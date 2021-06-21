Tarihte bugün (21 Haziran): İbn-i Sina vefat etti

1037 - İslam dünyasının önemli bilim adamlarından İbn-i Sina, İran'da hayatını kaybetti.

1633 - Galileo Galilei, engizisyon mahkemesinde dünyanın döndüğüne ilişkin tezini inkara zorlandı.

1908 - Londra'da 200 bin kadın, seçme ve seçilme hakkı için yürüdü.

1934 - Soyadı Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

1940 - Mozart'ın "Bastien ile Bastienne" operası, Devlet Operasının yaptığı ilk temsil oldu.

1946 - Rize Çay Fabrikası'nın temeli atıldı.

1980 - "Fahriye Abla" şiiriyle tanınan şair Ahmet Muhip Dranas, 71 yaşında Ankara'da vefat etti.

1985 - Amerikalı, Brezilyalı ve Batı Alman adli tıp bilim adamları, Brezilya'da bulunan iskeletin Nazi doktor Josef Mengele'ye ait olduğunu belirledi.

1987 - Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde teröristler, 14'ü çocuk 23 kişiyi katletti.

1990 - İran'da meydana gelen depremde 25 bin kişi öldü.

2007 - Türkiye'nin ilk "ot borsası" Sivas'ta açıldı.

2007 - En iyi Amerikan filmi sıralamasında "Yurttaş Kane" birinci oldu.

2010 - Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2011 - Birleşmiş Milletler, Ban Ki-mun'u 5 yıllığına ikinci kez Genel Sekreter seçti.

2011 - Rusya'nın kuzeyindeki Petrozavodsk kentinde, yolcu uçağının düşmesi sonucu 44 kişi hayatını kaybetti.

2017 - Türkiye'den Gazze'ye 10 bin ton yardım malzemesi taşıyan "Şefkat" gemisi İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştı.

2018 - Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi "İstanbul Yeni Havalimanı"na ilk inişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" uçağı yaptı.