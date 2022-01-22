Tarihte bugün (22 Ocak): Birinci Rus Devrimi başladı

1517- Osmanlı ordusu, Ridaniye Savaşı'nda Memluk ordularını yendi. Bu savaşın ardından halifelik Osmanlılara geçti.

1561- İngiliz devlet adamı, filozof Francis Bacon dünyaya geldi.

1842- Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi) açıldı.

1901- Britanya Kraliçesi Victoria, 82 yaşında öldü.

1905- Birinci Rus Devrimi başladı. Çar birliklerinin Kışlık Saray'a dilekçe vermek için yürüyüşe geçen işçilere ateş açmalarıyla "Kanlı Pazar" diye anılan günde, 500 işçinin öldürülmesi üzerine ayaklanmalar baş gösterdi.

1949- Çin'de Mao Zedung, Kızıl Ordu ile Pekin'e girdi.

1972- Brüksel Antlaşması imzalandı. Antlaşma İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç'in, 1 Ocak 1973'ten itibaren Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) üye olmalarını öngörüyordu.

1987- Yüksek Sağlık Şurası, tüp bebek uygulamasının Türkiye'de de başlatılmasını kararlaştırdı.

1989- Sovyetler Birliği'nde ilk kez "Uluslararası Güzellik Yarışması" düzenlendi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Meltem Hakarar birinci seçildi.

1996- Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kuruldu.

2000- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu'nun ölümüyle ilgili davada, MHP Milletvekili Cahit Tekelioğlu'nu 2 yıl 9 ay 10 gün ağır hapse mahkum etti. MHP Milletvekili Mehmet Kundakçı beraat etti.

2006- Eski SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında vefat etti.

2008- "Ergenekon" soruşturması kapsamında emekli Tuğgeneral Veli Küçük, avukat Kemal Kerinçsiz, gazeteci Güler Kömürcü, Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol ve Susurluk davası hükümlüsü Sami Hoştan'ın da aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

2013- Galatasaray Üniversitesinin Ortaköy'deki 142 yıllık binasında çıkan yangın, itfaiyenin 4,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Binanın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında çok sayıda tarihi öneme sahip eser ve kitap kül oldu.

2014- Suriye'deki iç savaşa çözüm bulmayı amaçlayan Cenevre-2 Konferansı, İsviçre'nin Montrö kentinde başladı.

2014- Dünya Ekonomik Forumu'nun 44. Davos yıllık toplantısı başladı. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e barışa, ekonomiye, teknolojiye yaptığı katkılardan dolayı "Davos'un Ruhu" ödülü verildi.

2015- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarında bulunan ve Türk heyetinin kaldığı Atfeya Oteli'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

2015- TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes oldu.

2016- Bir süre pankreas kanseri tedavisi gören eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 76 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

2016- Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 16 Ekim'de gönderilen Türksat 4B uydusu Türksat AŞ'ye yörüngede teslim edildi.

2017- Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

2018- Eski Devlet Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat etti.

2018- NATO, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

2018- Yönetmen Tolga Karaçelik'in yazıp yönettiği "Kelebekler", dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde uzun metraj drama kategorisinde "Dünya Sineması Büyük Jüri Ödülü"ne layık görüldü.

2021 - Birleşmiş Milletler, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.