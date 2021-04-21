Tarihte bugün (21 Nisan): Muhammed İkbal öldü

1864- Toplum bilimci Max Weber doğdu.

1900- Tom Sawyer, Huckleberry Finn adlı öyküleriyle tanınan ve asıl adı Samuel Langhorne Clemens olan Amerikalı mizah yazarı Mark Twain öldü.

1920- Mustafa Kemal Paşa, vilayetlere, Meclis'in 23 Nisan 1920'de açılacağını bildiren genelge yayımladı.

1938- Pakistan'ın ünlü şairi Muhammed İkbal öldü.

1939- Hatay, Türk gümrük tarifesine dahil oldu.

1952- Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayla vize formaliteleri kaldırıldı.

1957- Muhsin Ertuğrul, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarının başına getirildi.

1964- Yunanistan, Kıbrıs'taki askeri birliğini, Birleşmiş Milletler Barış Gücü emrine vermeyi kabul etti.

1964- Rum Patriği Vekili Emilyanos ile Metropolit Canavaris, Türkiye aleyhine faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle sınır dışı edildi.

1967- Yunanistan'da darbe yapıldı. "Albaylar Cuntası" yönetime el koydu.

1973- Devlet Ana, Yorgun Savaşçı gibi yapıtlara imza atan yazar Kemal Tahir 63 yaşında öldü.

1996- Çeçenistan Devlet Başkanı Cahar Dudayev, Rus füze saldırısında öldü.

2005- TBMM Başkanlık Divanı, "TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Onur Ödülü'nün" Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e verilmesini kararlaştırdı.

2011- İstanbul'da düzenlenen Avrupa Büyükler Bireysel ve Takımlar Judo Şampiyonası'nda Türkiye, kadın takımıyla üçüncülük kupasını aldı, erkeklerde ise 73 kiloda mücadele eden Hasan Vanlıoğlu, bronz madalya kazandı.

2012- BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de 300 kişilik gözlemci misyonu (UNSMIS) kurulmasını öngören karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Türkiye, kararın süratle uygulamaya konulmasına büyük önem verdiğini bildirdi.

2013- Paraguay'da, sivrisineklerden bulaşan virüsün neden olduğu "dang humması" salgınında 45 kişi öldü.

2015- Kahramanmaraş'ta "Dünya Çocuk Rekorları" kapsamında 2 bin 500 çocuk aynı anda dişlerini fırçalayarak toplu diş fırçalama rekoru kırdı.

2016- Amerikalı pop yıldızı Prince, Minneapolis'teki evinde yaşamını yitirdi.

2017- Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Şahin Kolordu Komutanlığına 10 askeri üniformalı kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 140 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

2018- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca doğal gaz çıkarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere ABD'den ithal edilen glikol ünitesi, Çorum'daki bir firma tarafından yerli imkanlarla üretildi.

2019- Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 253 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı. Terör saldırılarında Türk vatandaşları Serhan Selçuk Nariçi, Yiğit Ali Çavuş ve sonraki günlerde saldırıda ağır yaralanan Zekeriya Tuyan hayatını kaybetti.

2019- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından protestocu bir grubun saldırısına uğradı. Güvenlik amacıyla bir süre köydeki bir evde tutulan Kılıçdaroğlu, daha sonra zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldı.