972- Kuruluş yasası 4 Temmuz 1972’de çıkarılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı kuruldu.

1972 Giresun'un bir köyünde bakkallık yapan Necati Güven, 500.000. işçi olarak Almanya'ya uğurlandı

1973- Çinli dövüş sanatları ustası ve sinema oyuncusu Bruce Lee öldü.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı başladı.

1976- Kıbrıs Barış Harekatı’nın 2. yıldönümü, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde ‘’Barış ve Özgürlük Bayramı’’ olarak kutlandı.

1976 Viking-1, 11 ay süren yolculuktan sonra Mars'a kondu ve Dünya'ya fotoğraflar aktarmaya başladı.

1980 BM Güvenlik Konseyi, üye ülkelerin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımamalarına 14-0 oyla karar verdi.

1981 İlk Türk yapımı denizaltımız olan Yıldıray hizmete girdi.

1994 Kuyruklu yıldız Shoemaker'in parçaları Jüpiter'e çarptı.

1997- Avrupa Birliği’nin Rum kesimiyle tam üyelik görüşmelerine karşılık; Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ortak savunma doktrini oluşturulacağı yönünde ortak deklarasyon yayımlandı.1998- İrtica gerekçesiyle 328 vali yardımcısı ve kaymakamın görevden alınmasına ilişkin kararname, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e sunuldu.

2001- Türk atleti Ebru Kavaklıoğlu, atletizmde Grand Prix’in Monaco ayağında bayanlar 5000 metrede ikinci olarak bu yarışmada ilk üçe giren ilk Türk sporcusu oldu.

2005 Kanada, aynı cinsler arasındaki evliliğe izin verdi.

2009 2. Ergenekon davasında emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon'un yargılanmasına başlandı.

2009 Beşiktaş'ın kaptanlarından Vedat Okyar, öldü.

2010 DİSK Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’in öldürülmesine ilişkin dava yeniden başladı.

2016 Türkiye genelinde Olağanüstü Hal ilan edildi