Tarihte bugün (20 Temmuz): Sultan Mahmud doğdu

1402 - Yıldırım Bayezid'in komutasındaki Osmanlı ordusu, Ankara Meydan Muharebesi'nde Timur'un ordularına yenildi.

1785 - Osmanlı İmparatorluğunun 30. Padişahı II. Mahmud doğdu. Sultan Mahmud, 1808-39 tarihleri arasındaki 31 yıllık hükümdarlığı döneminde yaptığı reformlarla İmparatorluğun çehresini değiştirerek, Osmanlı modernleşmesinin temellerini attı.

1922 - Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığı süresiz uzatıldı. (Bu dördüncü ve son uzatma oldu.)

1936 - Boğazlar'ın Türkiye egemenliğine geçişini sağlayan Montrö Boğazlar Antlaşması imzalandı.

1947 - Tiyatro sanatçısı yazar Burhanettin Tepsi, 65 yaşında vefat etti.

1948 - Mareşal Fevzi Çakmak'ın fahri başkanlığını yaptığı Millet Partisi kuruldu.

1948 - Rock şarkıcısı Carlos Santana doğdu.

1951 - Ürdün Kralı Abdullah, Kudüs'te öldürüldü.

1959 - Oyun yazarı Müsahipzade Celal, 91 yaşında hayatını kaybetti.

1965 - AP'nin yeni amblemi "Kırat" oldu.

1967 - Ressam Fikret Mualla, 64 yaşında Paris'te öldü.

1972 - Kuruluş yasası 4 Temmuz 1972'de çıkarılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı kuruldu.

1973 - Çinli dövüş sanatları ustası ve sinema oyuncusu Bruce Lee öldü.

1974 - "Kıbrıs Barış Harekatı" başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hava, deniz ve kara birlikleri, Kıbrıs'a indirme ve çıkarma yaptı, belirli hedeflere doğru ilerledi, Girne'den Lefkoşa'ya kadar uzanan yolu tamamen kontrol altına aldı. Rum ulusal muhafızlarının Lefkoşa'daki üsleri bombalandı. Türk birlikleri Yeşil Hat'a dayandı.

1975 - Ege Ordusu kuruldu ve komutanlığına Orgeneral Turgut Sunalp getirildi.

1976 - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. yıl dönümü, Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde "Barış ve Özgürlük Bayramı" olarak kutlandı.

1997 - Avrupa Birliği'nin Rum kesimiyle tam üyelik görüşmelerine karşılık Türkiye ile KKTC arasında ortak savunma doktrini oluşturulacağı yönünde ortak deklarasyon yayımlandı.

2001 - Türk atlet Ebru Kavaklıoğlu, atletizmde Grand Prix'in Monaco ayağında bayanlar 5000 metrede ikinci olarak bu yarışmada ilk üçe giren ilk Türk sporcusu oldu.

2005 -Londra metrosunun farklı noktalarında 7 Temmuz'da düzenlenen canlı bomba saldırıları sırasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Gamze Günoral, İstanbul'da toprağa verildi.

2007 - Arnavutluk'ta, iktidardaki Demokratik Parti Başkan Yardımcısı ve Demokratik Parti Parlamento Grup Başkanı Bamir Topi cumhurbaşkanı seçildi.

2007 - Satürn'ün 60. uydusu keşfedildi.

2009 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında hazırlanan ikinci iddianameyle haklarında dava açılan emekli orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon'un da aralarında bulunduğu 56 sanığın yargılanmasına başlandı.

2012 - ABD'nin Colorado eyaletinde "Batman" filminin galasında silahlı saldırganın seyircilerin üzerine ateş açması sonucu 12 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

2012 - İstanbul'da koşulan at yarışlarında jokey Halis Karataş, 7 koşuyu da kazanarak tarihe geçti. Karataş, her koşuda farklı atlarla yarıştı.

2015 - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Kobani'ye yardım götürecek grubun belediyeye ait kültür merkezi bahçesinde toplandığı sırada patlama meydana geldi. Türkiye gündemini değiştiren patlamada, çoğu genç 34 kişi hayatını kaybetti, 104 kişi yaralandı.

2016 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için anayasanın 120. maddesi uyarınca 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

2016 - Milli Savunma Bakanlığınca askeri yargıda görevli tüm askeri hakimler hakkında soruşturma başlatıldı, bu kapsamda 262 askeri hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı.

2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine ve Başkanlığına Prof. Dr. Yekta Saraç'ı yeniden seçti.

2017 - Türk sinemasında "Şoför Nebahat" karakteriyle ünlenen Sezer Sezin, 88 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2020 - İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" başlatıldı.

2020 - ABD yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle 11 Çinli şirketi yaptırım listesine aldı.

2020 - Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Toulouse'un başkanı oldu.