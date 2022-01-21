Tarihte bugün (21 Ocak): Filistin'de ilk kez yapılan seçimde devlet başkanlığına Yaser Arafat seçildi

1522- Rodos fethedildi.

1774- Padişah III. Mustafa öldü, I. Abdülhamit tahta çıktı.

1924- Sovyet Devrimi'nin mimarı Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin öldü.

1946- İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu.

1951- Ankara'ya, Kore'den ilk hasta ve yaralı kafilesi geldi.

1952- Milli Savunma Bakanlığı, Kore'de 34 subay, 46 astsubay ve 1252 erin şehit olduğunu açıkladı.

1954- İlk nükleer denizaltı USS Nautilus, seferine çıktı.

1958- Kıbrıslı Rumların "Enosis" görüşüne karşı kendi örgütlenme çalışmalarına başlayan Kıbrıslı Türkler, gelişmelere paralel olarak, "taksim" görüşünü geliştirdi. Lefkoşa'da "taksim" lehine gösteri yapan Kıbrıslı Türk gençlerine İngiliz askerleri müdahale etti, bir genç ağır yaralandı, 6 kişi tutuklandı.

1961- Saraçhane Tiyatrosu açıldı. İlk olarak Cevat Fehmi Başkut'un "Hacıyatmaz" oyunu sahnelendi.

1972- Cidde'ye hacı götüren THY'ye ait "Marmara" uçağı, yolcusuz dönüşünde, Adana Havalimanı'na 5 kilometre kala Saruhanlı Köyü yakınında düştü. Uçaktaki 5 kişilik mürettebattan hostes Hülya Maviler hayatını kaybetti, diğerleri yaralı kurtarıldı.

1996- Filistin'de ilk kez yapılan seçimde devlet başkanlığına Yaser Arafat seçildi.

2010- Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Orhan Alp vefat etti.

2012- Türkiye'de ilk yüz nakli, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirildi.

2013- Çocuklar başta olmak üzere topluma deprem bilincini aşılamak için çalışan ve kamuoyunda "Deprem Dede" olarak da bilinen Türk Kızılay Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında vefat etti.

2013- Genelkurmay Başkanlığınca, siber saldırılara karşı "Türk Silahlı Kuvvetleri Siber Savunma Merkezi Başkanlığı" oluşturuldu.

2013- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yağışların yol açtığı selde 26 kişi hayatını kaybetti, 103 bin kişi yer değiştirmek zorunda kaldı.

2015- Eskişehir'de, Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın darbedilmesi sonucu ölümüne ilişkin davada 6 sanığa 3 yıl 4 ay ile 10 yıl 10 ay arasında hapis cezası verildi.

2016- Kalp krizi geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, sevk edildiği Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde 56 yaşında hayatını kaybetti.

2017- TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin 18 maddeden oluşan ve "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ni içeren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.

2017- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Personel Yönetmeliği, "Jandarma ve Sahil Güvenlik'te kadın personelin, şapka, kep veya örgü bere altında, yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecekleri" şeklinde düzenlendi.