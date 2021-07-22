Tarihte bugün (22 Temmuz): Türkiye'nin ilk ampul fabrikası açıldı

1913- Sırbistan II. Balkan Savaşı'ndan topraklarını genişleterek çıktı. Bükreş Anlaşması ile Osmanlı, I. Balkan Savaşı'nda yitirdiği Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı.

1917 - Rus Çarı'nın tahttan indirilmesiyle kurulan geçici hükümette Alexander Kerenski başbakan oldu.

1922 - İttihat ve Terakki liderlerinden Cemal Paşa, Gürcistan'da uğradığı suikastta öldü.

1924 - Paris Olimpiyatları başladı.

1949 - İstanbul'da, Türkiye'nin ilk ampul fabrikası açıldı.

1965 - TBMM, Milli İstihbarat Teşkilatı Kuruluş Kanunu'nu kabul etti.

1967 - Adapazarı ve çevresinde, 7.2 büyüklüğündeki depremde 89 kişi öldü, 400'den fazla kişi yaralandı.

1974 - ABD ve İngiltere dışişleri bakanlıkları yetkilileri aracılığıyla Türkiye ile Yunanistan arasında ateşkes anlaşmasına varıldı. Yunan cuntasının Kıbrıs'ta iş başına getirdiği Nikos Sampson, cumhurbaşkanlığından istifa etti.

1980 - DİSK Genel Başkanı ve Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler, 60 yaşında İstanbul'da öldürüldü.

1981 - Terörist Mehmet Ali Ağca, Roma'da ömür boyu hapse mahkum edildi.

1987 - İstanbul'un eski valilerinden Fahrettin Kerim Gökay öldü.

1987 - Gazeteci Örsan Öymen, 49 yaşında yaşama veda etti.

1992 - Operet, tiyatro ve sinema sanatçısı Toto Karaca, 80 yaşında vefat etti.

2002 - DSP'den istifa edenler, Yeni Türkiye Partisini (YTP) kurdu. İsmail Cem'in genel başkanlığındaki YTP, 63 milletvekiliyle TBMM'de temsil edilmeye başlandı.

2003 - Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in oğulları Uday ve Kusay, Musul'daki çatışmada ölü ele geçirildi.

2004 - İstanbul'dan Ankara'ya giden hızlandırılmış trenin 4 vagonu Sakarya'nın Pamukova ilçesi yakınlarında raydan çıktı. Kazada 37 kişi öldü.

2007 - 23. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapıldı. AK Parti 341, CHP 112, MHP 71 ve bağımsızlar 26 milletvekilliği kazandı. Geçerli oyların yüzde 46,58'ini alan AK Parti yeniden tek başına iktidar olma imkanını elde etti. Bağımsız adaylarla seçime giden DTP grup kurdu. Bağımsız adaylardan Mesut Yılmaz, Muhsin Yazıcıoğlu, Ufuk Uras ve Kamer Genç de TBMM'ye girdi.

2008 - Tiyatro sanatçısı Suna Pekuysal, 75 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2011 - Norveç'in başkenti Oslo'da hükümet binalarının bulunduğu bölgeye yapılan bombalı saldırı ile birkaç saat sonra iktidardaki İşçi Partisi'nin gençlik kampına Anders Behring Breivik isimli kişi tarafından düzenlenen iki saldırıda 77 kişi öldü. Saldırıda, Türk vatandaşı Gizem Doğan da hayatını kaybetti.

2015 - Apple, 2015 mali yılının üçüncü çeyreğinde 49,6 milyar dolar gelir ve 10,7 milyar dolar net kar elde ederek, yeni bir rekora imza attı.

2016 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda 283 asker gözaltına alındı. Ayrıca Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım, Ergenekon Davası'nın eski Savcısı Yargıtay üyesi Murat Yönder ile bazı Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de bulunduğu 132 hakim ve savcı tutuklandı.

2017 - Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de son 8 ayda terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka iline düzenlenen saldırılarda 308'i çocuk, 203'ü kadın en az bin 400 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

2018 - Afganistan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Patlamada 14 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

2018 - Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yayda altın madalya kazandı.

2020 - UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon avro para cezası verildiğini açıkladı.