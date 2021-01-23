Tarihte bugün (23 Ocak): İttihat ve Terakki askeri darbe yaptı

1896- Fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen, adının verildiği cihazı icat etti.
1913- Kamil Paşa Hükümeti, İttihat ve Terakki yanlılarınca devrildi, yerine Mahmut Şevket Paşa getirildi.
1941- I. Türk Karikatür Sergisi, İstanbul'da açıldı.
1973- 1968'de başlayan Vietnam İç Savaşı'nda ateşkes ilan edildi.
1978- Türkiye 1. Kömür Kongresi, Zonguldak'ta yapıldı.
1989- Ressam Salvador Dali, 84 yaşında İspanya'da öldü.
1990- Kızıl Ordu, 41 yıl sonra Macaristan'dan ayrıldı.
1995- Posta ile Yeni Şafak gazeteleri yayına başladı.
2005- Edebiyat tarihçisi, yazar Atilla Özkırımlı, 63 yaşında İstanbul'da vefat etti.
2007- Yapımına 16 yıl önce başlanan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul'a gidiş yönü ulaşıma açıldı.
2008- Kostas Karamanlis, 49 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı oldu.
2012- Fransa Senatosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifini kabul etti.
2015 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz, Riyad'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat etti.
2017- Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni kanun hükmünde kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. 685 sayılı KHK ile "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu" kuruldu.
2017- Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayan görüşmelerin ilk toplantısında, Suriye'deki ateşkes ihlallerinin üçlü ortak mekanizmayla izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldı.
2018- Kanada'nın British Columbia eyaletinde bilim insanları tarafından 508 milyon yıllık solucan fosilleri bulundu.
2020- Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 vakalarının görüldüğü ilk ülke olan Çin'den gelen tüm yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı.
2020- Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı adına, Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım nedeniyle Myanmar'a karşı açtığı davada, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına karar verdi.