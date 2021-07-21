Tarihte bugün (21 Temmuz): Amerika Ay'a çıktı

1899 - ABD'li yazar Ernest Hemingway doğdu.

1940 - Litvanya, Letonya ve Estonya, Sovyetler Birliği'ne katılma kararı aldı.

1946 - Türkiye'de ilk çok partili seçim yapıldı.

1969 - Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 16 Temmuz'da fırlatılan Apollo 11 uzay aracı, dört gün sonra Ay'a ulaştı. Neil Armstrong, TSİ 04.56'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.

1974 - Türk jet uçakları, Yunan gemisinin Baf'a personel ve malzeme götürdüğünü belirleyerek, dönmeleri için ihtarda bulundu. Yunan gemileri, deniz ve havadan yapılan ihtara uymayarak, Türk donanmasına ateş etti. Kocatepe Muhribi, yanlışlıkla Türk uçaklarınca batırıldı.

1982 - Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Kemalettin Demirer'e suikast girişiminde bulunuldu. Saldırganlardan biri yaralı yakalandı.

1992 - Tiyatro ve sinema sanatçısı Yavuzer Çetinkaya, 44 yaşında hayatını kaybetti.

1996 - Grekoromende Hamza Yerlikaya, Atlanta Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.

1999 - MİT, terör örgütü PKK'nın üçüncü adamı olarak bilinen Cevat Soysal'ı 18 Temmuz'da Moldova'da yakaladıktan sonra Türkiye'ye getirdi.

2000 - Çeşme'deki Dünya Lazer Radyal Gençler Şampiyonası'nda Güray Zümbül, altın madalya kazanarak Türkiye'ye bu daldaki ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

2005 - Yönetmen, müzik yapımcısı, besteci Hulki Saner, 84 yaşında vefat etti.

2008 - Savaş suçlusu Sırp lider Radovan Karadziç, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sahte kimlikle yakalandı. BM'nin Uluslararası Yugoslavya Ağır Ceza Mahkemesine teslim edilen Karadziç hakkında, başta soykırım olmak üzere 11 ayrı dava bulunuyor.

2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, okul kantinlerinde gazlı, kolalı içecekler ve cips satışını yasakladı.

2013 - Belçika'da babası 2. Albert'in tahtı kendisine devrettiği Prens Philippe, parlamentoda krallık yemini ederek ülkenin 7. kralı oldu.

2015 - Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) tarafından ortaklaşa kurulan Yeni Kalkınma Bankası (NPD), Şanghay'da resmi olarak faaliyete geçti.

2016 - Bakanlar Kurulunca, Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) tavsiyesi üzerine demokrasi, hukuk, özgürlükleri koruma ve güçlendirme amacıyla 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı.

2017- HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği "devamsızlık" nedeniyle oy çokluğuyla düşürüldü.

2017 - Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer görevinden istifa etti.

2020 - İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Kovid-19 salgını sürecinde normalleşme dönemi kapsamında lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.