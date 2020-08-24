Tarihte Bugün (24 Ağustos): Yavuz Sultan Selim, Mercidabık'ta galip geldi

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN KİŞİSİ

Yavuz Sultan Selim (1469-1520) Mercidabık Savaşı'nda galip geldi

Yavuz Sultan Selim İslam dünyasının birliğini gerçekleştirmek için Memluk Devleti üzerine sefere çıkmıştı. Fatih Sultan Mehmet döneminde Hicaz su yolları meselesi nedeniyle Osmanlı –Memluk ilişkileri bozulmuş II.Bayezit döneminden itibaren çatışmalar başlamıştı. Osmanlı ile Memluk ordusu Suriye’de 24 Ağustos 1516 günü Mercidabık denilen yerde karşılaştılar. Memluk ordusu ağır bir yenilgi aldı bu yenilgiye dayanamayan Sultan Kansu Gavri öldü. Memluk ordusu Mısır’a doğru çekildi. Suriye ve Filistin bölgesini ele geçiren Yavuz Sultan Selim nihai hedefi Mısır için Suriye’de hazırlıklarını tamamladı.

GÜNÜN OLAYI

Osmanlı Devleti İlk Kez Dış Borç Aldı (1854)

Kırım Savaşının getirdiği maliyetin altından kalkamayan Osmanlı Devleti zaten bozuk olan maliyesini düzeltebilmek için tarihinde ilk kez dış borç almak zorunda kaldı. Osmanlı Devleti’nin müttefikleri olan İngiltere ve Fransa’da dış borçlanmayı teşvik ettiler. Bunun üzerine devlet yöneticileri Londra’da Palmer, Paris’te Goldschimith kurumlarından 24 Ağustos 1854 tarihinde, Mısır’dan gelecek vergi karşılık gösterilerek 3.000.000 İngiliz lirası borç aldı. Bu ilk borçdan sonra alınan borçların ardı arkası kesilmedi ve Osmanlı Devleti yıkılana kadar borçlar ödenemedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Vezüv Yanardağı Pompei Şehrini Yuttu (79)

24 Ağustos 79 günü Vezüv yanardağı faaliyete geçerek iki gün içinde Pompei şehrini tarihten sildi. Şehrin yeri ancak 1700 yıl sonra bulunabilmiştir.Arkeolojik çalışmalar 19.Yüzyılın ikinci yarısından sonra hız kazanmıştır. Lav tabakasının altındaki şehir günümüze kadar aynen korunmuş arkeolojik çalışmalar ibretlik manzaraları ortaya çıkarmıştır.

Mainz'de 6000 Yahudi Öldürüldü (1349)

14.Yüzyılın ilk yarısında Avrupa tarihinin en büyük veba salgınını yaşadı.Yahudiler inaçları gereği hijyenik perhiz kuralları uyguladıkları için veba salgınından fazla etkilenmediler. Bu durum onları şüpheli konumuna düşürdü. Hıristiyanları yok etmek için suları zehirlemekle suçlandılar. Avrupa’da Yahudilere yönelik bir katliam başlatıldı. Yakılarak ve kazığa bağlanarak bir çok Yahudi öldürüldü. 24 Ağustos 1349’da Almanya’nın Mainz şehrinde de aynı şekilde 6000 civarında Yahudi öldürüldü.

Fransa’da Protestanlar Katledildi (1572)

Aziz Barthelemy Günü'ne denk düşen 24 Ağustos 1572 tarihinde Fransa'da Katolikler tarafından başta Paris olmak üzere ülke genelinde Protestanlara karşı bir katliam yapıldı. Bu olay tarihteSaint Barthelemy Katliamı, olarak bilinir. Beyaz haçlı giysileri giymiş Katolikler sabaha karşı katliama başladılar ve iki gün içinde binlerce insanı katlettiler. Bu olay sonrasında neredeyse Fransa’da Protestan kalmadı.

Milli Aşireti İsyanı (1920)

Kurtuluş Savaşı sırasında İngilizler ve Fransızların kışkırtması üzerine Urfa'da Milli Aşireti tarafından çıkarılan ayaklanmadır. (24 Ağustos 1920)Bu onların ikinci isyan teşebbüsüdür. Büyük bir kuvvetle harekete geçen asiler, Viranşehir'i aldıktan sonra Karakeçili Aşireti'ne mensup olanları öldürmüşler, fakat üzerlerine kuvvet sevk edilince dağılmışlar ve Suriye taraflarına kaçmışlardır.

Bursa Kapalıçarşı Yangını (1958)

24 Ağustos 1958 günü öğleden sonra Bursa Kapalıçarşı’da gaz ocağı devrilmesi nedeni ile büyük bir yangın çıktı. Yangın Kapalıçarşı ve bölgesine büyük hasar vermiştir.İki bin kadar ev ve işyeri yanarak yok olmuştur.

Fransa İlk Hidrojen Bombasını Denedi (1968)

24 Ağustos 1968 Fransa ilk hidrojen bombasını denedi. Bu konu da ilk denemeyi ABD yapmıştı. Fransa beşinci ülke oldu. Uzmanlar Hidrojen bombalarının atom bombasından onlarca kat daha güçlü olduğu belirtmektedirler.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

MS 79- Pompei, Vezüv yanardağının lavları altında kaldı, 20 bin kişi öldü.

1422-II.Murat kardeşi Küçük Mustafa’nın isyanı üzerine İstanbul kuşatmasını kaldırdı.

1516- Yavuz Sultan Selim (I. Selim), Mercidabık'ta Memlükleri yendi.

1572- Paris'te, St. Barthelemy Günü'nde IX. Charles, Protestanları hedef alan katliamın emrini verdi. Tarihçilerin tahminlerine göre yaklaşık 50 bin Protestan'ın öldüğü olay, tarihe ''St. Barthelemy Katliamı'' olarak geçti.

1574-Galetta Kalesi 33 günlük bir kuşatma sonunda İspanyollardan alındı.

1576-Osmanlı Kuvvetleri karşısında başarısız olan isyancı Sırplar Avrupa’dan yardım istediler.

1851- Osmanlı Hükümeti, Palmer ve Goloschimid şirketleriyle sözleşme imzalayarak borç para aldı.

1899- Arjantinli şair ve yazar Jose Luis Borges doğdu.

1936- Üçüncü Dil Kurultayı başladı.

1949- NATO Antlaşması yürürlüğe girdi.

1954 - Brezilya devlet başkanı Getúlio Dornelles Vargas intihar etti.

1954- ABD Başkanı Eisenhower, Komünist Parti’yi yasadışı ilan etti.

1958- Bursa yangınında, tarihi Kapalıçarşı dahil 2 bin ev ve dükkan zarar gördü.

1968- Fransa, Pasifik'teki hidrojen bombası deneyinin ardından ''Nükleer Kulüp''ün beşinci üyesi oldu.

1969- Metin Oktay'ın jübile maçında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

1991- Sovyetler Birliği'nde Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Komünist Parti'nin feshedilmesini istedi ve parti genel sekreterliğinden istifa etti. Aynı gün Estonya, Letonya ve Ukrayna bağımsızlığını ilan etti. Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci başladı.

1993 - Keşmir'de Müslümanlar ile Hindular arasında çıkan çatışmada 20 Müslüman öldü.

1995 - Windows 95 işletim sistemi Microsoft tarafından dünyaya tanıtıldı.

2004- Bir hastanede akciğer zarında kalınlaşma nedeniyle geçirdiği biyopsi sonrasında kaptığı enfeksiyondan ötürü İbn-i Sina Hastanesine kaldırılan eski bakanlardan Veysel Atasoy yaşamını yitirdi.

2007- Kainatın doğumuna ilişkin fizik kuramı olan ''Büyük Patlama'' fikrini geliştiren fizikçilerden Amerikalı Ralph Alpher 86 yaşında öldü.

2008- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Itek Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan bir süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü, 65 kişi hayatını kaybetti.

2011- Futbol Federasyonu, şike davasından dolayı Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2011-2012 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacağına, yerine Trabzonspor'un dahil edilmesine karar verildiğini duyurdu.

2012- Yargıtay, "molotofkokteyli silahtır'' kararını onadı.

2012- ABD Anti-Doping Ajansı (USADA), doping yaptığı gerekçesiyle Lance Armstrong'un 7 Fransız Bisiklet Turu şampiyonluğunu elinden aldı ve sporcuyu ömür boyu pistlerden men etti.

2015- Litvanya asıllı milli sporcu Lasma Liepa, kanoda olimpiyatlara katılma hakkı kazanan ilk Türk sporcu oldu.

2015- 15. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Jamaikalı Shelly-Ann Fraser-Pryce, kadınlar 100 metrede üç dünya şampiyonluğu elde eden ilk isim oldu.

2015- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. ve 116. maddelerinin kendisine verdiği yetkiye istinaden, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

2016- İtalya'nın iç kesiminde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Perugia kentinin 76 kilometre güneydoğusu olan depremde 292 kişi hayatını kaybetti.

2016- TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesi amacıyla "Fırat Kalkanı" askeri harekatı başlatıldı.

2017- İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından da tutuklandı.