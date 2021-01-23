Tarihte bugün (23 Ocak): İttihat ve Terakki askeri darbe yaptı

23 Ocak 1913 tarihinde, İttihat ve Terakki yanlıları askeri darbe yaparak Kamil Paşa Hükümeti'ni devirdi. Bu darbe, Bab-ı Ali Baskını olarak bilinir.

Tarihte bugün (23 Ocak): İttihat ve Terakki askeri darbe yaptı

1896- Fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen, adının verildiği cihazı icat etti.

1913- Kamil Paşa Hükümeti, İttihat ve Terakki yanlılarınca devrildi, yerine Mahmut Şevket Paşa getirildi.

1941- I. Türk Karikatür Sergisi, İstanbul'da açıldı.

1973- 1968'de başlayan Vietnam İç Savaşı'nda ateşkes ilan edildi.

1978- Türkiye 1. Kömür Kongresi, Zonguldak'ta yapıldı.

1989- Ressam Salvador Dali, 84 yaşında İspanya'da öldü.

1990- Kızıl Ordu, 41 yıl sonra Macaristan'dan ayrıldı.

1995- Posta ile Yeni Şafak gazeteleri yayına başladı.

2005- Edebiyat tarihçisi, yazar Atilla Özkırımlı, 63 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2007- Yapımına 16 yıl önce başlanan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul'a gidiş yönü ulaşıma açıldı.

2008- Kostas Karamanlis, 49 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı oldu.

2012- Fransa Senatosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifini kabul etti.

2015 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz, Riyad'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat etti.

2017- Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni kanun hükmünde kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. 685 sayılı KHK ile "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu" kuruldu.

2017- Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayan görüşmelerin ilk toplantısında, Suriye'deki ateşkes ihlallerinin üçlü ortak mekanizmayla izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldı.

2018- Kanada'nın British Columbia eyaletinde bilim insanları tarafından 508 milyon yıllık solucan fosilleri bulundu.

2020- Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 vakalarının görüldüğü ilk ülke olan Çin'den gelen tüm yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı.

2020- Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı adına, Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım nedeniyle Myanmar'a karşı açtığı davada, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına karar verdi.

banner53
YORUM EKLE
Gönder

banner39