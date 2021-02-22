Tarihte bugün (22 Şubat): Irak, Kuveyt'teki petrol bölgelerini ateşe verdi

1848- Paris'te işçiler ayaklandı.

1942- Halide Edip Adıvar, ''Sinekli Bakkal'' adlı romanıyla ''CHP Sanat Mükafatı''nı kazandı.

1972- Uçakla gelen yolcuların gümrüksüz alışveriş yapabilecekleri ilk "free shop" İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıldı.

1991- Irak kuvvetleri, Kuveyt'teki petrol bölgelerini ateşe verdi.

1994- Somali'deki görevini başarıyla tamamlayan Türk birliği yurda döndü.

2001- Merkez Bankası, dalgalı kura geçişin ilk gününde doların fiyatını 689 bin liradan 964 bin liraya çıkardı. Faizler yüzde 5 bin 200'leri gördü.

2012- Türk sinemasında önemli filmlere imza atan ve pek çok ödül kazanan yönetmen ve senarist Yusuf Kurçenli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında öldü.

2013- İsveç'te belediye meclisi, tarihi karara imza atarak, ülkede ilk kez minareden ezan okunmasına onay verdi.

2013- İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İhlas Haber Ajansı ve TGRT televizyonunun kurucusu Enver Ören, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti.

2015- Türkiye, Şah Fırat Operasyonu ile Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nu Süleyman Şah'ın kabriyle, Suriye'de sınıra mücavir Suriye Eşmesi köyünün kuzeyinde ve aynı büyüklükteki araziye geçici olarak taşıdı.

2016- 21 Ocak'ta vefat eden Mustafa Koç'un yerine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Koç, Başkan Vekilliğine ise Ali Koç getirildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 10:16