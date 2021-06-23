Tarihte bugün (23 Haziran): II. Sultan Süleyman öldü

1691 - II. Sultan Süleyman öldü, yerine II. Ahmet padişah oldu.

1868 - ABD'li mucit Latham C. Sholes, daktilonun patentini aldı.

1939 - Hatay Meclisi, 1939'da yaptığı son toplantıda oy birliğiyle ana vatana katılma kararı aldı.

1941 - İngiltere'ye sipariş edilen denizaltı ve uçak filosunu teslim alacak personeli taşıyan Refah şilebi, Mersin'den İskenderiye'ye giderken bir denizaltı tarafından Mersin açıklarında batırıldı. 168 kişinin öldüğü, 32 kişinin kurtulabildiği olayın ardından TBMM'de soruşturma başlatıldı.

1954 - Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski Genelkurmay başkanlarından Orgeneral Salih Omurtak vefat etti.

1954 - Türkiye ilk kez katıldığı Dünya Futbol Kupası finallerinde Federal Almanya'ya yenilerek elendi.

1954 - İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına seçilen Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan ilk kadın dekan oldu.

1960 - Köy Enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç, 63 yaşında öldü.

1983 - Doğru Yol Partisi (DYP) kuruldu.

1996 - Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu öldü.

1996 - HADEP Kongresi'nde Türk bayrağının indirilerek yerine terör örgütü PKK'yı temsil eden bezin asılması, büyük tepkiyle karşılandı. 25 Haziran'da tüm yurtta "bayrak asma kampanyası" başlatıldı.

1999 - Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yargılanmasına 15 gün aradan sonra yeniden başlandı. Öcalan, savunmasında "Bugüne kadar yapılanların sorumluluğunu taşıyorum." dedi.

2005 - Meksika'da Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu (EZLN) silahlı mücadeleye son verdi.

2015 - Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek, 87 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2016 - Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde hortum ve fırtına nedeniyle 98 kişi öldü, 200'ü ağır olmak üzere toplam yaralı sayısının 800'e ulaştığı açıklandı.

2019- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, oyların yüzde 54,21'ini alan CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı.

2020- İstinaf, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.