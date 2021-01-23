Tarihte bugün (23 Ocak): İttihat ve Terakki askeri darbe yaptı

23 Ocak 1913 tarihinde, İttihat ve Terakki yanlıları askeri darbe yaparak Kamil Paşa Hükümeti'ni devirdi. Bu darbe, Bab-ı Ali Baskını olarak bilinir.