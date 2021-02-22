Tarihte bugün (22 Şubat): Irak, Kuveyt'teki petrol bölgelerini ateşe verdi

1848- Paris'te işçiler ayaklandı.
1942- Halide Edip Adıvar, ''Sinekli Bakkal'' adlı romanıyla ''CHP Sanat Mükafatı''nı kazandı.
1972- Uçakla gelen yolcuların gümrüksüz alışveriş yapabilecekleri ilk "free shop" İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıldı.
1991- Irak kuvvetleri, Kuveyt'teki petrol bölgelerini ateşe verdi.
1994- Somali'deki görevini başarıyla tamamlayan Türk birliği yurda döndü.
2001- Merkez Bankası, dalgalı kura geçişin ilk gününde doların fiyatını 689 bin liradan 964 bin liraya çıkardı. Faizler yüzde 5 bin 200'leri gördü.
2012- Türk sinemasında önemli filmlere imza atan ve pek çok ödül kazanan yönetmen ve senarist Yusuf Kurçenli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında öldü.
2013- İsveç'te belediye meclisi, tarihi karara imza atarak, ülkede ilk kez minareden ezan okunmasına onay verdi.
2013- İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İhlas Haber Ajansı ve TGRT televizyonunun kurucusu Enver Ören, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti.
2015- Türkiye, Şah Fırat Operasyonu ile Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nu Süleyman Şah'ın kabriyle, Suriye'de sınıra mücavir Suriye Eşmesi köyünün kuzeyinde ve aynı büyüklükteki araziye geçici olarak taşıdı.
2016- 21 Ocak'ta vefat eden Mustafa Koç'un yerine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Koç, Başkan Vekilliğine ise Ali Koç getirildi.Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 10:16