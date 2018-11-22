TARİHTE BUGÜN (22 Kasım): Fahreddin Paşa'nın vefatı

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

ABD Başkanı Kennedy Öldürüldü (1963)

Dallas'ta 22 Kasım 1963 cuma günü, eşiyle birlikte açık bir araba içinde bir konvoyun arasında ilerlerken açılan ateş sonucu iki kurşun isabet eden ABD başkanı John Fitzgerald Kennedy öldü. Cinayetin sorumlusu olarak yakalanan Lee Harvey Oswald iki gün sonra polis müdürlüğünün önünde öldürüldü.Böylece suikastin aydınlanması imkanı da büyük bir darbe yedi.

GÜNÜN KİŞİSİ

Medine Müdafii Fahreddin Paşa (1868-1948)

Rusçuk doğumlu Fahreddin Paşa Mondros Ateşkes Antlaşması şartlarına uymamış ve Medine’yi her türlü imkansızlığa rağmen iki aydan fazla bir süre kendi imkanları ile savunarak İngilizlere teslim etmemiştir. Medine’deki kutsal emanetleri düşman eline geçme ihtimaline karşı İstanbul’a ulaştırmıştır. Hatta bu süre içerisinde çekirge yemek zorunda bile kalmışlardır. Kendisine teslim olması yönündeki baskılara boyun eğmemiş ancak subaylarına gönderilen bir emirle tutuklanmıştır. Şehrin teslim edileceğini anlayan Fahreddin paşa Medine’nin İngilizlere değil Müslüman isyancı Araplara teslim edilmesini istemiştir. Cumhuriyet döneminde de çeşitli görevlerde bulunan Fahreddin Paşa 22 Kasım 1948’de vefat etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kardeş Katli Yasasını Değiştiren Sultan I. Ahmet Vefat Etti (1617)

Sultan I.Ahmet 22 Kasım 1617 tarihinde 26 yaşında 14 yıllık padişahlık görevinden sonra vefat etti. I.Ahmet Osmanlı veraset sistemini değiştirerek hanedanın en büyük ve olgun olanının tahta geçme usulünü getirdi. Ayrıca muhteşem Sultan Ahmet Camii’ni inşa ettirdi. Öldüğünde oğullarının hepsi küçüktü. Üç oğlu Genç Osman, IV.Murat ve Sultan İbrahim padişahlık yapmışlardır.

İngilizler Irak’ta Yenildiler (1914)

İngilizler zengin petrol kaynaklarına sahip olan Irak bölgesine hakim olmak ve kuzeye doğru ilerleyerek Rusya ile birleşmek amacıyla Basra’ya çıkarma yaptılar. Buradan Irak’ın içlerine doğru ilerlemeye başladılar. Osmanlı kuvvetleri ile Bağdat yakınlarında Ktesifon’da karşılaşan İngilizler 22-24 Kasım 1914’te yapılan savaşı kaybettiler.

Lübnan’ın Bağımsızlığı Tanındı (1943)

Lübnan 1941 yılında Fransa’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Ancak bağımsızlığı Fransa tarafından 22 Kasım 1943 tarihinde tanınmıştır.

Hüseyin Üzmez Ahmet Emin Yalman’ı Vurdu (1952)

Vatan gazetesi sahibi ve başyazarı Ahmet Emin Yalman 22 Kasım 1952 yılında Malatya’da o tarihlerde liseli bir genç olan Hüseyin Üzmez’in kurşunlarına hedef oldu. Malatya hadisesi olarak tarihe geçen olayda Ahmet Emin Yalman ağır yaralandı. Hüseyin Üzmez bu olaydan dolayı 20 yıl ceza aldı. Bu olayla bağlantılı olduğu iddiası ile Milliyetçiler Derneği kapatıldı. Başta Necip Fazıl Kısakürek olmak üzere bir çok kişi tutuklandı.

Makaryos Türkiye’ye Geldi (1962)

Başta Kıbrıs Rum Lideri Makarios olmak üzere Rumlar 1960 anayasasının Türklere verdiği haklardan rahatsız oldular. Makarios 22-26 Kasım tarihleri arasında anayasa değişiklik isteklerini iletmek ve görüşmek üzere Türkiye’ye geldi. Türk Hükümet yetkilileri bütün değişiklik isteklerini reddettiler. Çünkü bu haklar adadaki Türklerin yaşama garantisiydi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1332- Şair Aşık Paşa öldü.

1906- SOS tehlike sinyali, Berlin’deki uluslararası radyo telgraf konvansiyonunda kabul edildi.

1909- İstanbul’da, tıp fakültesine bağlı olarak ‘’dişçilik’’ eğitimi veren yüksekokul açıldı.

1948- II. Türkiye İktisat Kongresi toplandı.

1968- Ankara’da Dr. Kemal Beyazıt ve ekibi, ilk kalp naklini gerçekleştirdi. Maviş Karakurt adlı hasta, 18 saat yaşayabildi.

1975- Monarşi İspanya’ya geri döndü; Carlos İspanya Kralı oldu.

1982- Açıköğretim uygulaması başladı.

1982- Türkiye I. Pul Kongresi Ankara’da yapıldı.

1995 - Tamamı bilgisayar desteği ile oluşturulmuş ilk uzun metrajlı konulu film olan Oyuncak Hikayesi gösterime verildi.

2005 - Angela Merkel, Almanya'nın ilk kadın şansölyesi oldu.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 07:34