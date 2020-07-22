Tarihte Bugün (22 Temmuz): Kıbrıs'ta ateşkes sağlandı

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Kıbrıs’ta Ateşkes Sağlandı (1974)

Kıbrıs’ta gerçekleştirilen darbeyi kabul etmeyen Türkiye bu konuda ki diplomatik girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine 20 Temmuz 1974 tarihinde garantörlük hakkına dayanarak Kıbrıs Barış Harekatını başlattı. Türkiye’nin amacı Kıbrıs’ta anayasa düzenini tekrar kurarak barış ortamını tesis etmekti. Aynı gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Taraflara ateşkes çağrısında bulunuldu. Yunanistan’ın koşulsuz olarak ateşkesi kabul etmesi üzerine 22 Temmuz 1974 tarihinde ateşkes sağlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kurum Han Bizans Ordusunu İmparatoru İle İmha Etti (811)

Bulgar Türkleri bugün ki Bulgaristan’ı Bizanslıların elinden alarak yerleştiler. Bizans İmparatoru I.Nikeforos Bulgarları ani bir baskın ile yok etmek istedi. Ancak 22 Temmuz 811 tarihinde Bulgar hükümdarı Kurum Han’a yenildi ve ordusu ile birlikte kendi hayatını da kaybetti. Tuna Bulgarları adını verilen Bugün ki Bulgaristan Bulgarları bir süre sonra Hıristiyanlığı kabul ederek Slavlaşıp milli kimliklerini de kaybettiler.

İvaz Mehmet Paşa Avusturya Ordusunu Perişan Etti (1738)

Osmanlı Devleti 1736-1739 savaşında hem Rusya hem de Avusturya ile başarı ile mücadele etti. Sadrazam İvaz Mehmet Paşa 22 Temmuz 1738 tarihinde üzerine gelen Mareşel Von Wallis komutasında ki 100 bin kişiden oluşan Avusturya ordusunu Belgrat yakınlarında Hisarcık’ta perişan etti. Avusturyalılar ağır kayıp vererek çekilmek zorunda kaldılar.

Fransızlar Kuzey Afrika Genel Valiliğini Kurdular (1834)

Fransızlar 1830 yılında Cezayir’i işgal etmişlerdi. Cezayir’e yerleşmek isteyen Fransa 22 Temmuz 1834 tarihinde Fransız Kuzey Afrika Valiliğini kurdular. Cezayirlilerin direnişini kırmak ve bağımsızlık isteklerini bastırmak için askeri, siyasi, dini, kültürel ve ekonomik her türlü baskı yöntemini en acımasız şekilde uyguladılar.

Damat Ferit Paşa Sevr Antlaşmasının Kabul Edilmesi Kararını Kabul Ettirdi (1920)

İtalya’nın Saint Remo kentinde İtilaf Devletleri tarafından tek taraflı olarak hazırlanan Sevr Antlaşmasının şartları Osmanlı Devletine kabul etmesi için sunulmuştu. Saltanat şurası adı verilen bir kurulda görüşülen maddelerin Damat Ferit Paşa’nın çabaları ile 22 Temmuz 1920 tarihinde kabul edilmesine karar verildi. Sevr Antlaşmasının imzası için Paris’e heyet gönderilmesine karar verildi.

Disk Başkanı Kemal Türkler Öldürüldü (1980)

DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler 22 Temmuz 1980 tarihinde İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu evinin önünde öldürüldü.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1456 Belgrad kuşatması büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Padişah II. Mehmed yaralandı.

1711 Osmanlı ile Rusya arasında Prut Antlaşması imzalandı.

1913- Sırbistan, II. Balkan Savaşı’ndan topraklarını genişleterek çıktı. Bükreş Anlaşması ile Osmanlı, I. Balkan Savaşı’nda yitirdiği Edirne ve Kırklareli’yi geri aldı.

1917- Rus Çarı’nın tahttan indirilmesiyle kurulan geçici hükümette, Alexander Kerenski başbakan oldu.

1919 Erzurum Kongresi toplandı.

1922- İttihat ve Terakki liderlerinden Cemal Paşa, Gürcistan’da uğradığı suikastta öldü.

1924- Paris Olimpiyatları başladı.

1933 Wiley Post, dünya etrafında uçakla tek başına dolaşan ilk insan oldu. Yolculuk yaklaşık 8 gün sürdü.

1948 16 yaşından küçük çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaklandı.

1949- İstanbul Topkapı’da Türkiye’nin ilk ampul fabrikası açıldı.

1961 Barzani aşiretlerinin baskılarına dayanamayan 800 Türk, Irak sınırını aşarak Türkiye'ye iltica etti.

1964 Türkiye, İran, Pakistan arasında Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Örgütü (RCD) kuruldu.

1965- TBMM, Milli İstihbarat Teşkilatı Kuruluş Kanunu’nu kabul etti.

1967- Adapazarı ve çevresinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 89 kişi öldü, 400’den fazla kişi yaralandı.

1980 Gazeteci Örsan Öymen, öldü.

1980 Eski Vali ve Belediye Başkanı F.Kerim Gökay, öldü.

1980 DİSK'in kurucusu Kemal Türkler, öldürüldü.

1981- Mehmet Ali Ağca, Roma’da ömür boyu hapse mahkum edildi.

1987- İstanbul’un eski valilerinden Fahrettin Kerim Gökay öldü.

1987- Gazeteci Örsan Öymen 49 yaşında öldü.

1992- Operet, tiyatro ve sinema sanatçısı Toto Karaca, 80 yaşında öldü.

1996- Yazar Adalet Ağaoğlu, kaldırıma çıkan bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

2002- DSP’den istifa edenler, Yeni Türkiye Partisi’ni (YTP) kurdular. İsmail Cem’in genel başkanlığındaki YTP, 63 milletvekiliyle TBMM’de temsil edilmeye başlandı.

2003- Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in oğulları Uday ve Kusay, Musul’daki çatışmada ölü ele geçirildi.

2007 Genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi, 46,66 oy oranı ile 341 milletvekili çıkardı ve tekrar tek başına iktidar oldu.

2008 Bosna Savaş Suçlusu R.Karadzic Sırbistan'da yakalandı.

2008 Sinema, tiyatro ve tv oyuncusu Suna Pekuysal, öldü.

2009 Yüzyılın en uzun güneş tutulması yaşandı.