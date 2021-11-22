Tarihte bugün (22 Kasım): ABD Başkanı John F. Kennedy öldürüldü
22 Kasım 1963'te ABD Başkanı John F. Kennedy, Dallas'ta suikastta öldü.
1332- Şair Aşık Paşa öldü.
1617- Sultan I. Ahmet öldü; I. Mustafa tahta çıktı.
1906- Öykü yazarı Sait Faik Abasıyanık doğdu.
1906- SOS tehlike sinyali, Berlin'deki uluslararası radyo telgraf konvansiyonunda kabul edildi.
1909- İstanbul'da, tıp fakültesine bağlı olarak "dişçilik" eğitimi veren yüksekokul açıldı.
1948- II. Türkiye İktisat Kongresi toplandı.
1950- Dünya Barış Konseyi, şair Nazım Hikmet'e, İspanya'dan Pablo Picasso, Şili'den Pablo Neruda, ABD'dan Paul Robeson ve Polonya'dan Wanda Jakubowska ile beraber Uluslararası Barış Ödülü verdi.
1962- Hükümetin davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'un gezisi olaylı geçti.
1963- ABD Başkanı John F. Kennedy, Dallas'ta suikastta öldü.
1968- Ankara'da Dr. Kemal Beyazıt ve ekibi, ilk kalp naklini gerçekleştirdi. Maviş Karakurt adlı hasta 18 saat yaşayabildi.
1975- Monarşi İspanya'ya geri döndü; Carlos İspanya Kralı oldu.
1976- Yazar Sevgi Soysal 40 yaşında öldü.
1982- Açıköğretim uygulaması başladı.
1982- Türkiye I. Pul Kongresi Ankara'da yapıldı.
1983- TRT Genel Müdürü Macit Akman, "Yorgun Savaşçı" filminin yaktırıldığını açıkladı.
2005- Atatürk'ün Nutuk'u orijinal metninden Rusça ve Yunancaya çevrildi.
2006- Dünya Ekonomik Forumu Türkiye Zirvesi İstanbul'da başladı.
2010- Kamboçya'da bir festivalde çıkan izdihamda 345 kişi öldü, 440 kişi yaralandı.
2013- Karşılama ve uğurlama törenleri ile temel atma, açılış ve benzeri törenlerde kırmızı halı serilmesi uygulamasına son verilmesine ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.
2013- Bilim adamları, Güney Kutbu'nda dış uzaydan gelen ve evrenin kökenlerinin sırrını çözebilecek çok sayıda nötrino buldu.
2015- Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde bir yeşim taşı madeninde meydana gelen heyelanda 113 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi kayboldu.
2017- Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski Sırp Komutan Ratko Mladic hakkında, 1995 yılında Srebrenitsa soykırımında 8 binden fazla Bosnalı erkeğin öldürülmesi suçu, insanlığa karşı suç ve savaş kanunlarını ihlal suçundan müebbet hapis cezası verdi.