Tarihte bugün (23 Şubat): Stefan Zweig canına kıydı
23 Şubat 1942'de Avusturyalı yazar Stefan Zweig, Brezilya'nın Petropolis kentinde eşiyle birlikte intihar etti.
1653- Batı Anadolu'daki şiddetli depremde Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak'ta evler yıkıldı, binlerce kişi öldü, binlerce kişi yaralandı.
1893- Alman mühendis Rudolf Diesel, kendi adıyla anılan motorun patentini aldı.
1919- İtalya'da Benito Mussolini, Faşist Parti'yi kurdu.
1942- Avusturyalı yazar Stefan Zweig, Brezilya'nın Petropolis kentinde eşiyle birlikte intihar etti.
1945- Birleşmiş Milletler Beyannamesi'nin imzalanmasıyla Almanya ve Japonya'ya savaş ilanını kapsayan teklif, TBMM'de kabul edildi.
1945- Sevr Antlaşması'nın değiştirilmesi için Londra'da toplanan konferans, anlaşmaya varılamadan dağıldı. (23 Şubat-12 Mart).
1945- Türkiye-Amerika İkili Yardım Anlaşması imzalandı.
1963- Bazı Yassıada mahkumlarının da yararlanacağı kısmi af yasalaştı.
1978- Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) kuruldu.
1994- Cep telefonu şebekeleri hizmete açıldı.
1997- Dünyada genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli olan ve 14 Şubat 2003 tarihinde ölen "Dolly" adlı koyunun İskoçya'daki Roslin Enstitüsünde kopyalandığı duyuruldu.
2005- MERNİS-Kimlik Paylaşımı Sistemi Projesi uygulanmaya başlandı.
2006- Eski başbakan ve kapatılan Refah Partisi'nin son genel başkanı Necmettin Erbakan'ın hapis cezasını evinde çekmesine de imkan tanıyan yasa önerisi yasalaştı.
2010- Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'de bulunan maden ocağındaki grizu patlamasında 13 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
2017- Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini DEAŞ'tan kurtardı.
2017- Bosna Hersek, Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açılması için Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı'na resmi başvuruda bulundu.