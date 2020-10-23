Tarihte bugün (23 Ekim): Macarlar Komünizme karşı ayaklandı

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Macarların Haykırışı ‘’Biz Yoldaş Değiliz’’(1956)

Polonya ayaklanmasından cesaret alan Macarlar 23 Ekim 1956’da harekete geçtiler. Aynı gün Budapeşte’de 200 bin kişilik bir gösteri başladı. Göstericiler SSCB baskısı ile görevden alınan eski başbakan İmre Nagy’nin evinin önüne geldiler. Kendilerine ‘’yoldaşlar’’ diye hitap eden Nagy’ye ‘’Biz yoldaş değiliz’’diye haykırdılar. Hatta halk ellerindeki bayraklardaki orak çekiç sembollerini bile keserek çıkarmışlardı.

Gece radyo binasına ilerleyen göstericilerin üzerine ateş açıldı. Buna rağmen vazgeçmeyen halk Stalin'in dev heykelini yıkıp parçaladı. Ayaklanmalar Macaristan'ın diğer bölgelerine de sıçradı. Tekrar başbakanlığa getirilen Nagy halkı yatıştırmaya çalışırken 24 Ekimde SSCB tankları Budapeşte'ye girdi. https://www.dunyabulteni.net/olaylar/macarlar-in-haykirisi-biz-yoldas-degiliz-h133546.html

Celali Eşkiyalarının Korkulu Rüyası Kuyucu Murat Paşa (1535?-1611)

Anadolu’da çıkan Celali Ayaklanmalarının bastırılmasında ki başarıları ile tanınmış devşirme kökenli bir Osmanlı sadrazamıdır. Kimilerine göre Kuyucu lakabını yok ettiği Celalileri kuyulara attırmasından, kimilerine göre ise İran savaşları sırasında bir Kuyuya düşmesinden dolayı bu lakabı almıştır. Ancak asıl olan şudur o kesinlikle Celalilere taviz vermemiş ve devlet düzenini sağlamak için sert bir şekilde gerekeni yapmıştır. Celali isyanları ile uğraştığında 70 yaşının üzerinde idi.Celali isyanlarını bastırmakla görevlendirilmiş olan Kuyucu Murat Paşa en önemli Celali elebaşılarından Canbulatoğlu Ali komutasındaki 40 bin kişilik celali isyancısını Belen geçidi yakınlarındaki Oruç ovasında 23 Ekim 1607’de bozguna uğrattı. Adamlarının büyük bir kısmını kaybeden Canbulatoğlu Ali kaçtı ise de Kuyucu Murat Paşa’nın takibinden kurtulamadı. Teslim alınınca affedilip Temeşvar valisi yapıldıysa da bir süre sonra idam edildi. Osmanlı-İran savaşlarında da önemli hizmetlerde bulunmuştur.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Batı Türkistan Türk Hakimiyetine Girdi (999)

Karahanlı Hükümdarı Nasır Arslan İlig Han 23 Ekim 999’da Samanoğulları Devletine Son verdi. Bu olayın bir çok sonucu vardır. Birincisi başta Buhara ve Semerkand olmak üzere Maveraünnehir bölgesi Türk hakimiyetine girdi. İkincisi Samanoğullarına tabi olan Gazneli Devleti kesin olarak bağımsızlığını kazandı.

Girit Asileri İle Sözleşme İmzalandı (1878)

Girit’teki durumu çözmek için bölgeye gönderilen olağanüstü komiser Ahmet Muhtar Paşa Halepa’da İngiliz konsolosunun da katılımı ile asilerle görüştü. Görüşme sonunda büyük devletlerin konsoloslarının gözetiminde asiler ile 23 Ekim 1878’de Halepa sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme ile 93 harbinden yeni çıkmış olan Osmanlı Devleti asilerin isteklerinin büyük bir bölümünü kabul etmek zorunda kaldı.

Tarihte İlk Hava Keşfi Yapıldı (1911)

İtalyan Yzb. Carlo Piazza, Bleriot uçağ ile Trablusgarb Savaşı sırasında tarihte ilk kez Aziziye üzerinde 23 Ekim 1911 hava keşfi yaptı. Böylece Trablusgarb savaşıda tarihte ilk kez uçak kullanılan savaş olarak tarihe geçti.

Kuzey Afrika’da İngilizler Karşı Saldırıya Geçti (1942)

Alman General Mareşal Rommel komutasındaki Mihver devletler ordusu El Alemein’de İngilizler tarafından durduruldu. İngiliz kuvvetleri General Montgomery komutasında 23 Ekim 1942’de karşı saldırıya geçti. Mihver devletler kuvvetleri geri çekilmeye başladılar.

Vietnam’da Yönetim Değişikliği Oldu (1955)

Güney Vietnam’da 23 Ekim 1955’te yapılan referandum sonrası İmparator Bao Dai görevinden ayrılmak zorunda kaldı.Vietnam’ın başına Amerikan yanlısı ve komünist düşmanı Ngo Dinh Diem getirildi. ABD hemen bu değişikliği kabul etti.

Beyrut’ta İntihar Saldırısı Yapıldı (1983)

Amerikan ve Fransız barış gücü karargahlarına patlayıcı yüklü kamyonlarla Beyrut'ta 23 Ekim 1983’te intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonunda 241 Amerikan deniz piyadesi ve 58 Fransız paraşütçü öldü.

Van’da Şiddetli Deprem (2011)

Van ilinde merkez üssü Tabanlı köyü olan 23 Ekim 2011 tarihinde öğle saatlerinde 7.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremde 604 kişi hayatını kaybederken, dörtbinden fazla kişi yaralandı. Sarsıntılar günlerce devam etti. Bütün ülke çapında Van’a yardım kampanyaları düzenlendi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1840- Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) kuruldu.

1853- Kırım Savaşı başladı.

1926- Sovyetler Birliği’nde Leon Troçki ve Grigoriy Zinoviyev, Komünist Partisi Merkez Komitesi üyeliğinden çıkarıldı.

1946- Birleşmiş Milletler, ilk genel toplantısını New York’ta yaptı.

1954- Almanya’nın NATO’ya girişiyle ilgili Paris Antlaşması imzalandı.

1956- Macaristan'da Sovyet egemenliğine karşı ayaklanma başladı. Bütün ülkeye yayılan gösterilerde isyancılar Sovyet birliklerinin çekilmesini istedi.

1972- Zonguldak’ta iki ayrı kömür ocağında grizu patlamasında 20 işçi öldü, 76 işçi yaralandı.

1981- Danışma Meclisi ilk toplantısını yaptı.

1993- Karun Hazinesi, 28 yıl sonra Türkiye’ye getirildi.

1999- Sinema sanatçısı Neriman Köksal hayatını kaybetti.

2004- Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Haluk Kırcı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yakalandı.

2005 - Nermin Erbakan, Necmettin Erbakan'ın eşi, vefat etti.

2007- 1973'te CHP'li Nermin Neftçi ve CHP İzmir Milletvekili Güldal Mumcu'nun ardından MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener de üçüncü kadın, TBMM Başkanvekili olarak kürsüye çıkıp Genel Kurulu yönetti.

2011- Van'da, merkez üssü merkez ilçeye bağlı Tabanla köyü olan 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem, Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti. AFAD, depremde 75’i öğretmen, 5’i polis olmak üzere 604 kişinin yaşamını yitirdiğini, 222 vatandaşın enkazdan sağ kurtarıldığını bildirdi.

2013- Hrant Dink cinayeti davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan sanıklardan Erhan Tuncel, İstanbul'da yakalandı.

2015- Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux şehri yakınlarında bulunan Libourne kasabasında, otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 43 kişi hayatını kaybetti. Bu olay, ülkede son 33 yılda yaşanan en büyük kaza olarak kayıtlara geçti.

2015- Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde, AA'ya ve bazı basın kuruluşlarına fotoğraf ve görüntü hizmeti veren 28 yaşındaki serbest gazeteci Vesim el Adil, Rus bombardımanında yaşamını yitirdi. Bombardımanı görüntülemek için bölgeye ulaşmaya çalışan Adil, hava saldırısı sırasında şarapnel parçalarının vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

2016- Taksim'deki Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 7'si yabancı uyruklu 255 sanığın yargılandığı davada 244 kişi, 2,5 ay ile 1 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çaptırıldı.

2017- BM, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 603 bine ulaştığını bildirdi.

2017- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada, firari sanıkların dosyası ayrılırken, diğer sanıklara, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

2018- Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait çok sayıda eserin bulunduğu Sivas'taki tarihi meydanda Çifte Minareli Medrese'nin eyvan kısmında restorasyon çalışmaları sırasında bulunan tünelin tamamının ortaya çıkartılması için çalışma başlatıldı.