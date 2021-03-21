Tarihte bugün (21 Mart): Dersim isyanı başladı

1914- Başyazarı Nigar Hanım olan Kadınlık adlı dergi, haftalık yayımlanmaya başladı.

1937- Tunceli'de Dersim isyanı başladı. Olaylar, 22 Ekim'e kadar süren harekatlarla denetim altına alındı.

1952- 950 grostonluk Galatasaray şilebi, Karadeniz'de Kefken açıklarında battı, 15 mürettebattan kurtulan olmadı.

1956- İlk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan (Satı Kadın) Ankara'nın Kazan köyünde vefat etti.

1971- CHP'nin hükümeti destekleme kararı alması üzerine Genel Sekreter Bülent Ecevit istifa etti.

1973- Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Sivas'ın Sivrialan köyünde öldü.

1990- Elazığ'ın Palu ilçesi yakınında yolu kesen teröristler, bir araçtan indirdikleri 9 mühendisi öldürdü.

1991- Ankara'nın eski belediye başkanlarından, mimar, yazar Vedat Dalokay (64) ile eşi, trafik kazasında öldü.

1995- Nevruz Bayramı ilk kez resmen kutlandı.

2007- Dünyanın düşük maliyetli ve özel girişime ait ilk roketi Falcon 1 (Şahin 1) uzaya gönderildi.

2013- Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı Türkçe ve Kürtçe okundu. Mesajda, terör örgütü PKK üyelerinin ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunuldu.

2014- Ergenekon Davası'nda kararını 5 Ağustos 2013'te açıklayan ancak aradan geçen 7 ayda gerekçeli kararı tamamlamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, yasal sürenin dolmasına saatler kala, 16 bin sayfadan oluşan gerekçeli kararın yazımının tamamlandığı, redaktesinin de en kısa sürede yapılacağı duyuruldu.

2015- MHP'nin 11. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, 1149 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi.

2017- ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Orta Doğu ve Afrika'da 10'dan fazla ülkeden Amerika'ya yapılan uçuşlarda yolcu kabinlerine elektronik cihazların alınmasını yasakladı.

2017- Gazeteci Tayfun Talipoğlu, İzmir'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle 55 yaşında vefat etti.

2018- Eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında öldü.

2018- ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini belirten genelgeyi imzaladı.

2019- Çin'in Ciangsu eyaletinde bulunan bir kimya tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 64 kişi öldü 617 kişi yaralandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021, 09:31