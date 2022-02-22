Tarihte bugün (22 Şubat): Faizler yüzde 5 bin 200'leri gördü

1848- Paris'te işçiler ayaklandı.

1962- Ankara'da Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları, hükümet darbesi yapmak istedi ancak kalkışma bastırıldı, katılan subaylar emekliye sevk edildi. Bazı üst rütbeli subayların görev yerleri değiştirildi. Hükümet, verdiği söz doğrultusunda darbecileri 30 Nisan'da affetti.

1972- Uçakla gelen yolcuların gümrüksüz alışveriş yapabilecekleri ilk "free shop" İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıldı.

1991- Irak kuvvetleri, Kuveyt'teki petrol bölgelerini ateşe verdi.

2001- Merkez Bankası, dalgalı kura geçişin ilk gününde doların fiyatını 689 bin liradan 964 bin liraya çıkardı. Faizler yüzde 5 bin 200'leri gördü.

2012- Türk sinemasında önemli filmlere imza atan ve pek çok ödül kazanan yönetmen ve senarist Yusuf Kurçenli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

2013- İsveç'te belediye meclisi, tarihi karara imza atarak, ülkede ilk kez minareden ezan okunmasına onay verdi.

2013- İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İhlas Haber Ajansı ve TGRT televizyonunun kurucusu Enver Ören, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti.

2015- Türkiye, Şah Fırat Operasyonu ile Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nu Süleyman Şah'ın kabriyle, Suriye'de sınıra mücavir Suriye Eşmesi köyünün kuzeyinde ve aynı büyüklükteki araziye geçici olarak taşıdı.

2017- Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubayların başörtüsü takabilmesinin önü açıldı.

2018- Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan FETÖ'nün sivil imamı Harun Biniş'in de aralarında olduğu 24 sanığa 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

2020- Milli çekiççi Eşref Apak, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda 77,56 metrelik dereceyle barajı geçerek Türk atletizm tarihinde kariyerinde beşinci kez olimpiyata gitme hakkı elde eden ilk isim oldu.

2021- Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in, Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayan yasayı onayladı.