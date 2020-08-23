Tarihte bugün (23 Ağustos): TBMM Lozan Antlaşmasını onayladı

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Lozan Antlaşmasını TBMM Onayladı (1923)

İsviçre’nin Lozan kentinde 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması 23 Ağustos 1923’te II.TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

GÜNÜN KİŞİSİ

Son Halife Abdülmecit (1868-1944)

Sultan Vahdettin’in ülkeyi terk etmesi üzerine Sultan Abdülaziz’in oğlu Abdülmecit Efendi halife seçilmişti. Altı yabancı dil bilen ve sanatçı kişiliği ile tanınan (daha çok resim) son halife Abdülmecit, 3 Mart 1924’te Halifeliğin kaldırılması ile sürgün edildi. 23 Ağustos 1944’de Paris’te kalp krizinden öldü. Kızı Dürrişehvar Sultan'ın Berar Prensesi sıfatıyla Cumhurbaşkanı İsmet İnönü nezdindeki tüm girişimleri sonuçsuz kaldı ve cenazesi Türkiye'ye kabul edilmedi. Paris Cami’inde 10 yıl bekletilen cenaze Medine’ye nakledilerek Cennet’ül Bakî Mezarlığı'na defnedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Hz. Ebubekir’in Vefatı (634)

İlk Müslümanlardan olan ve ilk İslam halifesi Hz. Ebubekir yakalandığı hastalık neticesinde hicretin 13.senesinde vefat etti.(23 Ağustos 634)Vasiyeti üzerine Hz. Muhammed (SAV)’in yanına omuz hizasına gelecek şekilde defnedildi.

İskoçyalı Halk Kahramanı William Wallace'ın İdamı (1305)

İskoçyalı halk kahramanı William Wallace'ın 23 Ağustos 1305 günü vatan hainliğinden suçlu bulunarak duruşmadan sonra feci şekilde idam edildi. Öldürülmesinde inanılmaz bir vahşet uygulandı. Çeşitli işkencelerle parçalandı kraldan af dilemesi istendi. Son sözü ‘’özgür İskoçya’’ oldu.

Çaldıran Muharebesi Yapıldı (1514)

Zamanın iki büyük Türk hükümdarı 23 Ağustos 1514 tarihinde Çaldıran ovasında karşılaştılar.Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim, İran Safevi hükümdarı Şah İsmail’in Anadolu’da ki bölücü faaliyetlerine son vermek ve doğu sınırlarının güvenliğini sağlamak için İran seferine çıktı. Çaldıran’da yapılan savaş sonunda Safevi hükümdarı Şah İsmail yenilerek tacını tahtını savaş alanında bırakarak kaçmak zorunda kaldı. Böylece Anadolu’da güvenlik ve huzur tesis edilmiş oldu.

Yemen’in Fethi (1547)

Özdemir Paşa 23 Ağustos 1547’de Özdemir Paşa Yemen’in merkezi San’a kalesini aldı. Ancak bu hakimiyet uzun sürmedi Yemen’in kesin fethi Sokullu Mehmet Paşa döneminde olacaktır.

Sakarya Meydan Muharebesi Başladı (1922)

Eskişehir-Kütahya Muharebeleri sonrası Türk ordusu Mustafa Kemal’in emri ile Sakarya nehrinin doğusuna çekilmişti. Yunanlılar 14 ağustos 1922’de ileri harekata başladılar. Başkomutan Mustafa Kemal emrindeki Türk ordusu ile Yunan ordusu 23 Ağustos da karşılaştılar. Böylece 22 gün 22 gece sürecek olan Kurtuluş savaşının en kritik mücadelesi olan Sakarya Meydan Muharebesi başladı.

Stalingrad Kuşatması (1942)

II.Dünya savaşında 23 Ağustos 1942 günü Stalingrad’a yönelik Alman taarruzunun başladığı gündür.II.Dünya savaşının dönüm noktalarından biridir.Hem Almanya hem de SSCB tüm gücünü ortaya koydu.Almanlar bu cepheye gönderdikleri tüm ordularını kaybettiler (Yaklaşık 235 bin kişi ).Rusların kaybı ise milyonları bulmuştur.

Yönetmen Yücel Çakmaklı’nın Ölümü (2009)

Mili sinema akımının öncülerinden ünlü yönetmen Yücel Çakmaklı, geçirdiği by-pass ve kalp kapakçığı ameliyatı sonrası yoğun bakımdan çıkamayarak 23 Ağustos 2009 tarihinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde vefat etti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

634 İlk halife Ebu Bekir, öldü.

1514 Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Muharebesini kazandı.

1634-Abaza Mehmet Paşa idam edildi.

1867-ABD’ye atanan ilk Osmanlı elçisi görevine başladı.

1921 Sakarya Meydan Muharebesi başladı.

1923 Lozan Antlaşması, Büyük Millet Meclisi'nce onaylandı.

1925 Atatürk'ün ilk heykeli, İstanbul Sarayburnu'na dikildi.

1925 Atatürk Kastamonu'da şapka ve kıyafet değişimini başlattı ve bu konuda halka bilgi verdi.

1929 Araplar, İngiliz yönetimindeki Filistin'de bir Yahudi yerleşimine saldırdı; 133 Yahudi öldürüldü.

1933- Açlık grevi yapan Mahatma Gandhi 40 kiloya düştü.

1940 Almanlar Londra'yı bombalamaya başladı.

1944 Son Osmanlı halifesi Abdülmecit Efendi, öldü.

1955- İngiltere’ye Kıbrıs için ilk nota verildi.

1962 Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya gitmek için 78.000’inci kişi başvurdu.

1971 Türkiye'den Avrupa ülkeleri ve Avustralya'dan sonra Amerika'ya da işçi gönderilmesine başlandı.

1974-SSCB Kıbrıs konusunda ki düşüncelerini içeren bir deklarasyon yayınladı.

1975 15. Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler, öldü.

1988- Şanlıurfa Havaalanı hizmete açıldı.

1991 Ermenistan, SSCB'den bağımsızlığını ilan etti.

1994 Üsküp’te yakalanan milli futbolcu Tanju Çolak, Türkiye’ye getirildi ve Bayrampaşa Cezaevi’ne konuldu.

2002 Ermeni asıllı Yeşilçam emekçisi Sami Hazinses, öldü.

2002 Kemal Derviş, CHP’ye resmen üye oldu.

2005 - Pucallpa-Peru'da bir yolcu uçağı düştü, 41 kişi hayatını kaybetti.

2009 Yönetmen Yücel Çakmaklı, öldü.

2011 Libya’da Kaddafi rejimi sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2020, 09:45