TARİHTE BUGÜN (23 Kasım): Gürcistan'da 'Gül Devrimi'

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Gürcistan’da ‘’Gül Devrimi’’Gerçekleşti (2003)

Gürcistan’da parlamento seçimlerine hile karıştırıldığını iddia eden muhalefet ülke genelinde eylem başlattı. Devlet başkanı Eduard Shevardnadze’nin konuşma yaptığı sırada göstericiler ellerinde güllerle parlamento binasına yürüdüler. Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmeyi reddetmesi üzerine muhalefet liderleri ile görüşen Shevardnadze 23 Kasım 2003 tarihinde istifa ederek görevinden ayrıldı. Bu olay ‘’Gül Devrimi’’ olarak adlandırılmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Midilli Adası Venediklilerden Alındı (1462)

Ege Denizini hakimiyet altına almak isteyen Fatih Sultan Mehmet adaların fethini başlattı. Ege adalarının büyük çoğunluğu İtalyan şehir devletleri Cenevizliler ve Venediklilerin elinde bulunuyordu. Bu adaların bir çoğu Türk hakimiyetini kendileri istiyorlardı. Venediklilerin elinde bulunan Midilli halkı Osmanlılara bağlanmak istedi. Midilli adası 23 Kasım 1462’de Venediklilerin elinden alındı.

III. Ahmet Kütüphanesi Yapıldı (1719)

Sultan III.Ahmet tarafından Topkapı Sarayı içerisinde arz odasının arkasına yaptırılan kütüphane 23 Kasım 1719’da hizmete girdi. III. Ahmet sarayda dağınık şekilde bulunan kitapları toplamayı ve düzenli şekilde korunarak yararlanılmasını amaçlamıştır. Kütüphane halka açık olmayıp saray ahalisine hizmet etmesi için yaptırılmıştır. Kütüphanede bulunan eserler için mükemmel bir katalog hazırlanmıştır.

Danıştay’ın Kuruluş Kanunu Kabul Edildi (1925)

Osmanlı Devleti zamanında ‘’Şura-i Devlet’’ adıyla faaliyet gösteren Danıştay cumhuriyet döneminde yeniden düzenlendi. 23 Kasım 1925 Tarihinde TBMM’de kabul edilen 669 sayılı kanun ile Danıştay yeniden kuruldu. 669 Sayılı Kanuna göre dört daire olarak kurulan Danıştay 1927 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

Kaçırılan Uçak Okyanusa Düştü (1996)

23 Kasım 1996’da Etiyopya Havayollarına ait uçak kaçırıldı. Uçağın Hint Okyanusu üzerinde yakıtı bitmesi üzerine uçak Hint okyanusuna düştü. Bu kazada uçak yolcularından ve personelinden yüz yirmi üç kişi yaşamını yitirdi.

Trabzon Lisesi Dünya Şampiyonu Oldu (2003)

Çin'de düzenlenen Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda ev sahibi Çin'i finalde 1-0 mağlup eden Trabzon Lisesi, 23 Kasım 2003’te dünya şampiyonu oldu. Oyuncuların büyük çoğunluğu Trabzonspor alt yapısında forma giyen gençlerden oluşuyordu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1967- ABD Başkanı Johnson’un Kıbrıs özel temsilcisi Cyrus Vance, Kıbrıs krizini görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Daha sonra Türkiye’ye gelen BM Genel Sekreteri U. Thant’ın özel temsilcisi Rolz Bennet ile Vance, temaslarından sonuç alamayınca Atina’ya geçtiler.

1970- Türkiye’nin Ortak Pazar’a üyeliği için 22 yıllık geçiş dönemi öngören Katma Protokol, Brüksel’de imzalandı.

1976- Fransız düşünürü Andre Malraux, öldü.

1985- DSP Genel Başkanlığı’na Rahşan Ecevit seçildi.

1990- Prof. Dr. Tansu Çiller, DYP’den siyasete atıldı.

1992- Türk Tiyatrosu’nun önemli isimlerinden sanatçı Vasfi Rıza Zobu, 90 yaşında öldü.

1993- Seramik sanatçısı Ünal Cimit, 59 yaşında öldü.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 07:52