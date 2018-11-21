TARİHTE BUGÜN (21 Kasım): Celalettin Ökten vefat etti

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Lozan Konferansının İlk Oturumu Yapıldı (1922)

Türkiye’yi İsmet Paşa başkanlığında, Rıza Nur ve Hasan Saka’dan oluşan bir heyetin temsil ettiği Lozan Konferansının ilk oturumu 21 Kasım 1922’de başladı. İlk gün konularına göre üç komisyon oluşturuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Fransa’da II.İmparatorluk Dönemi Başladı (1852)

Fransa’da Louis Napolyon cumhurbaşkanı seçildikten sonra kendisine imparatorluk yolunu açacak olan düzenlemeleri anayasa değişikliği de dahil yapmaya başladı. Sonunda 21 Kasım 1852’de halkın büyük çoğunluğunun oyunu alarak imparatorluğunu kabul ettirdi. 1848 İhtilali ile özgürlük getirmek için kurulan cumhuriyet ancak dört yıl sürmüştü.

Hersek Asileri Dağıtıldı (1861)

Hersekte isyan çıkması üzerine bölgeye gönderilen Ömer Paşa 21 Kasım 1861’de hersek asilerini Piva’da yapılan savaşta büyük bir yenilgiye uğrattı. Piva yenilgisi sonucu asiler dağıldılar.

Erke Dönergeci Adlı Bir Devirdaim Makinesi ‘’Çağın Buluşu’’olarak Duyuruldu (2006)

Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş 21 Kasım 2006 tarihinde düzenlediği bir basın toplantısıyla Erke Dönergeci adlı bir devirdaim makinesi geliştirdiğini iddia etti. Tasarımı yapan firma, yakıt gerektirmeyen bir kuvvet makinesi olduğunu açıkladı. Bu makinenin her ortamda sınırsız elektrik üretme kapasitesi olduğu söylendi. Yönetiminde bir çok emekli Paşa’nın bulunduğu şirket bu icadını hala ortaya çıkarmadı.

Hindistan’dan İstediği Toprağı Alan Çin Ateşkes İlan Etti (1962)

Çin Hindistan’ı Yenerek Ateşkes İlan Etti (1962)Çin Kuvvetleri Kuzeybatı ve Kuzeydoğu yönlerden Hindistan topraklarına girmişti. Bu iki yönlü Çin saldırısı karşısında Hindistan kuvvetleri ağır bir yenilgiye uğradı. Hindistan’dan istediği toprakları alan Çin 21 Kasım 1962 tarihinde tek taraflı olarak ateşkes ilan etti. Bu saldırıda SSCB ve ABD’nin Hindistan’ın yanında yer alması Çin’in daha fazla ileri gitmesini engellemiştir.

SALT-II Görüşmeleri Başladı (1972)

SSCB ile ABD arasındaki salt-I görüşmelerinin olumlu sonuçlanmıştı. Bu olumlu havadan yararlanmak isteyen SSCB ve ABD saldırgan stratejik silahlarında (füzelerin)sınırlandırılması için 21 Kasım 1972 tarihinde yeni bir görüşme dönemini başlattılar. Bu antlaşma dönemi daha zorlu geçmiş ancak 1979’da imzalanabilmiştir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1783- Jean de Rozier ve Marquis d’Arlandes, Paris’te 500 feet’in üzerine çıkarak balonla ilk uçuşu gerçekleştirdi.

1877- Edison, fonografı icat ettiğini duyurdu.

1927- Samsun-Amasya Demiryolu hattı işletmeye açıldı.

1940- Tüm Türkiye’de hava saldırılarına karşı karartma uygulamasına başlandı.

1952- ABD, ilk hidrojen bombasını Pasifik’te patlattı.

1955- Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere Bağdat Paktı'nı kurdu.

1972- Ankara Radyosu, yurdun her yerine yayın yapmaya başladı.

1996- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) Antlaşması Paris’te imzalandı.

1961- Celalettin Ökten hayatını kaybetti.

2002- Prag’taki NATO Zirvesi’nde Litvanya, Letonya, Estonya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya ve Slovenya’nın ittifaka katılmaları kabul edildi.

2009 - Çin'in Heilongjiang eyaletinin Hegang şehrindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada 104 kişi öldü.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 07:35