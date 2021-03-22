Tarihte bugün (22 Mart): Yunan devletinin kuruluşuna ilişkin protokol imzalandı

1829- Yunan devletinin kuruluşuna ilişkin protokol, Londra'da düzenlenen konferansta Avrupa devletleri elçilerince imzalandı.

1945- Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Yemen, Kahire'de Arap Birliğini kurdu.

1963- Yassıada duruşmalarında Anayasa'yı ihlal suçundan idama mahkum edilen ancak cezası yaş haddinden müebbete çevrilen eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, adli tıbbın verdiği rahatsızlığına ilişkin rapor üzerine, 22 Mart'ta Kayseri Cezaevi'nden tahliye edildi ve ertesi gün Ankara'da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Bayar'ın serbest bırakılması tepkilere yol açınca cezasının ertelenmesine ilişkin karar 28 Mart'ta kaldırıldı. Bayar, gözaltına alınması üzerine 30 Mart'ta başladığı açlık grevini 3 Nisan'da bıraktı.

1968- Paris'te, Nanterre Üniversitesinde, ABD'nin Vietnam'da yürüttüğü savaşa karşı çıkan ve eğitimde reform isteyen öğrenciler, Daniel Cohn-Bendit'in liderliğinde üniversitenin birinci amfisini işgal ederek "68 Olayları"nı başlattı.

2001- Sabiha Gökçen 88 yaşında Ankara'da öldü.

2007- İş insanı Kadir Has, İstanbul'da öldü.

2013- Başbakanlık, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Mavi Marmara baskını sebebiyle Türk halkından özür dilediğini, tazminat ödemeyi ve Gazze dahil Filistin topraklarına sivil halkın kullanacağı malların girişine ilişkin kısıtlamaları kaldırmayı kabul ettiğini bildirdi.

2015- Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, BM Güvenlik Konseyi'ne, Ensarullah Hareketi (Husilerin) saldırıları karşısında "acil yardım" çağrısında bulundu.

2017- Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'i ilk sorgulayan eski CIA Ajanı John Nixon, iki aydan fazla süren sorgulamalardan sonra bu ülkede kimyasal silah olmadığı sonucuna vardıklarını söyledi.

2019- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Golan Tepeleri işgaline karşı çıkan ve İsrail'e, BM Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararı başta olmak üzere tüm BM kararlarına uyma çağrısında bulunan karar tasarısını kabul etti.