Tarihte bugün (24 ekim): SSCB tankları Macaristan'a girdi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

SSCB Tankları Macaristan’da (1956)

Macaristan’da Macar Milli ayaklanmasının başlaması üzerine 24 Ekim 1956 sabahı Sovyet tankları başkent Budapeşte’nin önemli noktalarına yerleşti. SSCB'nin uyarılarına rağmen Macarlar kararlarından vazgeçmiyorlardı. İmre Nagy Macaristan'ın Varşova Paktından ayrıldığını ve tarafsız ülke olduğunu ilan etti. Ancak SSCB tarafından tutuklandı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Aynı gün yüzlerce SSCB tankı Macar Milli Ayaklanmasının sonunu getirecek olan kanlı müdahale için Macaristan’a girmeye başlamıştı. Yıllar sonra İmre Nagy’nin hapishanede idam edildiği açıklanacaktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlı ve İngiltere Mısır Konusunda Anlaştı (1885)

İngiltere Mısır’ın iç durumundan yararlanarak Mısır’a 1882 asker çıkardı ve yerleşti. Berlin antlaşmasının yaptırımları ile uğraşan Osmanlı Devleti doğrudan bir müdahale’de bulunamadı. Büyük Devletlerden yeterli yardım alamayacağını ve tek başına Mısır’ı geri alamayacağını düşünen Osmanlı Devleti , İngiltere ile anlaşma yolunu seçti. Sonuçta 24 Ekim 1885’te İstanbul Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre İngiltere’nin işgalinin geçici olduğu kabul ediliyordu.

Rusya ve İtalya Ortak Çıkarlar Etrafında Yakınlaştılar (1909)

Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ilhakı hem İtalya’yı hem de Rusya’yı rahatsız etti. Bu durum üzerine Balkanlar konusunda emelleri olan bu iki devlet yakınlaştılar. Bu yakınlaşma sonunda İtalya kralı ile Rus çarı Torino yakınlarında buluşarak 24 Ekim 1909’da Racconigi Antlaşmasını imzaladılar. Bu iki devletin yakınlaşmaları başta Osmanlı Devleti olmak üzere bölge ülkelerini endişelendirmiştir

Kumanova Savaşını Kim kazandı (1912)

Balkan Savaşları esnasında Sırp ve Osmanlı ordusu arasında 23 ve 24 Ekim 1912 tarihlerin de Kumanova Köyü civarında Pçinya Irmağı’na dökülen Kumanitsa Deresi’nin sağ ve sol tarafında Kumanova Muharebesi gerçekleşti. Ancak savaşı kimin kazandığı konusu ihtilaflıdır. Sırp tarafı savaşı kendilerinin kazandığını ve Osmanlı ordusunun ağır zayiat verdiğini söylese de son araştırmacılar tersini ifade etmektedirler. Daha sonra Osmanlı ordusunun geri çekilmesi ile Makedonya bölgesi Sırpların eline geçti.

ABD Donanması Küba Kıyılarını Abluka Altına Aldı (1962)

ABD ile Küba arasındaki füze krizinin başlamasıyla birlikte ABD II.Filosuna ait gemiler Küba’yı çember içine alarak ablukayı başlattılar. ABD, Küba’ya gidecek bütün gemileri kontrol edeceğini açıkladı. Bunun üzerine SSCB Atlantik’de ki savaş gemilerini Küba’ya doğru yönlendirdi.

Birleşmiş Milletler Kuruldu (1945)

II. Dünya savaşının arkasından dünya barışını korumak için Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945'te kuruldu. Başlangıçta elli bir üyesi bulunuyordu. Amacı uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel iş birliği sağlamaktır.

Paris Büyükelçisine Suikast Düzenlendi (1975)

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ile makam şoförü Talip Yener büyükelçilik yakınlarında makam otosunda 24 Ekim 1975’te Ermeni teröristlerin saldırısına uğrayarak katledildiler.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1857- İlk futbol kulübü, İngiltere’de Cambridge Üniversitesinde kuruldu.

1904- New York metrosu açıldı.

1929- New York Borsasında hisse senetleri düştü. Bu çöküş sürecini izleyen bunalım, dünya dış ticaretinde ciddi bir daralma yarattı. Kriz, Türkiye’yi de etkiledi.

1935- I. Belediyeler Kongresi başladı.

1939- Naylon çoraplar, ilk kez Wilmington’da satışa sunuldu.

1945- Birleşmiş Milletler Antlaşması yayınlandı ve BM kuruldu.

1956- Gazeteci Bedii Faik, cumhurbaşkanına hakaretten 6 ay hapse mahkum edildi.

1956- Sovyetler Birliği, Macaristan'ı işgal etti.

1964- Amerikalı sivil haklar savunucusu Martin Luther King’e, Nobel Barış Ödülü verildi.

1966- CHP’nin 18. Kurultayı, ‘’ortanın solu’’ görüşünü savunanların zaferiyle sonuçlandı. Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit Genel Sekreterliğe getirildi.

1969- Şair Behçet Kemal Çağlar, 61 yaşında hayatını kaybetti.

1975- Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve şoförü, Ermeni teröristlerce öldürüldü.

1976- Ses sanatçısı Sevinç Tevs, 46 yaşında öldü.

1991- Kripto davasında Gazeteci Uluç Gürkan ile Dışişleri Bakanlığı memuru Hande Mumcu beraat etti.

1992- Türkiye’nin ilk özel havaalanı olan ‘’Hezarfen’’, İstanbul Büyükçekmece’de hizmete girdi.

1996- Vehbi Koç’un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’ndan çalındı.

1996 - I. Avrasya İslam Şurası Türkiye’de toplandı.

2003 - Concorde'un son uçuşu New York ile Londra arasında yapıldı.

2005- Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, yeni Milli Güvenlik Siyaset Belgesi uygun bulunarak, bu konudaki tavsiye kararının Bakanlar Kuruluna bildirilmesine karar verildi.

2007- Fatih Sultan Mehmet'in İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından yapılan ve yakın zamanda İngiltere'deki ünlü National Galeri'de de sergilenen portresi, Sotheby's müzayede evinde yapılan açık artırmada 468 bin 500 sterline alıcı buldu.

2009- Ankara'da bir kişi H1N1 virüsünden öldü. Sağlık Bakanlığı, bu kişinin H1N1 virüsünden Türkiye'de yaşamını yitiren ilk kişi olduğunu açıkladı.

2013- 652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste üçüncü kez başpehlivan olarak altın kemerin daimi sahipliğine hak kazanan ancak dopingli olduğu ortaya çıkan Ali Gürbüz'ün kemeri geri alındı.

2016- Gaziantep'in Karkamış ilçesinde barınan yaklaşık 500 Suriyeli, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep kentine bağlı Cerablus ilçesine döndü.

2017- IKBY Parlamentosu 1 Kasım'daki başkanlık ve milletvekili seçimlerini 8 ay erteledi.

2018- Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinlediği iddia edildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020, 10:23